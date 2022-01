Votre assureur francophone en Floride et aux Etats-Unis : El Bachiri Finance Group

A la tête de El Bachiri Finance Group, Alex El Bachiri propose toute une gamme d’assurances à destination des francophones résidant aux Etats-Unis (vie, santé, automobiles, habitations, commerces, business). Son objectif : apporter un service personnalisé et efficace à chaque client, avec surtout des tarifs très compétitifs.

El Bachiri Finance Group s’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers (francophones ou américains), et propose une large gamme d’assurances répondant à toutes les situations de la vie personnelle ou professionnelle. Le groupe couvre le domaine de la santé (individuelle, familiale, vie), de l’habitation, des locaux commerciaux, du business ou de l’automobile. Il s’agit donc d’un cabinet « multi-assurances » qui permet de rassembler auprès d’un interlocuteur unique toutes les assurances nécessaires pour protéger sa vie, ses biens ou ses finances.

Grace à des partenariats avec plus de 80 compagnies d’assurances sur le territoire américain, Alex El Bachiri se fait un point d’honneur à répondre à tous les besoins de ses clients, et à trouver rapidement l’assurance qui convient. Il propose des offres adaptées, conseille en fonction des besoins réels des clients, et surtout à des tarifs très attractifs. « Travaillant au quotidien avec de multiples compagnies d’assurances, j’ai accès à de nombreux produits, je peux comparer et proposer des solutions très compétitives ». Le tout en français, en anglais, et en arabe si besoin, « ce qui facilite bien la compréhension des produits et des contrats ! », précise-t-il avec humour.

Comme chacun le sait, le domaine des assurances est un sujet complexe, dont les enjeux peuvent être importants, surtout aux Etats-Unis. « Mal assuré, un accident de la route, un incendie ou un problème de santé peuvent vite devenir un vrai cauchemar et une catastrophe financière ! Il est donc primordial de s’assurer. Et pour chaque assurance, il est important de bien comprendre la couverture, les exclusions ou les franchises proposées. Je suis là pour répondre à toutes les questions, et pour trouver la meilleure assurance qualité/prix ».

Les points forts de Alex El Bachiri ? Son expérience internationale, sa compréhension du marché américain et des besoins des clients francophones, mais aussi sa réactivité à trouver la meilleure assurance. Mais cet agent dynamique est aussi un féru de technologies, et souhaite dépoussiérer la vente des assurances. Il a donc développé un portail e-commerce d’assurances qui permet en quelques clics de faire une demande et d’obtenir une cotation, le tout sans se déplacer, dans des délais très rapides et avec des tarifs avantageux. « Je veux marier l’IT et les assurances ! ».

Originaire de la région de Rabat au Maroc, il est arrivé il y a plus de 20 ans aux Etats-Unis en tant qu’étudiant, après avoir gagné une carte verte à la loterie américaine ! « C’est un souvenir merveilleux qui a changé le cours de ma vie » dit-il avec enthousiasme. Il a obtenu un MBA de Finance à Webster University, puis a travaillé quelques années dans le consulting financier et les assurances en Floride. L’opportunité de représenter le groupe français d’assurances AXA au Maroc le décide à rentrer dans son pays, où il reste une dizaine d’années. De retour chez l’Oncle Sam en 2019, il crée sa propre société d’assurances avec l’ambition « d’aider la communauté francophone à bien s’armer dans ce domaine ». Aujourd’hui, Alex El Bachiri développe son activité, sans se limiter à la Floride d’ailleurs, car il peut intervenir sur l’ensemble du territoire américain en s’adaptant aux réglementations de chaque état.

El Bachiri Finance Group Alex El Bachhi Téléphone : (561) 713-6569 Email : Alex.elbachiri@icloud.com www.elbachirifinancegroup.com