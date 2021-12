Boutique Anti-Âge : des produits pour le confort hormonal des femmes aux Etats-Unis

Louise Lagacé gère une boutique en ligne spécialisée dans les hormones bio-identiques* et compléments alimentaires visant à maintenir l’équilibre hormonal. « Boutique Anti-Âge » s’adresse aux femmes francophones aux Etats-Unis, et dans le monde entier, quel que soit leur âge.

« Boutique Anti-Âge » propose à la vente toute une gamme de produits naturels pour pallier le déficit hormonal qui peut intervenir chez les femmes. Louise Lagacé est aux manettes du site, et se donne pour mission d’offrir de l’information et un soutien thérapeutique aux femmes de la puberté à la ménopause, car contrairement aux idées reçues, il n’y a pas d’âge pour avoir des soucis hormonaux. « La santé des femmes, et les problèmes hormonaux en particulier, est un sujet qui me tient à cœur depuis plus de 20 ans, car notre société a tendance à minimiser, voire occulter ce genre de désagrément. Les hormones jouent pourtant un rôle vital dans le fonctionnement du corps humain, et l’équilibre hormonal est une chose dont il faut se soucier à tout âge pour se maintenir en bonne santé ».

Sur « Boutique Anti-Âge » vous trouvez des produits naturels à base de progestérone bio-identique* et de plantes sous forme de comprimés, de crèmes, de lotions, de vaporisateur pour soulager différents symptômes. Pour n’en citer que quelques-uns, il y a des produits à base de progesterone, des crèmes associant progestérone et phytoestrogènes ou progestérone et DHEA, des lotions à la DHEA ou d’autres associant progestérone et oestriol, des gélules traitant l’inconfort de la ménopause ou aidant à maintenir le désir sexuel. Plusieurs produits sont à destination des hommes, car eux aussi peuvent souffrir de déséquilibres hormonaux. En parallèle, la rubrique santé-beauté propose des crèmes à l’acide hyaluronique, des gélules pour favoriser l’hydratation la peau ou soutenir la concentration et la mémoire, de la mélatonine pour favoriser le sommeil. « Toutes les marques présentées sont soigneusement sélectionnées par mes soins pour leurs composants naturels et leur capacité à réellement améliorer le confort hormonal. Certains produits sont d’ailleurs fabriqués et vendus exclusivement sur la boutique ».

Louise Lagacé gère aussi le site « Santé des femmes », accessible depuis la « Boutique Anti- Âge ». Il explique en quoi consiste les problématiques hormonales et comment les soulager. Grâce à des dossiers thématiques sur la santé, les hormones ou l’âge, cet espace est une mine d’informations pour les femmes (et les hommes) en quête de réponses et de soutien. Un test hormonal pour découvrir si les symptômes identifiés sont causés par un déséquilibre hormonal, ainsi qu’un test salivaire pour mesurer les hormones dans le corps, sont également proposés. « Ils permettent aux clientes de choisir leurs produits en fonction de leurs besoins réels ».

Herboriste, diplômée en naturopathie, Louise Lagacé a collaboré avec Micheline O’Shaughnessy à l’origine de « Santé des femmes », jusqu’à sa retraite en 2017. Elle a ensuite repris le flambeau, développant également la « Boutique Anti-Âge » pour commercialiser des produits de santé naturels dignes de confiance. « Mon plus grand souhait, est que les femmes retrouvent un équilibre hormonal grâce à ces produits et améliorent leur qualité de vie ».

*Les hormones dites bio-identiques sont des médicaments composés de plantes, d’œstrogènes, de progestérones ou de DHEA, et sont identiques sur le plan chimique aux hormones naturelles produites par le corps.

Pour toutes informations ou commandes : www.boutiqueantiage.com www.santedesfemmes.com Téléphone : 1-844-571-7522 (Sans frais) E-mail : info@boutiqueantiage.com