Baisse du nombre de Français aux USA et Canada en 2020 (comme ailleurs à l’étranger)

Le nombre de Français présents aux Etats-Unis a baissé de manière importante durant l’année 2020 : -6,03% d’inscrits dans les consulats par rapport à l’année précédente, selon les chiffres publiés par le ministère des Affaires Etrangères. Ce qui représente aujourd’hui 148 468 personnes inscrites dans les consulats de France aux Etats-Unis. Pour connaître le nombre réel de Français il convient généralement de multiplier ce nombre par trois, car l’inscription n’est pas obligatoire.

Au niveau mondial la baisse est à peu près du même ordre, 5%. Au Canada elle n’est que de 0,4%

Ces chiffres ne sont pas vraiment significatifs car ils prennent surtout en compte pour le moment l’absence des étudiants Français à l’étranger. En réalité les mouvements internationaux ont été importants cette année, c’est certain, mais on n’en connaîtra la réalité que dans les années à venir. En effet, la première chose que font les personnes qui rentrent dans leur pays n’est pas de se désinscrire de leur consulat, et il faut donc un certain temps pour qu’il soit procédé à leur radiation.

Pour le cas des Etats-Unis, il convient d’ajouter que l’immigration a été interdite cette année. Comparé à une année « normale » il y a donc eu beaucoup de Français à rentrer en France, et un renouvellement quasi inexistant de l’immigration.

