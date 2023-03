Les sorties cinéma du mois d’avril 2023 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en avril 2023.

Vous pouvez retrouver tous nos derniers articles sur le ciné/TV aux Etats-Unis en cliquant ici.

Le 1er avril :

Miracle at Manchester

Basé sur des faits réels, ce film raconte l’histoire d’une communauté qui s’unit pour organiser un miracle pour un adolescent luttant contre une forme agressive de cancer du cerveau, tandis que deux hommes trouvent leur propre restauration dans son parcours de guérison et qu’un père retrouve sa foi.

Un film d’Eddie McClintock avec Dean Cain, Daniel Roebuck, Eddie McClintock.

Le 4 avril :

Pretty Baby: Brooke Shields

Le film suit l’actrice, le mannequin et l’icône Brooke Shields, qui devient une femme découvrant son pouvoir après avoir été une jeune fille sexualisée. Elle montre les dangers et les triomphes de l’acquisition d’un pouvoir dans un monde hostile.

Un film de Lana Wilson avec Gregory Butler, Brooke Shields.

Le 4 avril :

This Is Us

Une jeune femme rompt avec son petit ami mais découvre que l’univers a d’autres projets. Désireuse de tourner la page, elle est obligée de revivre littéralement les souvenirs qu’ils ont partagés ensemble. Elle tente de réécrire leur histoire commune dans l’espoir de retrouver l’homme dont elle est tombée amoureuse la première fois.

Un film de Jerry J. White III avec Amelia Brantley, Raymond Creamer, Ceasar Romero.

Le 4 avril :

A Radiant Girl

Paris, été 1942. Irène est juive et française. Elle a 19 ans et vit une vie de passions – Ses amitiés, son nouvel amour, son désir d’être actrice – Rien ne laisse penser que le temps d’Irène est compté.

Un film de Sandrine Kiberlain avec Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon.

Le 5 avril :

The Super Mario Bros. Movie

L’histoire des Super Mario Bros dans leur voyage à travers le Royaume Champignon.

Un film d’Aaron Horvath et Michael Jelenic avec Chris Pratt (voix), Anya Taylor-Joy (voix), Charlie Day (voix).

Le 5 avril :

Air

L’histoire de Sonny Vaccaro, vendeur de chaussures, et la façon dont il a mené Nike à la poursuite du plus grand athlète de l’histoire du basket-ball : Michael Jordan.

Un film de Ben Affleck avec Ben Affleck, Matt Damon, Jason Bateman.

Le 7 avril :

Paint

Dans PAINT, Owen Wilson incarne Carl Nargle, le peintre numéro 1 de la télévision publique du Vermont, qui est convaincu d’avoir tout ce qu’il faut : un permis signé, une camionnette personnalisée et des fans suspendus à chacun de ses coups de pinceau… jusqu’à ce qu’un artiste plus jeune et meilleur lui vole tout ce qu’il aime (et tous ceux qu’il aime).

Un film de Brit McAdams avec Owen Wilson, Stephen Root, Wendi McLendon-Covey.

Le 7 avril :

How to Blow Up a Pipeline

Une équipe de militants écologistes élabore un plan audacieux pour perturber le fonctionnement d’un oléoduc.

Un film de Daniel Goldhaber avec Ariela Barer, Kristine Froseth, Lukas Gage.

Le 7 avril :

R.M.N.

Une analyse sans jugement des forces motrices du comportement humain face à l’inconnu, de la façon dont nous percevons l’autre et de notre rapport à un avenir inquiétant.

Un film de Cristian Mungiu avec Marin Grigore, Judith State, Macrina Barladeanu

Le 7 avril :

Showing Up

Une sculptrice qui se prépare à inaugurer une nouvelle exposition doit trouver un équilibre entre sa vie créative et les drames quotidiens de sa famille ou de ses amis, dans le portrait vibrant et captivant de Kelly Reichardt sur l’art et l’artisanat.

Un film de Kelly Reichardt avec Michelle Williams, Hong Chau, André 3000.

Le 7 avril :

On a Wing and a Prayer

Après la mort inattendue du pilote en plein vol, Doug White doit faire atterrir un avion en toute sécurité et sauver toute sa famille d’un danger insurmontable.

Un film de Sean McNamara avec Dennis Quaid, Heather Graham, Jesse Metcalfe.

Le 7 avril :

La Usurpadora, the Musical

Deux sœurs jumelles identiques, séparées à la naissance, l’une vraiment décente mais humble, l’autre ultra riche, complice et vraiment destructrice. Elles se retrouvent bientôt irrémédiablement mêlées à la vie de l’autre.

Un film de Santiago Limón avec Isabella Castillo, Alan Estrada, Cecilia Toussaint.

Le 7 avril :

Boom! Boom! The World vs. Boris Becker

Le film documentaire explorant la vie de Boris Becker, qui est devenu une phénomène du tennis lorsqu’il a remporté le premier de ses six tournois majeurs à l’âge de 17 ans seulement, et qui a poursuivi une carrière brillante, avec 49 titres majeurs et une médaille d’or olympique.

Un film d’Alex Gibney avec John McEnroe, Novak Djokovic, Boris Becker.

Le 12 avril :

Beautiful Disaster

Abby, étudiante de première année à l’université, tente de prendre ses distances avec son sombre passé tout en résistant à son attirance pour Travis, un mauvais garçon.

Un film de Roger Kumble avec Virginia Gardner, Austin North, Dylan Sprouse.

Le 14 avril :

Renfield

Homme de main de Dracula et pensionnaire de l’asile de fous.

Un film de Chris McKay avec Nicolas Cage, Nicholas Hoult, Awkwafina.

Le 14 avril :

Suzume

Film d’animation. Une jeune fille de 17 ans, Suzume, aide un jeune homme mystérieux à fermer les portes extérieures qui provoquent des catastrophes dans tout le Japon.

Un film de Makoto Shinkai avec Nanoka Hara (voix), Hokuto Matsumura (voix), Eri Fukatsu (voix).

Le 14 avril :

Mafia Mamma

Une mère américaine hérite de l’empire mafieux de son grand-père en Italie. Guidée par le « consigliere » de l’entreprise, elle défie de façon hilarante les attentes de tous en tant que nouvelle chef de l’entreprise familiale.

Un film de Catherine Hardwicke avec Toni Collette, Monica Bellucci, Sophia Nomvete.

Le 14 avril :

Sweetwater

Nat « Sweetwater » Clifton, membre du « Hall of Famer », entre dans l’histoire en devenant le premier Afro-Américain à signer un contrat avec la NBA, changeant ainsi à jamais la façon de jouer au basket-ball.

Un film de Martin Guigui avec Cary Elwes, Eric Roberts, Richard Dreyfuss.

Le 14 avril :

Blind Willow, Sleeping Woman

Film d’animation. Une grenouille géante et bavarde, un chat perdu et un tsunami aident un employé de banque, sa femme et un comptable schizophrène à sauver Tokyo d’un tremblement de terre et à donner un sens à leur vie.

Un film de Pierre Földes avec Amaury de Crayencour (voix), Mathilde Auneveux (voix), Arnaud Maillard (voix).

Le 21 avril :

The Covenant

Le sergent John, qui effectue sa dernière mission en Afghanistan, fait équipe avec un interprète local, Ahmed, qui risque sa propre vie pour transporter John, blessé, à travers des kilomètres de terrain éprouvant jusqu’à un lieu sûr.

Un film de Guy Ritchie avec Jake Gyllenhaal, Antony Starr, Alexander Ludwig.

Le 21 avril :

Beau Is Afraid

A la suite de la mort soudaine de sa mère, un homme doux mais angoissé affronte ses peurs les plus sombres en se lançant dans une odyssée épique et kafkaïenne pour rentrer chez lui.

Un film d’Ari Aster avec Joaquin Phoenix, Parker Posey, Amy Ryan.

Le 21 avril :

Chevalier

Basé sur l’histoire vraie du compositeur Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, fils illégitime d’une esclave africaine et d’un propriétaire de plantation français, qui atteint les sommets de la société française en tant que compositeur avant de vivre une histoire d’amour malheureuse.

Un film de Stephen Williams avec Samara Weaving, Lucy Boynton, Minnie Driver.

Le 21 avril :

Back on the Strip

Après avoir perdu la femme de ses rêves, Merlin déménage à Las Vegas pour travailler en tant que magicien, mais il se fait embaucher en tant qu’homme de tête dans une reprise de la célèbre équipe de strip-teaseurs noirs, les Chocolate Chips. Menés par Luther, désormais fauché et brisé, les anciens Chocolate Chips, domestiqués et mal en point, mettent de côté leurs anciens conflits et se réunissent pour sauver l’hôtel dans lequel ils se produisaient à l’époque….

Un film de Chris Spencer avec Kevin Hart, Colleen Camp, Wesley Snipes.

Le 21 avril :

Little Richard: I Am Everything

Documentaire. Une icône unique du rock ‘n’ roll qui a façonné le monde de la musique : Little Richard.

Un film de Lisa Cortes avec Paul McCartney, Mick Jagger, Tom Jones.

Le 25 avril :

Hungry Dog Blues

Ce thriller policier se déroule dans la campagne du Missouri et raconte l’histoire de deux demi-frères séparés qui kidnappent le témoin principal de leur père incarcéré afin de prouver son innocence.

Un film de Jason Abrams avec Amy Hargreaves, Irina Gorovaia, C.J. Wilson.

Le 28 avril :

Sisu

Lorsqu’un ancien soldat découvre de l’or en Laponie et tente de ramener son butin en ville, des soldats nazis menés par un officier SS brutal s’opposent à lui.

Un film de Jalmari Helander avec Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan.

Le 28 avril :

Joyland

Le plus jeune fils d’une famille pakistanaise traditionnelle accepte un emploi de chorégraphe dans un spectacle burlesque de style Bollywood. Il s’éprend rapidement de la femme transgenre au caractère bien trempé qui dirige le spectacle.

Un film de Saim Sadiq avec Ali Junejo, Rasti Farooq, Alina Khan.

Le 28 avril :

Are You There God? It’s Me, Margaret.

Lorsque sa famille déménage de la ville à la banlieue, Margaret 11 ans, fait face à de nouveaux amis, à de nouveaux sentiments et au début de l’adolescence.

Un film de Kelly Fremon Craig avec Rachel McAdams, Abby Ryder Fortson, Kathy Bates.

Le 28 avril :

Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World

La vie et la carrière de boxeur George Foreman.

Un film de George Tillman Jr. avec Forest Whitaker, Sonja Sohn, John Magaro.

Le 28 avril :

Polite Society

Ria Khan est convaincue qu’elle doit sauver sa sœur aînée Lena de son mariage imminent. Après avoir sollicité l’aide de ses amis, elle tente de réaliser le plus ambitieux des vols de mariage, au nom de l’indépendance et de la fraternité.

Un film de Nida Manzoor avec Priya Kansara, Ritu Arya, Renu Brindle.

Le 28 avril :

The Black Demon

Un film d’Adrian Grunberg avec Josh Lucas, Fernanda Urrejola, Héctor Jiménez.

PUBLICITE :