« La Révolution » : la nouvelle uchronie d’épouvante de Netflix est très critiquée !

La vraie Révolution française a connu des réalités délirantes (1) dont « La Terreur » qui fut effectivement une boucherie effroyable, annonçant les massacres modernes au nom de l’idéologie. Dans cette réalité historique, c’est plutôt la noblesse qui en a fait les frais. Mais dans la série La Révolution, c’est elle qui pose un problème de santé publique, puisque cette uchronie (une fiction écrite à partir d’un événement historique) raconte l’histoire de nobles qui sont atteints par un nouveau virus : le « sang bleu ». Cette maladie se propage au sein de l’aristocratie et la pousse à attaquer le peuple. Ce qui provoque le début d’une révolte…

Il y a du bon et du mauvais dans cette série. La base historique est largement corrompue, avec des aristocrates zombifiés comme le furent les nazis dans les séries Z des années 1980. Mais les fans d’histoire avaient déjà compris qu’ils pouvaient aller regarder autre part !

Cette série est en fait à mettre un peu sur le même plan que Le Pacte des Loups ou bien la très populaire série coréenne « Kingdom », où une période historique est mélangée avec des zombies. Ce n’est pas un hasard si La Révolution est sortie juste avant Halloween : vous êtes prévenus… il y a beaucoup d’hémoglobine… rouge ou bleue !

Voici un autre parallèle à faire avec « Kingdom » : la photo est magnifique, et les décors de « La Révolution » sont saisissants (même s’il s’agit d’une France du XVIIIe siècle largement fantasmée).

Cette réalisation à gros budget aide à tenir le coup, car pour le reste, l’histoire n’est pas forcément la plus appréciée. Certains journaux ne se sont pas trop plaints, mais la presse française est parfois plus féroce qu’un zombie affamé ! Voici les pires commentaires :

– Le Parisien : « Trop de clichés » (…) « On s’ennuie trop vite« .

– Le Monde : « Alternant phases de grand guignol hystérique et longues plages dialoguées avec une platitude qui déferait des acteurs plus chevronnés que ceux qui occupent l’écran, La Révolution, contrairement à son lointain modèle historique, est un fiasco.«

– Télérama : « Une série Z historico-fantastique consternante, qui continue de questionner la stratégie de Netflix en matière de créations françaises.«

On pourrait répondre à Télérama que, même aux Etats-Unis, Netflix ne produit pas que des bidules distingués, et qu’il est absolument certain que cette nouvelle série « gore » va (au moins) plaire à un public populaire. D’ailleurs, il y a eu cette année un nombre record de films et séries d’épouvantes à sortir sur Netflix ou Amazon Prime au mois d’octobre… Difficile de savoir si c’est la demande qui crée l’offre, ou bien la médiocrité qui s’installe plus encore dans le paysage de la VàD.

La Révolution : une série visible à l’international, en 8 épisodes (qui devraient avoir des suites) réalisée par Aurélien Molas & Gaïa Guasti. Avec Amir El Kacem, Marilou Aussilloux, Lionel Erdogan…

– 1 – le film « Les Mariés de l’An II » reste une référence pour mesurer l’aspect tragicomique de cette période.

