Les sorties cinéma du mois d’août 2023 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en août 2023.

Le 2 août :

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Les frères « Tortue » tentent de gagner l’amour de la ville de New-York tout en affrontant une armée de mutants.

Un film de Jeff Roweet Kyler Spears avec Rose Byrne, Seth Rogen, Jackie Chan.

Le 4 août :

The Meg 2: The Trench

Suite du film de 2018 « The Meg ».

Un film de Ben Wheatley avec Jason Statham, Jing Wu, Sienna Guillory.

Le 4 août :

The Collective

Une jeune recrue d’une mystérieuse agence d’assassins se retrouve à faire le malin dès sa première mission, en traquant un dangereux groupe de trafiquants d’êtres humains.

Un film de Tom DeNucci avec Ruby Rose, Don Johnson, Tyrese Gibson.

Le 4 août :

Til Death Do Us Part

Après avoir renoncé à son mariage, une ancienne future mariée doit se battre contre son ex-mari et sept garçons d’honneur en colère pour survivre à la nuit.

Un film de Timothy Woodward Jr. avec Cam Gigandet, Jason Patric, Natalie Burn.

Le 4 août :

Jessica Frost

Une jeune femme à la recherche de la vérité sur les raisons pour lesquelles un psychopathe voyageant dans le temps est après elle, se retrouve plongée dans un voyage turbulent à travers le désert, le temps, l’espace et le passé de sa famille.

Un film de Runar Berntsen.

Le 4 août :

Dreamin’ Wild

Le duo musical Donnie et Joe Emerson dépense tout ce qu’il a pour produire un disque dans les années 1970.

Un film de Bill Pohlad avec Chris Messina, Walton Goggins, Jack Dylan Grazer.

Le 4 août :

Divine Influencer

Une riche influenceuse dans la vingtaine perd le soutien financier de ses parents et accepte un emploi dans un refuge pour sans-abri pour de mauvaises raisons. Cependant, elle découvre bientôt la véritable signification de l’influence.

Un film de Shari Rigby avec Debra Stipe, Lara Silva, Jason Burkey.

Le 10 août :

Dragonkeeper

Dans la Chine ancienne, les dragons étaient autrefois les amis des humains, mais notre cupidité a mis fin à leur alliance et ces créatures magiques ont été chassées. Des années plus tard, dans une forteresse isolée, une jeune esclave, Ping, noue une amitié improbable.

Un film d’animation de Salvador Simó avec Bill Nighy, Anthony Howell, Brendan Coyle.

Le 11 août :

Gran Turismo

L’histoire d’un adolescent qui a joué à Gran Turismo® et dont les talents de joueur lui ont permis de remporter une série de concours organisés par Nissan pour devenir un véritable pilote de course professionnel. Basé sur une histoire vraie.

Un film de Neill Blomkamp avec Sang Heon Lee, David Harbour, Orlando Bloom.

Le 11 août :

Last Voyage of the Demeter

Basé sur un seul chapitre, le journal de bord du capitaine, du roman classique Dracula de Bram Stoker (1897), l’histoire se déroule à bord de la goélette russe Demeter, affrétée pour transporter une cargaison privée – vingt-quatre caisses en bois non marquées – de Carpathia à Londres. Le film détaille les événements étranges qui ont frappé l’équipage condamné alors qu’il tentait de survivre à la traversée de l’océan…

Un film d’André Øvredal avec Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham.

Le 11 août :

Jules

Un visiteur inhabituel et inattendu réunit plusieurs personnes vivant dans une petite ville de l’ouest rural de la Pennsylvanie.

Un film de Marc Turtletaub avec Zoe Winters, Ben Kingsley, Jane Curtin.

Le 11 août :

Go West

Un groupe de pionniers fous bravent les intempéries et de nombreuses mésaventures pour parcourir des milliers de kilomètres dans l’Ouest afin de trouver un endroit où se sentir chez soi.

Un film de Stephen Meek et Jeremy Warner avec Sean Astin, Mallory Everton, Whitney Call.

Le 18 août :

Blue Beetle

Une relique extraterrestre choisit Jaime Reyes comme hôte symbiotique, conférant à l’adolescent une armure capable de pouvoirs extraordinaires et imprévisibles, changeant à jamais son destin en devenant le super-héros Blue Beetle.

Un film d’Angel Manuel Soto avec Susan Sarandon, Raoul Max Trujillo, Harvey Guillén.

Le 18 août :

Strays

Un chien abandonné fait équipe avec d’autres chiens errants pour se venger de son ancien propriétaire.

Un film de Josh Greenbaum avec Will Ferrell, Jamie Foxx, Sofía Vergara.

Le 18 août :

Back on the Strip

Après avoir perdu la femme de ses rêves, Merlin déménage à Las Vegas pour travailler en tant que magicien, mais il se fait embaucher en tant qu’homme de tête dans une reprise de la célèbre équipe de strip-teaseurs noirs, les Chocolate Chips. Menés par Luther, désormais fauché et brisé, les anciens Chocolate Chips, domestiqués et mal en point, mettent de côté leurs anciens conflits et se réunissent pour sauver l’hôtel dans lequel ils se produisaient à l’époque….

Un film de Chris Spencer avec Kevin Hart, Wesley Snipes, Colleen Camp.

Le 18 août :

Landscape with Invisible Hand

Lorsque les règles bureaucratiques et la technologie avancée d’une espèce extraterrestre occupante laissent la majeure partie de la Terre appauvrie et sans emploi, deux adolescents élaborent un plan risqué pour assurer l’avenir de leurs familles.

Un film de Cory Finley avec Asante Blackk, Brooklynn MacKinzie, Kylie Rogers.

Le 25 août :

The Hill

L’histoire remarquable et véridique du parcours improbable de Ricky Hill pour jouer dans la Ligue majeure de baseball.

Un film de Jeff Celentano avec Dennis Quaid, Scott Glenn, Joelle Carter.

Le 25 août :

White Bird

Basé sur le livre de l’auteur du best-seller « Wonder », ce film édifiant montre comment un acte de gentillesse peut vivre éternellement.

Un film de Marc Forster avec Helen Mirren, Gillian Anderson, Bryce Gheisar.

Le 25 août :

Golda

Se concentre sur les responsabilités et les décisions intensément dramatiques et à fort enjeu auxquelles Golda Meir, également connue sous le nom de « Dame de fer d’Israël », a dû faire face pendant la guerre du Kippour.

Un film de Guy Nattiv avec Helen Mirren, Zed Josef, Claudette Williams.

