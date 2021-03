Les Sorties Cinéma du mois d’Avril 2021 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

Comme chacun pourra le constater, ce n’est pas parce que la crise de la covid se termine aux USA que le cinéma est revenu au même niveau qu’avant. C’est toujours un peu compliqué au niveau des sorties : voici quelques films encore annoncés en salles pour avril 2021. Certains sortent en même temps en VàD, certains verront peut-être leur sortie délayée… En avril il faudra encore tout vérifier !

Le 2 avril :

Godzilla vs Kong

Bon ça va clairement être le meilleur film de l’année, c’est une évidence ! On plaisante, encore que le précédent Godzilla avec Jean Réno n’était pas si mal. A noter cette fois la présence de la superstar Millie « Eleven » Bobby Brown.

Un film d’Adam Wingard avec Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry.

Le 2 avril :

French Exit

Une mondaine vieillissante de Manhattan vivant des restes de son héritage déménage dans un petit appartement à Paris avec son fils et son chat.

Un film d’Azazel Jacobs avec Michelle Pfeiffer, Lucas Hedges, Tracy Letts, Valerie Mahaffey.

Le 16 avril :

Mortal Kombat

Ahhhh voilà encore un film pour les intellectuels ! « Le combattant MMA Cole Young recherche les plus grands champions de la Terre afin de se mesurer aux ennemis d’Outworld dans une bataille aux enjeux élevés pour l’univers. »

Un film de Simon McQuoid avec Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Hiroyuki Sanada.

Le 16 avril :

Fatherhood

Un père élève son bébé comme un père célibataire après la mort inattendue de sa femme décédée un jour après la naissance de leur fille.

Un film de Paul Weitz avec Paul Alexander Désiré, Rodney Alexandre, Christine Lan, Letitia Brookes.

Le 23 avril :

The Asset

Le film suit Anna et Rembrandt – deux des meilleurs assassins au monde qui partagent un passé mystérieux au Vietnam. Pendant des années, ils ont parcouru le monde en compétition pour des contrats de haut niveau. Mais lorsque le mentor d’Anna Moody est assassiné, elle et Rembrandt doivent former une difficile alliance et retourner au Vietnam pour retrouver son tueur.

Un film de Martin Campbell avec Samuel L. Jackson, Maggie Q, Michael Keaton, Robert Patrick.

