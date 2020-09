Away: une série Netflix qui ne vole pas très haut

Bon c’est pas complètement nul hein : les comédiens sont bons, et les fans de drames à grand coups de violons seront servis par ce soap opera dans les étoiles sorti le 4 septembre sur Netflix.

Néanmoins, la série Away (dont le titre est ingénieusement traduit en Québécois par « Loin ») a beau se passer dans l’espace, elle ne vole toute de même pas très haut, et en tout cas elle ne restera pas dans les mémoires comme étant « la série de l’année ». Il y a d’ailleurs eu trop peu de séries produites en 2020 pour qu’Away ne soit pas comparée avec le « For All Mankind » sorti avec succès en décembre dernier sur Apple TV+ (une course à l’installation sur la lune entre astronautes américains et soviétiques).

L’histoire de Away est celle de la cohabitation entre un astronaute russe, chinois, ghanéen, américain et indien au sein de la même mission pionnière à destination de la planète Mars ; un aller-retour prévu pour durer trois ans. Cette longue absence provoque bien entendu de tensions avec les familles restées sur Terre. Si vous n’avez rien d’autre à regarder… mais bon sinon vous préférerez « Space Force » (également sur Netflix) !

