Les sorties cinéma du mois de septembre 2023 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en septembre 2023.

Le 1er septembre :

The Equalizer 3

Robert McCall se sent chez lui dans le sud de l’Italie, mais il découvre que ses amis sont sous l’emprise des caïds locaux. Alors que les événements deviennent mortels, McCall sait ce qu’il doit faire : devenir le protecteur de ses amis en s’attaquant à la mafia.

Un film de Antoine Fuqua avec Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman.

Le 1er septembre :

The Good Mother

Une journaliste qui, après le meurtre de son fils dont elle est séparée, forme une alliance improbable avec la petite amie enceinte de ce dernier pour retrouver les responsables de sa mort. Ensemble, ils affrontent un monde de drogue et de corruption.

Un film de Miles Joris-Peyrafitte avec Hilary Swank, Olivia Cooke, Jack Reynor.

Le 1er septembre :

Marisol

Pour Marisol Rivera, Mexicaine-Américaine de première génération, l’université est tout ce qu’elle a cherché à obtenir. Elle a passé ses matinées à nettoyer les stalles des chevaux et ses soirées à étudier. Aujourd’hui, avec une bourse en poche, elle est prête à quitter le sud-ouest du Texas et à commencer une nouvelle vie. Cependant, lorsque Marisol est accusée à tort d’un crime, elle apprend une vérité déchirante : elle est sans papiers.

Un film deKevin Abrams avec Esmeralda Camargo, Liana Mendoza, Max Pelayo.

Le 1er septembre :

Mr. Jimmy

Un guitariste japonais consacre sa vie à honorer le musicien de rock Jimmy Page, en recréant note pour note les concerts de Zeppelin dans les petits clubs de Tokyo.

Un documentaire de Peter Michael Dowd avec Akio Sakurai, Rie Nakahara, Toshio Suzuki.

Le 3 septembre :

Life’s Mapped Out

Susan Forster subit un événement bouleversant qui amène toute sa famille à réexaminer sa vie.

Un film d’Akal Demir avec Akal Demir, John Psarakis, Tracey Russell.

Le 7 septembre :

Jawan

Un thriller d’action à haute intensité qui retrace le parcours émotionnel d’un homme prêt à rectifier les torts de la société.

Un film de Atlee avec Shah Rukh Khan, Nayanhara, Vijay Sethupathi.

Le 8 septembre :

My Big Fat Greek Wedding 3

Rejoignez la famille Portokalos qui se rend à une réunion de famille en Grèce pour un voyage réconfortant et hilarant, plein d’amour, de rebondissements et de retournements de situation.

Un film de Nia Vardalos avec Stephanie Nur, John Corbett, Andrea Martin.

Le 8 septembre :

Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Univers

Basé sur le livre de Benjamin Alire Sáenz, ce film se déroule à El Paso en 1987 et raconte l’histoire de deux adolescents mexicains-américains solitaires qui explorent leur amitié et le difficile chemin de la découverte de soi.

Un film de Aitch Alberto avec Luna Blaise, Veronica Falcón, Eva Longoria.

Le 8 septembre :

Amerikatsi

Jeune garçon, Charlie a échappé au génocide arménien en s’embarquant clandestinement dans une malle à destination des États-Unis. Sa famille n’a pas eu cette chance. Malgré ses débuts tragiques, Charlie est parvenu, à l’âge adulte, à conserver son émerveillement enfantin pour le monde. Cependant, comme tant de réfugiés et d’orphelins, il y a un trou dans le grand cœur de Charlie.

Un film de Michael A. Goorjian avec Michael A. Goorjian, Hovik Keuchkerian, Nelli Uvarova.

Le 9 septembre :

Birth of a MURDERER

Naissance d’un MEURTRE : Un étudiant noir tombe amoureux d’une étudiante blanche et découvre qu’elle n’est pas ce qu’elle semble être. Lentement mais sûrement, il commence à s’effondrer et le résultat est à la fois choquant et déroutant.

Un film de Darian Lane avec Michael Bundy II, Emmy Robinson.

Le 15 septembre :

A Haunting in Venice

Dans la Venise de l’après-guerre, Poirot, désormais à la retraite et vivant dans son propre exil, assiste à contrecœur à une séance de spiritisme. Mais lorsque l’un des invités est assassiné, c’est à l’ancien détective qu’il revient de découvrir une fois de plus le meurtrier.

Un film de avec Kelly Reilly, Michelle Yeoh, Jamie Dornan.

Le 15 septembre :

Camp Hideout

Après qu’un adolescent perturbé ait volé un objet important à deux voyous de la grande ville, il se cache dans un camp d’été de l’église et découvre qu’il doit protéger ses nouveaux amis à tout prix lorsque les voyous le traquent.

Un film de Sean Olson avec Corbin Bleu, Ethan Drew, Amanda Leighton.

Le 15 septembre :

Outlaw Johnny Black

Johnny Black, déterminé à venger la mort de son père, s’engage à abattre Brett Clayton et devient un homme recherché en se faisant passer pour un prêcheur dans une petite ville minière qui a été reprise par un célèbre baron de la terre.

Un film de Michael Jai White avec Michael Jai White, Byron Minns, Anika Noni Rose.

Le 15 septembre :

The Inventor

Inventant des engins volants, des machines de guerre et étudiant des cadavres, Léonard de Vinci s’attaque au sens même de la vie avec l’aide de la princesse française Marguerite de Nevarre.

Un film de Jim Capobianco, Pierre-Luc Granjon avec Marion Cotillard, Daisy Ridley, Matt Berry.

Le 18 septembre :

Route 60: The Biblical Highway

Un film de

Le 22 septembre :

Expend4bles

Les Expendables vont affronter un trafiquant d’armes qui commande la puissance d’une armée privée massive.

Un film de Scott Waugh avec Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Sylvester Stallone.

Le 22 septembre :

Dumb Money

Dumb Money est l’ultime histoire de David contre Goliath, basée sur la folle histoire vraie de gens ordinaires qui ont retourné le scénario de Wall Street et se sont enrichis en transformant GameStop (oui, le magasin de jeux vidéo du centre commercial) en l’entreprise la plus prospère du monde.

Un film de Craig Gillespie avec America Ferrera, Shailene Woodley, Seth Rogen.

Le 22 septembre :

It Lives Inside

Une adolescente indienne-américaine en mal d’identité culturelle se dispute avec son ancienne meilleure amie et libère alors involontairement une entité démoniaque qui se renforce en se nourrissant de sa solitude.

Un film de Bishal Dutta avec Megan Suri, Neeru Bajwa, Mohana Krishnan.

Le 27 septembre :

Surprised by Oxford

Caro Drake, brillante mais émotionnellement réservée, arrive à Oxford dans le but unique d’obtenir son doctorat. Mais à travers une amitié turbulente avec un jeune homme charmant, Caro commence à s’ouvrir au mystère, à la vulnérabilité et à l’amour.

Un film de Ryan Whitaker avec Simon Callow, Phyllis Logan, Mark Williams.

Le 28 septembre :

The Blind

Dans le Sud profond des années 1960, un homme lutte contre la honte de son passé tout en naviguant dans son propre alcoolisme et dans une dynamique familiale compliquée en tant que mari et père.

Un film de Andrew Hyatt avec John Ales, Kerry Knuppe, Amelia Eve.

Le 29 septembre :

Fair Play

Une promotion inattendue au sein d’un fonds de placement spéculatif pousse la relation d’un jeune couple au bord du gouffre, menaçant de détruire bien plus que leurs récentes fiançailles.

Un film de Chloé Domont avec Phoebe Dynevor, Alden Ehrenreich, Eddie Marsan.

Le 29 septembre :

The Creator

Un film décrit comme un thriller post-apocalyptique impliquant un futur impacté par une guerre entre les humains et l’IA.

Un film de Gareth Edwards avec Allison Janney, Gemma Chan, John David Washington.

Le 29 septembre :

PAW Patrol: The Mighty Movie

Un météore magique s’écrase sur Adventure City et donne aux chiots de la PAW Patrol des super pouvoirs, les transformant en « Puissants chiots ».

Un film de Cal Brunker avec Mckenna Grace, James Marsden, Kristen Bell.

Le 29 septembre :

The Kill Room

Un tueur à gages, son patron, un marchand d’art et un plan de blanchiment d’argent qui transforme accidentellement l’assassin en une sensation avant-gardiste du jour au lendemain, qui la force à jouer le monde de l’art contre la pègre.

Un film de Nicol Paone avec Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Maya Hawke.

Le 29 septembre :

57 Seconds

Lorsqu’un blogueur technologique obtient une interview avec un gourou de la technologie et empêche une attaque contre lui, il trouve une bague mystérieuse qui le ramène 57 secondes dans le passé.

Un film de Rusty Cundieff avec Morgan Freeman, Josh Hutcherson, Greg Germann.

