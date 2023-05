Les sorties cinéma du mois de juin 2023 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en Juin 2023.

Le 2 juin :

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miles Morales se catapulte à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-People chargée de protéger l’existence même du Multivers. Lorsque les héros s’opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles doit redéfinir ce que signifie être un héros.

Un film d’animation de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson avec Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac.

Le 2 juin :

Simulant

Dans un futur proche, un humanoïde demande à un hacker mondial de supprimer toutes les restrictions sur ses pensées et ses capacités, ce qui déclenche un soulèvement de l’I.A. et une chasse à l’homme du gouvernement pour éliminer la montée de la conscience de la machine.

Un film d’April Mullen avec Robbie Amell, Jordana Brewster, Simu Liu.

Le 2 juin :

Montréal Girls

Un jeune aspirant poète du Moyen-Orient déménage à Montréal pour étudier la médecine et est changé à jamais par la ville et les jeunes femmes qui le révèlent à son destin.

Un film de Patricia Chica avec Hakim Brahimi, Jasmina Parent, Sana Asad.

Le 2 juin :

Koko: A Red Dog Story

Un chien ordinaire, dont la bonne fortune et la capacité à communiquer avec les gens le catapultent vers la célébrité.

Un film de Aaron McCann et Dominic Pearce avec Jason Isaac, Sarah Woods, Toby Truslove.

Le 6 juin :

Hollywood Dreams & Nightmares: The Robert Englund Story

Acteur et réalisateur de formation classique, Robert Englund est devenu l’une des icônes de l’horreur les plus révolutionnaires de notre génération. Tout au long de sa carrière, Englund a joué dans de nombreux films célèbres, mais il a accédé à la célébrité grâce à son interprétation du tueur en série surnaturel Freddy Krueger dans la franchise NIGHTMARE ON ELM STREET.

Un documentaire de Christopher Griffiths, Gary Smart avec Lance Henriksen, Lin Shaye, Eli Roth.

Le 6 juin :

The God Man

Il est centré sur Jésus-Christ. Darren, guidé par des rêves, des rencontres fortuites et un timing impossible, suit une piste spirituelle qui mène à une conclusion remarquable sur la nature et le caractère de Jésus.

Un documentaire de Darren Wilson avec David Wagner, Daniel Kolenda, R.T. Kendall.

Le 9 juin :

Transformers: Rise of the Beasts

L’intrigue est inconnue, mais elle s’inspirerait du spin-off de Transformers, Beast Wars, qui met en scène des robots qui se transforment en animaux robotiques.

Un film de Steven Caple Jr. avec Pete Davidson, Michelle Yeoh, Peter Dinklage.

Le 9 juin :

Strays

Un chien abandonné fait équipe avec d’autres chiens errants pour se venger de son ancien propriétaire.

Un film d’animation de Josh Greenbaum avec Will Ferrell, Jamie Foxx, Sofía Vergara.

Le 9 juin :

Flamin’ Hot

Flamin’Hot est l’histoire de Richard Montañez. C’est le concierge de Frito Lay qui s’est inspiré de son héritage et de son éducation mexicains-américains pour transformer les Flamin’Hot Cheetos en un en-cas qui a bouleversé l’industrie alimentaire et est devenu un phénomène mondial.

Un film d’Eva Longoria avec Tony Shalhoub, Dennis Haysbert, Matt Walsh.

Le 9 juin :

Little Dodo

Un petit dodo bleu se réveille dans son œuf qui a éclos au milieu du nid.

Un film d’animation de Rob Minkoff avec Liza Koshy, Stella Hudgens, Jeff Willy.

Le 16 juin :

Elemental

Ember et Wade vivent dans une ville où les habitants du feu, de l’eau, de la terre et de l’air cohabitent.

Un film d’animation de Peter Sohn avec Leah Lewis, Mamoudou Athie, Ronnie Del Carmen.

Le 16 juin :

Extraction 2

Suite du thriller d’action « Extraction » sorti en 2020.

Un film de Sam Hargrave avec Chris Hemsworth, Olga Kurylenko, Golshifteh Farahani.

Le 16 juin :

The Blackening

Sept amis noirs partent en week-end et se retrouvent piégés dans une cabane avec un tueur engagé dans une vendetta. Leur intelligence de la rue et leur connaissance des films d’horreur les aideront-elles à rester en vie ? Probablement pas.

Un film de Tim Story avec Antoinette Robertson, Dewayne Perkins, Sinqua Walls.

Le 16 juin :

Stan Lee

100 ans de rêve. 100 ans de création. 100 ans de Stan Lee.

Un documentaire de David Gelb avec Stan Lee

Le 16 juin :

Moonlight Soul

Une jeune mère souffrant de troubles mentaux tente d’équilibrer son nouveau mariage perturbé et de raviver sa relation avec sa fille de treize ans rancunière. Mais elle ne peut échapper à son passé troublé.

Un film de V. Vansay Zanubon avec Clifton Powell, Asha Bee, Noa Kaiser.

Le 19 juin :

Take Care of Maya

Alors qu’une équipe médicale tente de comprendre la maladie rare de Maya Kowalski, 10 ans, elle commence à interroger ses parents. Soudain, Maya se retrouve sous la garde de l’Etat, malgré une famille qui souhaite désespérément ramener sa fille à la maison.

Un documentaire d’Henry Roosevelt.

Le 20 juin :

Phels High

La loyauté entre amis n’est pas toujours de mise lorsque votre vie est en jeu.

Un film de Kevin J Nelson avec Michael Hyatt, Omari Hardwick, Elise Neal.

Le 23 juin :

The Flash

Barry Allen utilise sa super vitesse pour changer le passé, mais sa tentative de sauver sa famille crée un monde sans super héros, le forçant à courir pour sa vie afin de sauver l’avenir.

Un film de Andy Muschietti avec Sasha Calle, Ben Affleck, Michael Keaton.

Le 23 juin :

Asteroid City

L’itinéraire d’une convention du Junior Stargazer est spectaculairement perturbé par des événements qui changent le monde.

Un film de Wes Anderson avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks.

Le 23 juin :

No Hard Feelings

Un chauffeur-livreur désespérément à la recherche d’argent accepte une annonce sur Craigslist d’un couple qui cherche quelqu’un pour sortir avec son fils adolescent douloureusement maladroit.

Un film de Gene Stupnitsky avec Jennifer Lawrence, Natalie Morales, Ebon Moss-Bachrach.

Le 23 juin :

God Is A Bullet

Lorsque l’inspecteur Bob Hightower découvre son ex-femme assassinée et sa fille kidnappée par une secte satanique, il est frustré par les enquêtes officielles bâclées. Bob quitte la police, se fait tatouer et infiltre la secte pour traquer le chef charismatique, Cyrus, avec l’aide de la seule femme échappée de la secte, la brillante et abîmée Case Hardin.

Un film de Nick Cassavetes avec Jamie Foxx, Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe.

Le 23 juin :

The Perfect Find

Après un licenciement très médiatisé, la carrière de Jenna dans la mode connaît un coup d’arrêt lorsqu’elle tombe amoureuse d’un collègue charmant et beaucoup plus jeune qu’elle – qui se trouve être le fils de son patron. Jenna doit alors décider si elle peut tout risquer dans cette histoire d’amour secrète.

Un film de Numa Perrier avec D.B. Woodside, Gina Torres, Gabrielle Union.

Le 30 juin :

Indiana Jones and the Dial of Destiny

L’archéologue Indiana Jones fait une course contre la montre pour récupérer un artefact légendaire qui peut changer le cours de l’histoire.

Un film de James Mangold avec Harrison Ford, Mads Mikkelsen, John Rhys-Davies.

Le 30 juin :

Ruby Gillman, Teenage Kraken

Une adolescente timide apprend qu’elle est issue d’une famille royale légendaire de krakens marins et que son destin se trouve dans les profondeurs des eaux, plus grand qu’elle n’aurait jamais pu l’imaginer.

Un film d’animation de Kirk DeMicco et de Faryn Pearl avec Toni Collette, Jane Fonda, Will Forte.

Le 30 juin :

Harold and the Purple Crayon

Un jeune garçon nommé Harold se lance dans une mission magique avec l’aide de son crayon violet.

Un film d’animation de Carlos Saldanha avec Zachary Levi, Zooey Deschanel, Camille Guaty.

