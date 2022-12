Guide complet des parcs nationaux de l’Utah (Bryce, Canyonlands, Arches, Capitol Reef et Zion)

Voici le plus complet des guides jamais réalisés sur les parcs nationaux de l’Utah (et les autres sites à voir), avec des milliers de photos et toutes les descriptions nécessaires pour votre voyage. Ci-dessus ce n’est que la bande-annonce !

Voici ci-dessous tous les liens. Vous trouverez d’abord une page principale décrivant le road trip et comprenant la vidéo principale qui dure deux heures et quarante minutes :

– Road Trip complet dans les 5 parcs nationaux de l’Utah

Ou dans le détail, entre Moab et St George (nos pages comprennent tous une vidéo sur le lieu) : – Moab – Arches National Park – Canyonlands National Park – Dead Horse Point State park – Goblin Valley State Park – Capitol Reef National Park – Grand Staircase-Escalante National Monument – Bryce Canyon National Park – Zion National Park – Coral Pink Sand Dunes State Park – Kanab – The Wave – Sand Hollow State Park.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’ouest américain : il est extrêmement vaste et les parcs sont éloignés les uns des autres. Le seul endroit où ils sont vraiment concentrés, c’est le sud de l’Utah (auquel on peut ajouter le nord de l’Arizona) offrant ainsi un road trip absolument merveilleux.

Les parcs les plus visités vont sont Zion, Arches et Bryce Canyon, mais les amateurs de marche ou de pistes automobiles sont fans de Canyonlands ou de Capitole Reef, qui ne sont pas moins beau que les premiers, mais différemment accessibles aux touristes.

Le plus extraordinaire avec tous ces parcs (et les State Parks que vous trouverez entre les parcs nationaux) c’est leur diversité : à chaque fois un univers fantastique différent ! Le désert de l’Utah, ceux qui y sont allés sont tous revenus totalement amoureux par cet endroit magique où règne encore l’âme des tribus ancestrales le « Plateau du Colorado » (et il en reste encore beaucoup dans le sud-est de l’Utah. Le souvenir de John Wayne, de Butch Cassidy et de Lone Ranger, les carrioles des pionniers mormons sous les flèches des « indiens », des milliers de canyons ressemblant à la planète Mars : l’Utah c’est c’est savant mélange de souvenirs et de rêves !

Vous vous demandiez quels parcs visiter dans l’ouest américain ? Vous trouverez ainsi dans notre guide tous les détails pour une magnifique visite de l’Utah !

Si vous ne nous connaissez pas, nous sommes Le Courrier des Amériques : le journal mensuel (et site internet) des francophones vivant aux Etats-Unis.

