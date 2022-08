Portrait de Christopher Weissberg, le nouveau député des Français d’Amérique du Nord

Roland Lescure a été réélu le 19 juin 2022 député (Ensemble / LREM) des Français des Etats-Unis et du Canada, mais le 4 juillet suivant il était nommé ministre délégué chargé de l’Industrie dans le gouvernement d’Elisabeth Borne. C’est donc son suppléant qui a pris le poste de député : Christopher Weissberg. L’un comme l’autre vous diront que « ça n’était pas prévu », mais ça fait quand même cinq ans qu’on prêtait à Roland Lescure un rôle de tout premier plan dans la vie politique française, d’autant qu’il avait été l’un des porte-paroles d’Emmanuel Macron durant sa dernière et récente campagne présidentielle.

Le choix de Christopher Weissberg comme suppléant n’est en tout cas pas du tout un hasard : Lescure savait que le jeune homme (36 ans) était rompu à l’exercice du pouvoir, et ferait un député qui – s’il est trop tôt pour le qualifier de « bon » – en tout cas n’est pas en terra incognita dans les allées du pouvoir.

Pour décrire le CV politique de Christopher Weissberg en trois lignes :

– Directeur de Cabinet de la vice-présidente du conseil Régional d’île de France.

– Conseiller politique du président de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale (Roland Lescure).

– Conseiller au cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie, puis conseiller ministériel.

Mais le CV de Christopher est beaucoup plus étoffé que ça. « J’ai grandi entre Paris, Sanarac Lake (NY) et Montréal, d’un père américain et d’une mère française. J’ai toujours été Démocrate aux Etats-Unis », dit celui qui est entre autres passé par l’Université de Montréal, Europacollege et SciencesPo. « Engagé depuis mon plus jeune âge dans la défense des libertés publiques et la lutte contre toutes les discriminations, j’ai participé, dès 2016, à la création du mouvement d’Emmanuel Macron. Déterminé à améliorer, dans mes fonctions de conseiller ministériel le quotidien des Français établis en Amérique du Nord, j’ai contribué à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de soutien aux Français de l’étranger pendant la pandémie. »

Christopher n’oubliera pas de mettre en avant qu’il est aussi un chef d’entreprise, puisqu’il dirige le Left Bank Café à Sanarac Lake (NY). Il a créé ce restaurant il y a 12 ans dans les Adirondacks où était arrivé son grand-père, Juif new-yorkais. Il est aussi guitariste de jazz manouche, notamment dans son propre restaurant !

L’attachement de Christopher pour l’Amérique est donc plus que réel et il garantit (en théorie) qu’il y soit régulièrement présent (ce qui n’est pas le cas de tous les parlementaires sensés représenter les expats’). « Je compte être une semaine sur deux dans la circonscription », affirme-t-il. « Je vais aussi faire des permanences téléphoniques et physiques individuelles ». Divorcé, il a aussi la garde de sa fille (parisienne) de 6 ans une semaine sur deux : il va devoir compter ses heures de sommeil, d’autant qu’il est député des Français présents dans deux des plus grands pays du monde !!

Ses premières lignes directrices sont de développer l’enseignement français partout grâce aux programmes FLAM comme aux programmes bilingues. « L’idée c’est bien évidemment de démultiplier les programmes en français un peu partout et pas seulement là ou il y a des lycées français. » Mais aussi « d’améliorer les services consulaires notamment par plus de services accessibles sur internet. »

Point très polémique, Christopher Weissberg évoquait en début d’été dans un autre média « la création d’une nouvelle association des Français de l’étranger, plus proche de la majorité présidentielle », présentée dans cet article comme une alternative à Français du Monde et à l’Union des Français de l’Etranger (UFE). Le nouveau député ne dément pas. Néanmoins, « l’association pour les Français de l’Etranger ne sera pas mon projet principal mais ce qui est vrai c’est que tout le système FDE est fondé sur ces deux assos qui restent très marquées politiquement. Je vais bosser directement avec toutes les assos notamment en matière de financement. »

Aux Etats-Unis, en tout cas, les deux associations en question n’ont pas vraiment d’activité politique. L’une des deux n’a pas d’activités du tout, et l’autre est – dans la pratique – très apolitique (apolitique depuis 2014, car cette année-là elle était encore liée à un mouvement politique lors des élections consulaires). Il convient de noter que les deux partis suspectés de contrôler ces assos ne sont plus vraiment au centre de la vie politique française (1).

En tout cas, Christopher Weissberg, lui, n’est pas apolitique. Pour résumer, on pourrait le qualifier de « sympathique… mais politique ». On découvrira le reste dans les mois à venir !

Pour contacter le député : christopher.weissberg@assemblee-nationale.fr

– 1 – Opinion de la rédaction : Mais, si on juge ces assos « trop politiques », alors il paraît étonnant de vouloir rajouter une troisième asso politique par dessus. Au quel cas il serait peut-être souhaitable de créer une nouvelle association… qui ne le soit pas !

