Charles Thouvenot « De nombreux chefs d’entreprises rejoignent FRAMCO à Tampa Bay »

FRAMCO, c’est la Chambre de Commerce Franco-Américaine de la Floride de l’ouest, basée à Tampa.

Elle était surtout un « business council » et un club social, jusqu’à l’arrivée à sa présidence de Christian Bréchot il y a un an (un scientifique de renommée internationale qui a notamment dirigé l’Institut Pasteur) épaulé par un board efficace. Pour devenir une véritable chambre de commerce, il fallait entre autres que FRAMCO ait un directeur salarié, ce qui est fait depuis le mois de mars avec l’arrivée à ce poste de Charles Thouvenot. Charles est résident de la ville de Tampa depuis 2013 : il a obtenu son bachelor en finances à l’Université de Tampa. « Nous sommes devenus une CCI à part entière en décembre, nous sommes passés à une soixantaine de membres, nous visons à en avoir 100 à la fin de l’année, et 100 de plus à la fin de 2022 », explique-t-il. Et comment passe-t-on d’un club social à une chambre de commerce ? « Le nouveau board s’est donné beaucoup d’ambitions depuis l’an passé, notamment avec Christian Bréchot et Alexandre Navarro qui réorganisent beaucoup de choses. Nous avons désormais des comités. Par exemple un « comité éducation » qui explique aux futurs arrivants comment ils pourront scolariser leurs enfants ici ; un « comité start ups » aide les petites structures à s’implanter ; un « comité événements » organise une soirée une fois par mois à Tampa Bay ou Sarasota, souvent en collaboration avec d’autres comme l’UFE Tampa ou l’Alliance Française de Sarasota etc… Nous avons des adhérents jusqu’à Naples. Nous avons aussi beaucoup de femmes : 50%. Donc, oui il y avait du potentiel à Tampa pour se développer. » Est-ce que ce n’était pas aussi une « fatalité » d’avoir une chambre de commerce française dans une agglo de la taille de Tampa Bay ? « Oui c’est vrai que la ville est immense et dotée des infrastructures pour accueillir des entreprises internationales, et avec des avantages sur d’autres villes de Floride. Le coût de la vie est moindre à Tampa Bay par rapport à Miami, alors que la qualité de vie est tout aussi élevée. »

Et les entreprises adhérentes de la chambre ont-elles le même profil qu’en sud-Floride ? « Oui et non : bien entendu nous avons une majorité de Français et de francophones, et puis aussi tous les Américains qui veulent être connectés à ces entreprises françaises. A Miami il y a plus de quartiers généraux de la très grosse industrie. Nous en avons aussi, mais la majorité de nos adhérents seront des petites ou moyennes entreprises ; c’est là que c’est un peu différent. C’est d’ailleurs très bien, car nous avons une véritable proximité avec nos adhérents. Mais il y a aussi des très gros qui veulent s’implanter ici, car Tampa à ses propres atouts industriels. Nous nous connectons aux CCI de France, et aussi au MEDEF International afin d’être en contact avec toutes les entreprises qui souhaitent franchir l’Atlantique et se développer en Floride. »

Comme pour toutes les chambres de commerce, durant la pandémie il a fallu se mettre aux événements « en ligne ». « Nous avons eu beaucoup de webinaires, organisés en collaboration avec les FACC de New-York, New-Engiand, Texas, et le FABCO d’Orlando. Nous allons continuer de développer sur Youtube ces vidéos de conseils utiles pour les entreprises, car ces conseils sont appréciés par les entreprises ! »

CONTACT :

(813) 618-7267

www.framco.org

contact@framco.org

