Covid : Les aides sociales pour les Français de l’Etranger ouvertes à tous ceux qui ont perdu des revenus

Le Ministère des Affaires étrangères a mis en place dès avril 2020 un dispositif exceptionnel d’aide sociale dans le contexte de pandémie mondiale de Covid-19.

Les règles d’attribution de ces aides viennent d’être assouplies pour permettre au plus grand nombre de ressortissants français établis à l’étranger et durement affectés par la crise économique liée à la pandémie d’en bénéficier. Deux nouveautés : désormais il est possible de la toucher l’aide également quand on a reçu des aides locales (américaines en l’occurence). Deuxième point : l’aide peut être versée quatre fois, chaque mois entre septembre et décembre.

Qui peut prétendre au « secours occasionnel de solidarité » ou SOS ?

Français résidant à l’étranger inscrits au registre des Français établis hors – de France ayant perdu leur revenu en raison de la crise du coronavirus et en capacité de le justifier.

Quelles sont les règles d’attribution du SOS ?

le SOS peut être versé jusqu’à quatre fois d’ici fin 2020

il est versé mensuellement

le demandeur peut bénéficier d’un secours occasionnel de solidarité même s’il bénéficie déjà d’aides publiques locales

Quel est le montant du secours occasionnel de solidarité ?

Ce secours occasionnel exceptionnel sera attribué aux ménages (même montant pour un couple ou pour une personne célibataire) d’environ 250 euros. Le supplément par enfant à charge s’élève à 170 euros.

Le secours occasionnel de solidarité pourra être versé jusqu’à quatre fois d’ici fin 2020, à un rythme mensuel, que le demandeur en ait déjà bénéficié ou pas.

Comment postuler ?

Pour vous renseigner, rendez-vous sur le site de votre consulat, et vous trouverez un article sur ce sujet, avec une adresse email de contact.

