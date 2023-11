Bienvenue aux Snowbirds pour cette nouvelle saison. Et, comme chaque année, vous serez nombreux à venir pour la première fois. Voici 22 articles qui pourront être utiles aussi bien pour les nouveaux que pour les Snowbirds « confirmés », que nous avons rassemblés dans ce dossier :

En bas de cette page :

Vous pouvez cliquer sur les liens pour aller directement aux articles suivants qui se trouvent sur cette présente page :

– Editorial

– Que faire pour se distraire quand on est en Floride ?

– Les associations auxquelles les Snowbirds peuvent adhérer en Floride

Articles que nous avons placé sur d’autres pages :

– Comment déjouer les arnaques à la location pour les Snowbirds en Floride

– Voyage aux Etats-Unis : la règle des 183 jours de présence (y compris pour les Snowbirds)

– Desjardins Bank : « La saison s’annonce bonne en Floride ! »

– Faut-il mettre des pneus d’hiver pour partir en Floride ?

– Où trouver des produits culinaires Canadiens en Floride : poutine, viande à fondue, chips au ketchup… ?

– Quels produits peut-on passer à la frontière depuis le Canada vers les Etats-Unis : nourriture, médicaments…

– Quelle est la meilleure route à prendre entre le Québec-Floride en fonction de la rapidité et du prix ?

– Quelle assurance voyage pour les Snowbirds qui vont en Floride ?

– Message important à nos lecteurs Canadiens à propos de Facebook, Google et la loi C-18

– 80000 membres dans notre groupe Snowbirds : comment ça fonctionne

– Lien direct vers notre groupe avec 80.000 Snowbirds de Floride (cliquez pour le rejoindre)

– Snowbirds : conseils et astuces quand on quitte le Québec

– Snowbirds : les choses auxquelles penser quand on quitte sont domicile de Floride

– L’auto-train d’Amstrack vous emmène avec votre auto entre Washington (DC) et Orlando (Floride)

– Visiter ou séjourner en Floride en motorisé : conseils et bons plans pour les véhicules récréatifs (RV)

– Histoire des communautés québécoises en Floride… avant les Snowbirds

– Notre Guide de voyage complet et gratuit de la Floride

– Nous avons aussi à votre disposition ici un groupe Facebook pour communiquer en cas d’ouragan en Floride

– Covid : la Floride a-t-elle eu une meilleure politique d’autres Etats ? La réponse est…

– Nos articles de l’an passé sur « la Floride et la Covid » sont ici, ça commençait avec l’éditorial consacré avec ce sujet (et en dessous)

Editorial :

(avec quelques messages importants) :

Bienvenue aux Snowbirds pour cette saison 2023-2024 !

Cette année 2023 les taux de fréquentation par les Canadiens sont redevenus les mêmes que ceux précédant la pandémie de Covid, après trois ans où, bien sûr, il y avait eu moins de tourisme étranger.

Durant ces « années Covid » nous avions publié de multiples articles (y compris dans notre numéro Spécial Snowbirds de novembre 2022) afin de rétablir quelques vérités sur la sécurité sanitaire en Floride et sur les voyages aux Etats-Unis, car les médias de masse avaient délivré un grand nombre de contre-vérités, suscitant une peur des Floridiens, comme s’ils étaient possédés par un diable et tentaient de donner la Covid-19 à toutes les personnes qu’ils croisaient. Certes, les règles de sécurité étaient différentes en Floride par rapport au reste du monde occidental, mais le résultat n’a pas été pire ici qu’en Californie ou à New-York (encore une fois, il est toujours possible de lire les articles sur le sujet sur notre site internet). Je tenais tout de même à en reparler brièvement, car pour chacun cette période a été marquante, notamment pour les voyageurs internationaux.

Depuis lors, il y a aussi une grande tension sur le marché des locations en Floride. Certains en ont profité pour monter des arnaques, notamment sur les réseaux sociaux. Elles ne sont pas nouvelles, mais elles sont plus nombreuses. Nous vous présentons ici un article afin de vous montrer quelques techniques d’arnaques et de vous donner des moyens d’y faire face. Encore une fois, les meilleurs arnaqueurs parlent français, ce ne sont donc pas forcément les Américains qui posent un problème quand vous voyagez ici !

Qu’est ce qu’il s’est passé depuis votre départ en avril vers le Canada ? La Floride s’est subitement laissé emporter par la folie du « soccer », avec l’arrivée de l’argentin Lionel Messi, qui joue au stade de Fort Lauderdale avec son équipe de l’Inter Miami. Les équipes de MLS débutent leur saison fin février, vous pourrez certainement venir soutenir le CF Montréal avant votre départ vers le Nord !

Comme vous avez pu aussi le voir, malheureusement les sportifs de Floride savent aussi bien patiner que les Canadiens : profitez-en pour aller vous les Panthères ou Tampa Bay, le grand spectacle est assuré !

Vous pouvez dorénavant vous rendre à Orlando avec le train rapide Brightline depuis les gares du Sud de la Floride.

Il y a de nouvelles lois en Floride : ne soyez pas surpris, par exemple, si vous voyez un civil portant une arme visible à la ceinture.

Le gouverneur DeSantis défie un autre Floriden, Donald Trump, pour la Primaire républicaine : vous allez donc en entendre parler durant les mois qui viennent ! Vous pouvez même planter un petit panneau « Trump » ou « DeSantis » dans votre jardin. Hey, je plaisante, ne vous énervez pas !

Bien sûr vous trouverez dans les endroits de distribution habituels à la fois notre journal mensuel, mais aussi le Guide de la Floride !

Que faire pour se distraire quand on est en Floride ?

Informez-vous !

– Sur ce journal ou sur notre site internet vous trouverez le calendrier des activités. On ne peut pas vous remettre ici la liste des milliers d’idées que nous avons déjà publié dans le journal, mais en revanche vous pouvez retrouver tous nos articles sur notre site internet avec toutes les villes et sites touristiques, et toutes les activités à faire durant l’année : www.courrierdesameriques.com/la-floride-guide-de-voyage/

Regardez aussi dans le menu du site internet, il y a des catégories pour vous aider à trouver des idées qui vous intéressent.

Et si vous avez un petit budget, sachez qu’il y a vraiment la possibilité de faire de visites et de se distraire gratuitement. Un billet pour des rencontres sportives, par exemple, peut être assez peu cher en Floride comparé au Canada (notamment pour la LNH). Si vous n’êtes jamais allé voir les autres sports : essayez durant l’hiver d’aller voir pourquoi les autres apprécient basket ball, soccer ou football ! Notre partenaire Canam Golf a des billets peu chers aussi bien pour les matchs que pour le golf.

Echangez et rencontrez !

Les groupes Facebook que nous mettons à votre disposition vous permettent de recherchez des personnes qui apprécient les mêmes activités que vous, ou bien qui vous aideront à trouver des idées de divertissements ! Notre groupe « Les Snowbirds Québécois en Floride (et tous les Canadiens Français) » a déjà 50 000 membres, mais il est aussi le plus grand groupe public de Snowbirds francophones sur Facebook, car en saison c’est près d’un million de personnes viennent chaque mois consulter le groupe. Autant dire que, si vous avez un message à faire passer… c’est possible !

Vous pouvez aussi consacrer du temps comme bénévole dans une association américaine et/ou francophone, par exemple afin d’aider votre prochain, ne l’oubliez pas.

Sortez !

Attention : ne passez pas non plus trop de temps sur internet ! Après vous être informés, et avoir échangé, sortez quand même un peu de chez vous, organisez des fêtes et sortez au restaurant ! Après ces années de pandémie, vous savez que les temps de liberté ne sont pas forcément un luxe… il faut en profiter ! Découvrez donc des activités que vous n’avez jamais pratiqué avant ! Investissez un peu : un kayak par exemple vous permet d’aller naviguer dans les différentes rivières, de changer de paysages régulièrement et de faire de l’exercice physique !

Prenez des langues

L’anglais (ou l’espagnol) pourront vous permettre d’accéder à bien plus que des activités : la découverte de nouvelles personnes dans les environs, et toutes les richesses qu’elles ont à vous apporter. Certaines associations dispensent en français des cours de langues gratuitement, notamment dans les quartiers haïtiens, ou bien les associations des grands parcs de Snowbirds. Demandez leur de vous joindre à eux !

Les associations auxquelles les Snowbirds peuvent adhérer

Vous pouvez les aider… et elles peuvent vous aider : les assos servent à plein de choses, mais surtout à créer un lien indispensable entre les hommes et femmes de bonne volonté !

Bien évidemment, l’Association Canadienne des Snowbirds doit être mentionnée en premier, car pour seulement 25$, vous pourrez accéder à de nombreux avantages : informations, assurances, avocats, possibilité de poser des questions à des permanents, programme d’échange de devises permettant de faire des économies etc… www.snowbirds.org

Ensuite, au niveau local, il y avait auparavant des associations accueillant les Snowbirds un peu partout dans le sud de la Floride. En 2021, deux associations avaient des activités publiques : les Diplomates (femmes) et le Club Richelieu de la Floride du Sud. Mais ça devrait reprendre ailleurs aussi, et si ce n’est pas le cas, alors ça veut dire que votre aide est la bienvenue pour redonner de l’élan au Club Canadien Français de Lake Worth ou à St Petersburg.

Il y a aussi les associations de communauté, dans les pars de condos ou de maisons, qui pour leur part ont souvent maintenu une dynamique durant la pandémie, notamment pour les obligations administratives. Mais, de même, vous pouvez les aider à reprendre de la vitesse cette année !

Si vous êtes à Miami, vous pouvez rejoindre l’asso française Miami Accueil qui, comme son nom l’indique, vous accueillera même si vous êtes Canadien !

Et si vous n’êtes pas encore retraité, il existe aussi une dynamique Chambre de Commerce Canada-Floride.

– Pour les contacts : voir notre page sur les associations de Floride en cliquant ici

PUBLICITE :