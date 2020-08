L’International Français Blaise Matuidi Rejoint l’Inter Miami CF

L’équipe « de David Beckham », Inter Miami CF, tient enfin une star européenne : le milieu de terrain français Blaise Matuidi, 33 ans, a annoncé qu’il signait pour 3 ans dans le club de Floride. Le champion du monde 2018 est natif de Toulouse, et il est entre autres passé par Saint-Etienne et le PSG (où il a joué avec Beckham en 2013), et il était depuis 2017 à la Juventus de Turin.

Espérons qu’il saura insuffler un esprit nouveau à l’InterMiami qui aura commencé dans la douleur : après plusieurs échecs sur des projets de stade, l’équipe a débuté avec des années de retard, et pas à Miami mais à une soixantaine de kilomètres, dans la ville de Fort Lauderdale. Si Beckham dirige toujours les opérations sportives, il n’est toutefois plus président de la franchise et il y a quatre autres copropriétaires.

Après de nombreuses spéculations sur les noms de « stars » qui devaient arriver d’Europe pour l’occasion, il n’y en avait pas une seule lors du lancement de l’équipe début 2020. L’entraîneur uruguayen Diego Alonso et de nombreux joueurs sud-américains parlent espagnol, ce qui donne une identité assez conforme à l’identité latino de Miami.

Et puis, à peine quelques jours après le début de la MLS 2020 (deux défaites en deux matchs), l’épidémie de Covid-19 a renvoyé tout le monde au vestiaire.

Pire, au nombre des problèmes, le club pourrait même avoir à changer de nom puisque l’Inter de Milan a porté plainte, arguant avoir les droits sur le terme « Inter » dans le football aux Etats-Unis (voir article).

Mais, quand on trouve un filon d’or aux Etats-Unis… il y a toujours de la compétition et des problèmes. La construction du stade à Miami et son ouverture prévue en 2022 devrait y donner une dimension nouvelle et populaire au football.

✍️ 𝗡𝗼𝘄 𝗶𝘁'𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ✍️ Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise! pic.twitter.com/clBmlWUna1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2020

I made my decision a few weeks ago to join @intermiamicf, rise to my friend David Beckham’s challenge and win new trophies there. My family and I can’t wait 👊🏾⚽🇺🇸🦩 #GiveItAll

Full interview 👇🏾 @bros_stories https://t.co/he4qR0mG2A pic.twitter.com/kLRVi5RoTE — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) August 13, 2020

PUBLICITE :