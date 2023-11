Snowbirds : Faut-il mettre des pneus d’hiver pour partir en Floride (ou en revenir) ?

Pendant l’hiver, la Société d’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) oblige à avoir des pneus adaptés à la conduite hivernale, généralement du 1er décembre au 15 mars. Mais comment faire quand on part vers la Floride ? Vous pouvez demander gratuitement à la SAAQ jusqu’à quatre certificats de déplacements par hiver. Ils sont d’une durée de sept jours et ils s’appliquent à un seul déplacement. Si vous vous rendez en Floride, vous en aurez donc besoin de deux : un pour l’aller et un pour le retour (sauf si vous faites l’aller-retour en sept jours !). Ils sont émis pour les déplacements, pas pour se promener.

Ca, c’était pour le Québec. Dans les Etats américains il n’y a pas d’obligation. Néanmoins, il faut toutefois rester sage : conduire sur des routes gelées n’est pas moins dangereux de l’autre côté de la frontière. Les pneus d’hiver peuvent donc s’avérer nécessaires en fonction des conditions météorologiques. Si vous prévoyez un retour au Canada durant l’hiver, prévoyez quelques jours de délai pour être certain de traverser dans de bonnes conditions les Etats où il peut y avoir verglas et neige : autant rouler confortablement et ne pas se retrouver bloqué !

Bien sûr, il y a l’option du pneu 4 saisons. Cependant, il s’use plus vite dans les régions chaudes.

Et pensez aussi à être bien assuré aux Etats !

Ressources :

– Page de la SAAQ sur les pneus d’hiver

– Gouvernement du Québec à propos des pneus d’hiver

