Les sorties cinéma du mois de novembre dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en novembre 2022.

Vous pouvez retrouver tous nos derniers articles sur le ciné/TV aux Etats-Unis en cliquant ici.

Le 2 novembre :

The Monkey King: The Legend Begins

Le Roi Singe : The Legend Begins est la version réimaginée par Hollywood du film The Monkey King : Havoc in Heavens Palace, l’origine et le lieu de naissance de l’histoire de The Monkey King.

Un film de Soi Cheang avec Donnie Yen, Chow Yun-Fat, Aaron Kwok.

Le 3 novembre :

Throat

Une chanteuse de jazz en devenir attire enfin l’attention de l’un des producteurs les plus prestigieux de l’industrie musicale, mais elle sabote sa chance en se liant d’amitié avec un influenceur de médias sociaux envieux.

Un film de Nicolas Alfonso avec Madison S. Deaver, Max Raines, Madison Wyborny.

Le 4 novembre :

Causeway

Un soldat américain souffre d’un traumatisme crânien lors d’un combat en Afghanistan et doit s’adapter à la vie de son pays.

Un film de Lila Neugebauer avec Jennifer Lawrence, Brian Tyree Henry, Linda Emond.

Le 4 novembre :

Dear Zoe

Un an après que sa famille ait subi une grande perte, Tess écrit une lettre à sa petite sœur Zoe décédée, dans laquelle elle réfléchit à ce qu’elle a perdu, à sa résistance à accompagner sa famille sur le chemin de la guérison, et aux sources surprenantes d’amour et de soutien qui lui permettent de commencer à aller mieux.

Un film de Gren Wells avec Sadie Sink, Theo Rossi, Jessica Capshaw.

Le 4 novembre :

Nocebo

Une créatrice de mode souffre d’une maladie mystérieuse qui intrigue ses médecins et frustre son mari, jusqu’à ce qu’une aide arrive sous la forme d’un soignant philippin, qui utilise la guérison traditionnelle pour révéler une horrible vérité.

Un film de Lorcan Finnegan avec Eva Green, Mark Strong, Chai Fonacier.

Le 4 novembre :

The Estate

Deux sœurs tentent de convaincre leur tante, malade en phase terminale et difficile à satisfaire, dans l’espoir de devenir les bénéficiaires de sa riche succession, mais elles découvrent que les autres membres avides de leur famille ont la même idée.

Un film de Dean Craig avec Toni Collette, Anna Faris, Kathleen Turner.

Le 4 novembre :

A Magical Christmas Village

Une femme explique à sa petite-fille Chloé, que son village de Noël miniature peut exaucer ses vœux par magie. Alors que Chloe commence à installer les figurines, des événements réels semblent imiter les scènes qu’elle crée.

Un film de Jason Furukawa avec Luke Macfarlane, Marlo Thomas, Alison Sweeney.

Le 6 novembre :

The Fabelmans

Grandissant dans l’Arizona de l’après-guerre, un jeune homme nommé Sammy Fabelman découvre un secret de famille bouleversant, et explore comment le pouvoir des films peut l’aider à voir la vérité.

Un film de Steven Spielberg avec Michelle Williams, Gabriel LaBelle, Paul Dano.

Le 11 novembre :

Black Panther: Wakanda Forever

La nation du Wakanda est confrontée à des puissances mondiales qui interviennent alors qu’elle pleure la perte de son roi T’Challa.

Un film de Ryan Coogler avec Angela Bassett, Martin Freeman, Tenoch Huerta.

Le 11 novembre :

The Son

Peter a une vie bien remplie avec sa nouvelle compagne Beth et leur bébé. Elle va être bouleversée lorsque son ex-femme Kate débarque avec leur fils adolescent Nicholas

Un film de Florian Zeller avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Anthony Hopkins.

Le 11 novembre :

Spirited

Une version musicale de l’histoire de Charles Dickens, d’un misanthrope avare qui est emmené dans un voyage magique.

Un film de Sean Anders et John Morris avec Ryan Reynolds, Will Ferrell, Octavia Spencer.

Le 11 novembre :

Sam & Kate

Une comédie dramatique familiale qui se déroule dans une petite ville au cœur de la campagne. Un fils retourne dans sa petite ville natale pour s’occuper de son père malade.

Un film de Darren Le Gallo avec Sissy Spacek, Dustin Hoffman, Henry Thomas.

Le 11 novembre :

Manifest West

C’est l’histoire de passage à l’âge adulte, racontée à travers les yeux d’une fillette de dix ans dont la famille déménage dans la nature sauvage de l’Amérique du Nord et devient alors incontrôlable.

Un film de Joe Dietsch et Louie Gibson avec Annet Mahendru, Michael Cudlitz, Milo Gibson.

Le 11 novembre :

In Merry Measure

On y suit Darcy qui rentre chez elle pour passer Noël avec sa sœur et sa nièce et qui se retrouve, contre toute attente, à entraîner la chorale du lycée avec son rival de toujours, Adam.

Un film de Paula Elle avec Patti Murin, Brendan Penny, Cassidy Reichman.

Le 13 novembre :

Christmas at the Golden Dragon

Lorsqu’un restaurant chinois du Midwest très aimé annonce sa fermeture juste avant Noël, cela incite sa clientèle à réexaminer ses relations dans une série d’histoires interconnectées au milieu du chaos de la semaine la plus chargée de l’année.

Un film de David I. Strasser avec Barbara Niven, Sara Canning, Kara Wang.

Le 16 novembre :

Poker Face

Un milliardaire de la technologie réunit ses amis chez lui pour une partie de poker à fort enjeu. Les choses tournent mal lorsque son manoir est pris d’assaut par un dangereux cambrioleur dont les précédentes missions se sont toutes soldées par des meurtres et des incendies.

Un film de Russell Crowe avec Russell Crowe, Elsa Pataky, Liam Hemsworth.

Le 18 novembre :

She Said

Les journalistes du New York Times Megan Twohey et Jodi Kantor brisent l’une des histoires les plus importantes de toute une génération – une histoire qui a contribué à lancer le mouvement #MeToo et à briser des décennies de silence autour du sujet des agressions sexuelles à Hollywood.

Un film de Maria Schrader avec Samantha Morton, Tom Pelphrey, Carey Mulligan.

Le 18 novembre :

The Menu

Un jeune couple se rend sur une île isolée pour manger dans un restaurant exclusif où le chef a préparé un menu somptueux, avec quelques surprises choquantes.

Un film de Mark Mylod avec Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult.

Le 18 novembre :

There There

Un couple de nouveaux amants, une femme et son parrain des AA, un enseignant et un parent, un avocat et son client, et d’autres personnages, passent d’une scène à l’autre, changeant de partenaire et entamant une nouvelle danse de découverte.

Un film d’Andrew Bujalski avec Angela Bedekovic, Molly Gordon, Jasmine Skloss Harrison.

Le 19 novembre :

Three Wise Men and a Baby

Trois frères sont surpris lorsqu’ils se retrouvent obligés de s’occuper d’un bébé pendant les vacances. Au cours de ce voyage, ils commencent à reconstruire leurs relations en tant que frères tout en redécouvrant leur amour pour Noël.

Un film de Terry Ingram avec Tyler Hynes, Margaret Colin, Andrew W. Walker.

Le 19 novembre :

Silent Life

La mystérieuse Dame en noir, qui prétend être le dernier amour du premier sex-symbol du cinéma Rudolph Valentino, meurt dans son appartement d’Hollywood. Le seul contact que le détective trouve est la carte de visite du jeune cinéaste Paul Harts.

Un film de Vladislav Alex Kozlov avec Sherilyn Fenn, Isabella Rossellini, Franco Nero.

Le 23 novembre :

Bones and All

Maren, une jeune femme, apprend à survivre en marge de la société.

Un film de Luca Guadagnino avec Timothée Chalamet, Mark Rylance, Taylor Russell.

Le 23 novembre :

Devotion

Deux pilotes de chasse de la marine américaine risquent leur vie pendant la guerre de Corée et deviennent les ailiers les plus célèbres de la marine.

Un film de J.D. Dillard avec Glen Powell, Serinda Swan, Jonathan Majors.

Le 23 novembre :

Strange World

Les légendaires Clades sont une famille d’explorateurs dont les différences menacent de faire échouer leur dernière et plus cruciale mission.

Un film de Don Hall avec Jake Gyllenhaal (voice), Jaboukie Young-White (voice), Gabrielle Union (voice).

Le 24 novembre :

Dante’s Hell

Dante entreprend un voyage dans la première et pire partie de l’au-delà, l’enfer. Virgile guide et protège Dante au cours de son sombre périple qui le conduit, cercle après cercle, au centre de la Terre, puis au Purgatoire.

Un film de Boris Acosta avec Eric Roberts (voice), Vittorio Gassman (voice), Jeff Conaway (voice).

Le 24 novembre :

My Southern Family Christmas

Transformé en journaliste, Campbell a la chance de rencontrer son père biologique pour la première fois sans qu’il le sache. À la fin, Campbell doit décider si elle va révéler la vérité, une décision qui changera Noël pour toujours.

Avec Bruce Campbell, Moira Kelly, Brian McNamara.

Le 25 novembre :

Rhino

L’histoire du film se déroule dans les années 1990 en Ukraine. Le protagoniste, un bandit surnommé Rhinocéros, tombe sous l’emprise du monde criminel ukrainien de ces années-là, et commence son chemin sanglant, qui ne le mène pas là où il l’attendait.

Un film de Oleh Sentsov avec Serhii Filimonov, Evhen Chernykov, Yevhen Grygoriev.

Le 25 novembre :

Battle for Saipan

Un chirurgien défend un hôpital contre l’invasion des forces ennemies lors de la bataille de Saipan pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un film de Brandon Slagle avec Casper Van Dien, Jeff Fahey, Louis Mandylor.

Le 25 novembre :

Leonor Will Never Die

La fiction et la réalité se confondent lorsque Leonor, une cinéaste à la retraite, tombe dans le coma après qu’une télévision lui ait atterri sur la tête, l’obligeant à devenir le héros de son scénario inachevé.

Un film de Martika Ramirez Escobar avec Sheila Francisco, Bong Cabrera, Rocky Salumbides.

Le 26 novembre :

Haul out the Holly

Emily rentre chez elle pour rendre visite à ses parents, mais découvre qu’ils partent en voyage. Pendant qu’elle reste chez eux pour les vacances, Emily rencontre des membres de la communauté qui veulent qu’elle participe aux festivités de Noël du quartier.

Un film de Maclain Nelson avec Lacey Chabert, Melissa Peterman, Stephen Tobolowsky.

Le 26 novembre :

Time for Him to Come Home for Christmas

Quatre jours avant Noël, Elizabeth Athens reçoit un message vocal d’un numéro inconnu qu’elle ne reconnaît pas. Dans le message, un homme qu’elle ne connaît pas fait une dernière demande à l’amour de sa vie pour une seconde chance.

Un film de David Winning avec Tyler Hynes, Holland Roden, Steve Bacic.

Le 27 novembre :

Christmas at the Holly Hotel

On y suit Kathy, critique gastronomique à New York. Ses parents lui demandent de rentrer à la maison pour Noël. Elle y rencontre un séduisant policier, ce qui complique sa situation.

Un film de Joel Paul Reisig avec Jesi Jensen, Joe Kurak, Kristen Ryda.

PUBLICITE :