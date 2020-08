La tempête tropicale « Laura » pourrait se former rapidement puis arriver en Floride en ouragan de catégorie 1

Il y a actuellement deux dépressions tropicales proches des Etats-Unis, portant les numéros Thirteen et Fourteen (avant de devenir des tempêtes tropicales, moment où elles reçoivent un prénom).

La dépression tropicale Thirteen va vers Miami et la Floride

Il est encore très tôt pour être certain de sa trajectoire, mais le NHC étant de plus en plus précis dans ses analyses… Thirteen pourrait être baptisé rapidement Laura et sa trajectoire actuelle emmènerait son œil lundi matin au dessus de Miami, puis Naples, le Golfe de Mexique, avant de retoucher la Floride vers Apalachicola (Panhandle).

La dépression tropicale Fourteen va vers le Texas

Comme prévu il y a beaucoup de tempêtes, puisque la moyenne annuelle est généralement de 13 tempêtes portant un nom. La dépression Fourteen est pour sa part analysée pour passer sur la péninsule du Yucatan avant d’atterrir lundi soir aux Etats-Unis dans les environs du Texas et/ou de Louisiane.

Voir aussi nos articles :

– Que faire en cas d’ouragan en Floride

– Comment lire une carte ouragan du NHC

– Qu’est-ce que le NHC

– Les applications mobiles utiles en cas d’ouragan

– Ouragans en Floride : êtes-vous bien assurés ?

Vous pouvez naviguer dans Le Guide de la Floride à l’aide du menu principal, ou bien lire sur internet notre guide-magazine, ou encore le télécharger sur tablette (pratique pour voyager) (ou bien aller chercher la version papier chez les commerçants francophones de Floride !)

Pour préparer votre voyage, nous vous conseillons en premier lieu de lire cette page sur nos conseils aux touristes francophones avec quelques adresses utiles à connaître.

Liens directs : – Croisières – Logement – Transports – Carte

Vous voulez discuter avec les francophones qui habitent en Floride? Likez-nous sur Facebook : ils y sont déjà ! POUR TOUTES LES INFOS D’ACTUALITÉ (SORTIES LOISIRS…), VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER NOTRE JOURNAL MENSUEL QUI EST EN HAUT DE LA COLONNE DE DROITE.