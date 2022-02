Le Canada va arrêter les tests Covid obligatoires aux frontières pour les voyageurs arrivant dans ses aéroports

Toujours plus contraignant que les autres pays en matière de mesures de sécurité contre la Covid, le Canada va cependant arrêter à partir du 28 février les tests obligatoires à l’arrivée des vols internationaux dans ses aéroports, et donc l’obligation de s’isoler en attendant le résultat, mais aussi la quarantaine obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans qui rentrent de voyage. Attention : il faudra toujours être en possession d’un test PCR (réalisée 72 heures avant le vol) ou antigénique (24 heures avant) et il y aura toujours des contrôles aléatoires dans les aéroport mais, ainsi, le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a indiqué en conférence de presse à Ottawa la levée des mesures indiquées, en raison de la baisse des cas d’Omicron. Le gouvernement abaisse aussi son niveau d’alerte aux voyageurs du niveau 3 au niveau 2, ce qui signifie qu’il ne déconseille plus les voyages internationaux.

D’autres mesures d’assouplissement pourraient suivre mais, la covid-19 s’étant propagée par vagues, il convient toutefois d’être prudent (d’autres pourraient potentiellement arriver), d’autant que le gouvernement du Canada a toujours été peu compréhensible en matière de mesures aux frontières. Ainsi, début janvier 2021 il était toujours possible d’entrer au Canada sans test, et donc d’y transporter la covid. Puis à la fin du mois du même mois, des mesures d’hôtel obligatoire, onéreuses et inutiles, avaient été imposées aux voyageurs qui rentraient au pays.

Dans les autres pays d’Amérique-du-Nord, actuellement aucun test n’est demandé pour entrer en avion au Mexique, et un simple test PCR ou antigénique est exigé avant d’embarquer dans un aéroport pour un vol à destination des aux Etats-Unis.

En tout cas cette baisse du niveau d’alerte est une bonne nouvelle pour les centaines de milliers de Snowbirds qui doivent rentrer au Canada durant le printemps prochain.

