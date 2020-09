Utopia : une série « trash » pour les fans de comics

Amazon Prime a acquis les droits pour réaliser la version américaine de la série britannique du même nom, Utopia, sortie en 2013. L’histoire : la bande dessinée « Dystopia » (dont l’auteur est anonyme) avait autrefois annoncé les virus mortels sur la planète : zika, ebola etc… Cette fois, des planches originales, toujours anonymes, d’une nouvelle BD nommée « Utopia » sont mises en vente. Des fans de différentes générations savent qu’utopie est la suite de Dystopia, et qu’elle contient des clés afin de comprendre une nouvelle conspiration. Ils se cotisent pour l’acquérir, mais des assassins cherchent aussi à mettre la main sur l’œuvre, et flinguent tout sur leur passage.

C’est extrêmement violent et ça fait même réfléchir aux « comics » qu’on a envie de laisser entre les mains de ses adolescents. Et pour les adultes ? C’est pas mal : le suspense permet de passer par dessus les délires sanguinolents et cyniques. Les comédiens sont bons, à commencer par la guest star : John Cusak lui même.

Ca aurait pu toutefois être un moins lent, mais c’est ainsi, c’est un style, et il est découpé en 8 épisodes.

