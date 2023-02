Le Courrier des Amériques : votre journal de luxe en Floride

Nous entendons parfois des personnes mettre en concurrence des journaux imprimés sur papier magazine et des journaux sur papier journal (comme le notre), assurant que l’un est un produit de « luxe », et pas l’autre. A plusieurs reprises (dans l’histoire des publications francophones de Floride), ce genre de comparaison cachait exactement l’inverse. Et, parfois, ça coûte cher aux entreprises qui se font arnaquer des publicités.

Pour le cas du Courrier des Amériques, nous privilégions la taille (grande) du papier pour le confort de lecture. Or il n’est pas possible d’imprimer ici en sud Floride sur du papier magazine à cette (grande) taille-là.

C’est vrai que le papier de style magazine est plus beau, mais le « luxe » est-il seulement constitué de l’épaisseur du papier ? La plupart des publications francophones imprimées sur ce papier de style « magazine » que nous avons pu voir en Floride depuis 10 ans ne financent aucun journalistes en Floride, et ont leur contenu rédigé par les annonceurs publicitaires (excepté un seul magazine). Souvent, ces annonceurs sont tout de même très heureux, car ils sont victimes de « l’effet miroir » (ce qui compte pour eux c’est de se voir et de se trouver beaux) et au quel cas ils ne comprennent rien aux médias : depuis le début des médias (qu’on peut faire remonter aux peintures des hommes des cavernes préhistoriques), les lecteurs ne regardent/lisent pas un média pour ses seuls articles publicitaires. Mais bon, c’est ainsi, comme dit l’adage : « on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre » (et en l’occurence avec avec un beau miroir (ou, par exemple un papier qui brille).

Pour nous, un média francophone de luxe en Floride, c’est un média qui, comme Le Courrier des Amériques :

– Est bien distribué.

– Finance des journalistes pour avoir des articles sur la Floride qui intéressent ses lecteurs.

– Développe bien ses réseaux sociaux grâce à ces articles intéressants.

– Est bien classé dans les moteurs de recherches qui savent que le média a financé de bons articles et photos (Le Courrier a une position moyenne autour de la 20e place dans les classements de Google : des centaines de nos pages sont classées N°1, d’autres sont classées en 40e position, mais en moyenne nous ne sommes pas en « page 400 » de Google : nos articles les plus importants sont tous en première page (et la moyenne est donc la 20e position (environ)). Comme on peut le voir sur la capture d’écran (en mauve), ça nous donne plus d’un million d’impressions (en 28 jours) sur Google (ce qui signifie que les liens de notre site sont apparus 1,2 million de fois sur les écrans des internautes en 28 jours).

– Est inséré dans la communauté francophone, en réalisant des articles et des reportages photos sur les réunions des chambres de commerce ou assos canadiennes, françaises etc… (et est accessoirement distribué dans ces réunions).

Ainsi, pour nous le « luxe » ne se limite pas à la qualité du papier, mais à ce que nous finançons pour nos lecteurs et nos annonceurs publicitaires… D’ailleurs, il y a toujours plus « luxe » que soit. Depuis une dizaine d’années il y a eu plusieurs fausses « télévisions françaises » (ou « francophones ») à être lancées en Floride, qui elles aussi se présentaient comme étant des « produits beaucoup plus luxueux que les journaux et magazines ». Et certains annonceurs publicitaires tombaient dans le piège. Effectivement, les caméras étaient plus grosses que celles de nos journalistes. Mais ces « chaînes de télévision françaises » n’avaient en réalité que trois lecteurs sur Youtube…

Bon, en tout cas si vous êtes un annonceurs publicitaire et que quelqu’un vous décrit son média comme étant « plus luxe » que Le Courrier, nous vous conseillons de vérifier à la fois sa distribution et ses classements sur le web et les réseaux sociaux… sinon vous risquez de vous « luxer » quelque chose !

