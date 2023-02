Voiture de luxe, chauffeur et divertissement à Miami et New-York avec Fun Luxury Rides !

« Pas besoin d’être une célébrité pour rouler comme une star ». Voici la devise de Fun Luxury Rides, et cela donne le ton ! Spécialisé dans le transport de passagers, Fun Luxury Rides (FLR) propose des services sur mesure aux particuliers et aux entreprises souhaitant effectuer un trajet avec chauffeur privé, voiture luxueuse, service conciergerie, mais surtout avec ambiance conviviale et divertissante.

Mike Harper (alias Jean-Renaud Adda dans le civil !) a créé à Miami et New-York un concept révolutionnant le transport de passagers : Fun Luxury Rides. Il propose aux francophones (mais pas que !) des transports VIP… avec divertissements intégrés ! Avec Fun Luxury Rides, vous ne réservez pas un simple trajet en taxi, mais une expérience unique avec voiture luxueuse, confortable et sûre (Tesla modèle X, Aston Martin DB9, BMW Series 3 cabriolet, Cadillac Escalade, Jeep Grand Cherokee), chauffeur privé ponctuel, prévenant et convivial qui vous fera passer un moment hors du temps. Ces « chauffeurs-animateurs » sont d’ailleurs sélectionnés selon des critères précis : conduite professionnelle, capacité à fournir un service client exceptionnel, goût pour la communication ou l’animation, excellente culture générale, voire une personnalité qui se démarque.

Le « grand plus » du concept : décontraction, convivialité et divertissements assurés ! Mais l’ambiance est à la carte. Vous choisissez le style de voyage dont vous avez envie. « Si vous souhaitez vous amuser, passer un moment de rigolade, avoir une discussion sérieuse sur l’économie, ou simplement vous détendre en musique et rester silencieux, nous nous adaptons à votre humeur du moment ». Et un selfie avec une voiture de luxe à Manhattan ou à Miami ne manque pas de style ! La société propose des transports « classiques » (aéroport, domicile, bureaux, courses en ville, enfants à l’école), pour des occasions spéciales (bals de promo, mariages, bar mitzvah, anniversaires), avec ambiances ou thèmes particuliers (musique personnalisée, karaoké, stand up comedy), et un service conciergerie pour rendre l’instant plus extraordinaire encore.

Fun Luxury Rides, Transport VIP New-York – Miami (Crédit photo : FLR) Fun Luxury Rides, Transport VIP New-York – Miami (Crédit photo : FLR) Fun Luxury Rides, Mike Harper, Transport VIP New-York – Miami Floride (Crédit photo : FLR) Fun Luxury Rides, Transport VIP New-York – Miami (Crédit photo : FLR)

« L’idée est née de plusieurs constats. Le transport de passagers est toujours en forte demande en ville, mais le service client des sociétés de VTC s’est beaucoup dégradé ces dernières années. On a tous eu affaire à un chauffeur taciturne disant à peine bonjour, n’aidant pas à charger votre grosse valise dans sa voiture, ou annulant votre course alors que vous l’attendiez pour l’aéroport ! Et puis, pourquoi un trajet en voiture devrait être ennuyeux, pourquoi ne pas transformer un moment dans les embouteillages en partie de plaisir ? ». Selon Mike Harper, « on a tous besoin de se détendre, voire de s’amuser dans notre quotidien. Et soyons fous, si le luxe faisait aussi partie de l’expérience ? ».

Vous pouvez réserver (à l’heure, selon la prestation désirée) par téléphone, via WhatsApp, Instagram ou le site web (disponibilité 24h/7j). Chaque demande est traitée extrêmement rapidement, et fait l’objet d’une proposition sur mesure. « Mais qui dit transport VIP, ne veut pas dire prix exorbitant », précise Mike Harper. « Nous pratiquons des tarifs fixes et raisonnés, car nous voulons que les déplacements en voiture de luxe avec chauffeur et service haut de gamme soient accessibles à tous et surtout, rendre chaque client heureux. Chez nous, vous n’avez pas besoin d’être une célébrité pour rouler comme une star ! ».

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Fun Luxury rides Mike Harper, Manager Pour réserver : Tel. : +1 (516) 304-4368 Internet : www.funluxuryrides.com/booking/ www.funluxuryrides.com