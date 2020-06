Tampa : Christian Bréchot élu président de FRAMCO ( business council franco-américain)

Du changement en perspective à FRAMCO, le French American Business Council of West Florida : FRAMCO vient en effet d’élire un nouveau « Board of Directors » et un nouveau Président.

Dorénavant, le comité de direction est composé pour moitié de français et pour moitié d’américains, ce qui apporte un vrai côté bi-culturel dans l’administration de cette organisation et dans les prises de décisions. Les nouveaux membres français du board vivent en Floride depuis plusieurs années. Tous entrepreneurs dans des secteurs variés, ils sont arrivés sur le sol américain après de riches expériences professionnelles en France et en Europe. De surcroît, le board est maintenant dirigé par un nouveau président, Christian Bréchot. Cet éminent scientifique, de renommée internationale, a notamment été Directeur de l’Institut Pasteur de 2013 à 2017 et de l’INSERM de 2001 à 2007, puis vice-président de l’Institut Merieux de 2008 a 2013. Il occupe aujourd’hui des fonctions à USF (Université of South Florida à Tampa) et est aussi président de Global Virus Network depuis 2017. Ses qualités et son expérience insuffleront à coup sûr un nouvel élan à cette organisation née il y a 25 ans.

Le nouveau board de Framco :

Président : Christian Bréchot

Vice President : Alexandre Navarro Director – Treasury : Sylvain Perret Director – Secretary : Yova A. Borovska Director : Damien Leroux Director : Joyce Michele Rathle Director : David Barnhill Director : Alice Defacq

FRAMCO a pour projet de fédérer largement les petites et moyennes entreprises américaines et françaises de la côte ouest floridienne, notamment de Tampa jusqu’à Naples; et également de créer des partenariats entre la CCI internationale et l’économie locale. Le développement démographique important de la côte ouest laisse entrevoir de nombreuses perspectives de coopération et d’entraide entre les organisations et les entreprises.

L’association a aussi pour ambition de créer des pôles de collaboration et de proposer des services d’aide et d’accompagnement aux entreprises et aux personnes.

« Le nouveau board remercie chaleureusement les membres et les équipes qui ont fait vivre Framco depuis 25 ans. Collaboration, soutien et empathie seront les maitres mots pour les projets FRAMCO du futur !«

www.framco.org

PUBLICITE :