USAFrance Financials : un expert français pour la gestion de votre patrimoine aux États-Unis

Cedric S. Sage est le fondateur et CEO de USAFrance Financials, une société spécialisée dans la gestion de patrimoine auprès de francophones installés aux États-Unis. Avec ses équipes de Miami, Philadelphie, et de Californie, il accompagne particuliers et entreprises dans la gestion de leur futur financier : succession, retraite, placements, optimisations fiscales, assurances, couvertures salariales ou rachats de parts.

En une douzaine d’années, USAFrance Financials est devenu un acteur incontournable pour les particuliers et les entreprises francophones aux États-Unis, en recherche de conseils patrimoniaux ou désireux de mettre en place un plan d’actions afin de sécuriser leur avenir financier. Cedric Sage, entouré d’une équipe d’une quinzaine de collaborateurs, dont les vice-présidents Alexandre Quantin, Adam Boyer et Adrien Ayraud, gèrent aujourd’hui plus de sept cents clients. « Nous sommes un cabinet à taille humaine, mais nous avons aussi les ressources d’une grande institution, grâce aux compétences de collaborateurs multiculturels qui ont une parfaite compréhension des implications financières, fiscales, légales internationales ». Le cabinet est également épaulé par un réseau de partenaires reconnus, experts dans les domaines de l’immigration, des assurances, de l’expertise comptable, de la banque, du juridique ou de la fiscalité, afin de répondre à toutes les demandes et proposer une planification patrimoniale « clé en main ». « Avec eux, nous travaillons en consortium, ce qui nous permet de répondre à des problématiques très pointues dans le monde entier, mais nous restons néanmoins l’interlocuteur unique de notre client tout au long du projet ».

Concrètement, le cabinet est spécialisé dans les problématiques de planification patrimoniale internationale, et intervient sur des stratégies financières (retraite, succession, optimisation fiscale), des plans d’assurances et gestion des risques (assurances vie, couvertures décès, santé, prévoyance, dépendance), les placements (fonds communs, IRA, courtage). Côté entreprises, il peut intervenir sur l’optimisation des couvertures salariales, les plans de rémunération ou de sortie, les pensions et retraites chapeau, les accords de rachat de parts ou encore les stratégies successorales. « Lorsqu’un client vient nous voir, nous réalisons d’abord un bilan patrimonial afin de bien comprendre sa situation », explique Alexandre Quantin. « À la différence de nos concurrents, nous avons une approche holistique de la planification financière. C’est-à-dire que nous prenons en compte la personne dans son ensemble avec ses valeurs, son rapport à l’argent, son expérience patrimoniale, ses objectifs, ses attentes ou ses projets d’avenir, plutôt que de se focaliser uniquement sur un budget ou des produits d’investissement purs ».

Après analyse et recherche des meilleures options, le cabinet propose des recommandations stratégiques sur mesure comprenant plusieurs volets : protection, aspect financier, maximisation du rendement et limitation du risque. L’équipe accompagne ensuite le client pour implémenter la stratégie retenue. Mais son rôle ne s’arrête pas là, précise Cedric Sage. « Après l’implémentation, nous faisons des revues périodiques avec nos clients, nous sommes là pour répondre aux questions et évidemment, pour faire évoluer la stratégie en place. Notre volonté est d’inscrire cette relation sur le long terme, même si le client est reparti en France par exemple ».

En d’autres termes, si vous êtes expatriés aux États-Unis, si vous avez des incertitudes sur votre avenir financier, si vous avez le souhait de capitaliser votre réussite, le projet d’assurer votre futur ou celui de vos proches, il ne faut pas hésiter à contacter un cabinet comme USAFrance Financials, et ceci, quels que soient la durée de votre expatriation (temporaire, permanente), l’étendue de votre patrimoine ou le montant de vos liquidités. « Pour nous, il n’y a pas de ‘petits projets patrimoniaux’. Chaque cas est unique et possède un potentiel d’optimisation patrimoniale. Notre rôle est de trouver les bons leviers, quelles que soient les possibilités de notre client ».

L’avenir de USAFrance Financials s’inscrit dans le développement. « Nous avons envie de grandir avec notre clientèle francophone installée aux États-Unis. Nous sommes persuadés que malgré l’incertitude que peut générer le statut d’expatrié, malgré la conjoncture complexe de ces derniers temps, chacun peut tirer son épingle du jeu pour assurer son avenir financier ici, car le pays est une terre d’accueil en matière d’investissements patrimoniaux. C’est notre philosophie. Grâce à notre expertise et notre approche globale, nous vous aidons à prendre les bonnes décisions ! ».

USAFrance Financials Coordonnées : (215) 840-6116 990 Biscayne Blvd – Suite 501

Miami, FL 33131 www.usafrancefinancials.com

Toute communication ultérieure doit avoir lieu en anglais.

