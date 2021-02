Les disques et nouveautés musicales de Février 2021 aux Etats-Unis :

On a écouté pour vous les nouveautés musicales américaines du mois de février 2021, et voici ce qu’on en a pensé !

Le 5 février :

Nothing is Ordinary Par Apollo LTD.

Le duo pop de Nashville a un très gros potentiel. Ils sont déjà connus…. mais ce n’est rien comparé aux futurs succès : Apollo est en route pour la Lune !

Le 5 février :

Waiting On A War par Foo Fighters

Les amateurs de rock vont passer un bon moment en février, déjà parce qu’un nouvel album des Foo Fighters c’est toujours un événement pour eux ! C’est déjà le 10e pour Dave Grohl, l’ex-batteur de Nirvana.

Le 12 février :

The Lucky Ones par Pentatonix

Une pop originale, un état d’esprit positif, et le tout a capella : le groupe texan Pentatonix a un grand succès et c’est mérité !

Le 12 février :

Life Rolls On par Florida Georgia Line

FGL c’est sympa à écouter à fond en voiture, mais bon on a quand même un peu l’impression de toujours entendre la même chanson sur les filles blondes et les picks ups. Le groupe d’Orlando peut faire bien mieux !

Le 12 février :

Death By Rock And Roll par The Pretty Reckless

Le groupe très très très rock de New-York a connu un bon succès avec le titre qui donne son nom à l’album. Si vous aimez le rock, vous ne sera pas déçus : par la musique, et la voix de Taylor Momsen qui ferait décoller un avion sans kérosène ! C’est ce qu’il y a de mieux à sortir en février et ça plaît vraiment à un large public !

Le 12 février :

Earth Is a Black Hole par Teenage Wrist

Le temps passe vite : ça fait des décennies déjà que des ados californiens ont envie de dire des choses à d’autres ados californiens sur fond de grosses guitares qui bourdonnent. C’est ce que font les Teenage Wrist, et dans leur genre c’est pas trop mal !

Le 16 février :

Hunter and the Dog Star, par Eddie Brickell

C’est pop-rock, avec la voix haut perchée et originale d’Eddie Brickell

Le 16 février :

Open Door Policy par The Hold Steady

Un peu folk, un peu pop, si vous aimez qu’on vous raconte des histoires en anglais vous apprécierez ce groupe de Brooklyn. Sinon on trouve quand même ça un peu monotone.

Le 19 février :

Dirt par Hand Habits

Bon voilà certaines personnes (nous inclus) n’arrivent pas à comprendre comment on peut écouter des chanteuses qui se donnent un air fatigué. Ca comprend Billy Eilish. Hand Habits aussi, sauf qu’avec eux en plus un peu triste. On vous en parle car les goûts ne font pas toujours l’unanimité, n’est-ce pas ?!

Le 26 février :

Little Oblivions par Julien Baker

Julien Baker fait du folk à la frontière de la pop. C’est précieux (fragile) et ça se laisse bien écouter.

Le 26 février :

Life Support par Madison Beer

Madison Beer a bossé en 2020, avec certaines chansons publiées depuis un an qui composent son premier album.

C’est très commercial et pour les « djeuns » mais ça balance quand même pas mal sur certains titres comme « Boyshit ». Il faudra quand même que quelqu’un dise à cette jeune chanteuse que les habits qui lui sont fournis par son producteur ont l’air d’voir été achetés dans un sex shop… Est-ce bien nécessaire ?!

Le 26 février :

That’s Life par Willie Nelson

C’est le 71ème album de Nelson, et il s’agit ici de reprises de Franck Sinatra !

PUBLICITE :