Sylvia Cesaratto devient consule générale du Canada à Miami. Elle remplace Susan Harper

C’est un petit bouleversement dans le communauté canadienne de Floride : début novembre Susan Harper va s’en aller.

Arrivée en 2016 pour quelques années, la consule générale aura donc passé presque six ans et demi aux commandes de la diplomatie canadienne dans le Sunshine State ! Avec, durant cette période, bien des événements à gérer, comme par exemple les ouragans Irma et Ian, mais aussi bien entendu la phase de la Covid, difficile pour les relations internationales, notamment le passage des frontières et les urgences médicales ! Sa remplaçante sera probablement tout aussi bien appréciée, mais ceux qui ont connu Susan la regrettent déjà : efficacité dans les relations économiques et diplomatiques, mais aussi amitié avec les partenaires économiques comme avec les ressortissants canadiens : le maire de Broward lui a même remis la clé du Comté en juin dernier, car la présence canadienne y est très importante, et celle de Susan a été tout à fait remarquée et remarquable. Susan Harper ne part pas très loin : elle prend le poste de consule générale du Canada à Dallas (Texas).

Sylvia Cesaratto est pour sa part, et jusqu’à sa prise de poste, directrice générale de Global Affairs Canada pour l’Amérique centrale et les Caraïbes depuis 2020. Originaire de Montréal, et diplômée de l’Université Concordia (1987), Mme Cesaratto a entre autres, par le passé, été ambassadrice du Canada à Panama. Parler plusieurs langues et avoir des compétences économiques pointues, ce sera important ici, puisque le Canada et la Floride sont tous deux respectivement le premier partenaire commercial étranger. Alors, comme on dit en Floride : Bienvenido a Miami !

So thrilled to be back in #Cuba after my first visit 24 years ago! This time on official mission. Honoured to support the work of our dedicated team @EmbCanCuba . True professionals @CanadaFP pic.twitter.com/jycJ7Wcuvi — Sylvia Cesaratto (@CanadianHOM) February 10, 2022

Quelques photos de Susan Harper durant ses années en Floride :

Stéphanie Hierschenson (Macken Realty) Vincent Gauthier-Doré (Air Canada) et Susan Harper (consule générale du Canada à Miami) Susan Harper (consule du Canada) et Gandy Thomas (consul de Haïti), lors du Bastille Day du consul général de France à Miami, Clément Leclerc. Discours de Mme Susan Harper. Susan Harper (consule générale du Canada) et, Josh Levy (maire de Hollywood) lors de la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Susan Harper, consule générale du Canada. Les Canadiens ont nettoyé la plage de Hollywood en Floride Le chandail des Florida Panthers offert par Shawn Thornton à Susan Harper. Gwendal Gauthier (Courrier de Floride) entre Isabelle Guy (Gendarmerie Royale) et Mme la consule Susan Harper) Susan Harper, nouvelle consule générale du Canada à Miami Susan Harper (consule générale à Miami) avec Marc Garneau au Kennedy Space Center de Cape Canaveral. Michael Côté (Natbank) Susan Harper (consule générale du Canada) lors du gala des 10 ans de la Chambre de commerce Canada-Floride Le consul général de France, Clément Leclerc, entre Isabelle Guy (Gendarmerie royale) et la consule générale Susan Harper. A Hollywood en Floride : Susan Harper (consule générale du Canada à Miami) et Marc Garneau ministre des Transports) Susan Harper (consule générale du Canada) lors du gala des 10 ans de la Chambre de commerce Canada-Floride Gwendal Gauthier (directeur du Courrier) et Suzan Les Canadiens ont nettoyé la plage de Hollywood en Floride ! La consule générale Susan Harper escortée par Isabelle Guy (Gendarmerie royale). La consule Susan Harper avec le groupe Silla. Exposition d’artistes à canadiens à Miami dans le cadre du 150ème anniversaire du Canada Laurent Morel-à-l’Huissier, consul du Canada, Isabelle Guy (Gendarmerie royale), Georgette Pepper (attachée de presse) et Susan Harper (consule générale du Canada) Sophie Proulx, Susan Harper et Elaine Brouca. Susan Harper (console générale du Canada) entourée de Josh Levy (maire de Hollywood) et de Ben Sorensen (maire adjoint de Fort Lauderdale) lors de la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Durant la soirée du 27 juin : de gauche à droite, Isabelle Bujold (membre du conseil d’administration CCCF), Glenn Cooper (pdt Floride), Susan Harper (consule générale à Miami) Jade Vinet (directrice CCCF-Floride). Michael Udine, maire du comté de Broward, remettant la clé du comté à Susan Harper, Consule générale du Canada. Susan Harper, Josh Levy et Louis O. Guay lors de la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Susan Harper, consule générale du Canada. Les Canadiens ont nettoyé la plage de Hollywood en Floride Susan Harper, consule générale du Canada à Miami, avec la police montée !

