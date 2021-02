Jean-Jacques Garet : l’hypnose française veut faire perdre du poids à l’Amérique !

Depuis quelques mois, des publicités de Jean-Jacques Garet, hypnotiseur bien connu en France, s’affichent aux Etats-Unis. « Je vais lancer mes livres dans le courant de l’année en Amérique, et ma méthode pour maigrir n’y est pas encore connue, donc je vais faire maigrir 100 personnes gratuitement pour préparer une série de conférences dont je vous reparlerai.«

Pour faire connaitre sa méthode, Jean-Jacques Garet constitue actuellement un « groupe témoin » dans la région de Miami et il offre une formation gratuite à 100 personnes. « Je cherche des personnes ayant plus de 10 kilos à perdre, qui sont sincères dans leur démarche. Le procédé est simple : il suffit de se coucher tous les soirs en écoutant un enregistrement audio, les changements se feront alors d’eux-mêmes. Je leur offre le programme MINCE, d’une valeur de 193$, et je leur demande en échange de suivre mon programme de mars à juillet et de remplir chaque mois un compte rendu du mois passé.«

QU’EST CE QUE LE PROGRAMME « MINCE » ?

Un livre de 387 pages, avec 23 séances audio d’hypnose accompagnée, et plus de 20 fiches de conseils est de suivi. Mais…. maigrir en fermant les yeux… n’est-pas un peu trop beau pour être vrai ?

« L’hypnose est un état de concentration intérieure pendant lequel votre cerveau confond la vie extérieure avec les images, sons, sensations que l’hypnotiseur lui donne et donc les enregistre comme réelles. Ce sont les paroles de l’hypnotiseur qui sont la thérapie, et c’est pour cela qu’il faut être très prudent quand vous choisissez un hypnotiseur, vous ne confieriez pas le moteur de votre voiture au premier venu ? Alors pourquoi le feriez-vous avec votre cerveau » ?

Les pratiques d’hypnose se répandent ainsi de plus en plus, aussi bien pour arrêter de fumer que pour augmenter son potentiel de concentration, et bien évidemment pour maigrir.

QUI EST JEAN-JACQUES GARET ?

Jean-Jacques Garet est hypnothérapeute depuis 25 ans et il exerce à Nice et à Paris, après avoir pratiqué en Irlande et en Angleterre. Spécialiste de l’amincissement et des troubles de sommeil, il anime des conférences et des séminaires partout en France. Comme il le dit sur son site internet : « L’événement qui a marqué ma vie est arrivé vers mes 35 ans. J’étais en Irlande et pour des raisons familiales dramatiques, j’ai en quelques instants sombré dans la dépression. Je pesais 120 kilos et je dormais d’un sommeil agité et pas du tout réparateur ! Après un certain temps, j’ai réalisé la situation et pris la décision de sortir de cet état ; j’ai vraiment tout essayé, les psychiatres, les médicaments, la Guinness, les médecines douces… Jusqu’au jour où j’ai assisté à une conférence sur l’hypnose. J’ai été « soigné » en quelques semaines, ce qui m’a totalement bluffé ! » Et, depuis lors… il a fait carrière ! « J’ai créé Manoir VALANCE pour que tout le monde puisse se servir facilement de l’autohypnose.«

Et comment est-ce que ça fonctionne pour perdre du poids ? « Avec des méthodes de régime certains veulent rééduquer, changer des habitudes alimentaires. Et c’est impossible. Votre cerveau ne sait pas désapprendre : essayez donc de désapprendre le français, ou à marcher, c’est tout simplement impossible.

Pour maigrir, vous allez devoir apprendre une nouvelle façon de vivre, et cela va concerner vos choix alimentaires, mais aussi votre image de vous, l’estime de vous, l’amour de vous, la qualité de vos amis, de votre cadre de vie… Il va falloir apprendre de nouveaux réflexes puis les assembler en un nouvel automatisme et surtout apprendre à vous servir de ce nouvel automatisme dans votre vie de tous les jours.«

Le challenge de Jean-Jacques est intéressant, d’autant qu’en Amérique-du-Nord, on a parfois la réputation d’avoir quelques kilos en trop comparés à la France !

Courriel : contact@jeanjacquesgaret.com

www.jeanjacquesgaret.com

www.mincemiami.com