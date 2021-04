Le Serpent (Netflix) une bonne et sombre série sur l’histoire vraie d’un Français et d’une Québécoise tueur de… hippies

Voici une histoire qui, immanquablement, devait être racontée. Et ce sont les Britanniques de BBC One qui se sont associés avec Netflix pour produire le récit du tueur en série français Charles Sobhraj. D’origine vietnamienne, indienne et française, Sobrahj a eu une éducation en France qui ne lui a pas laissé que des bons souvenirs envers ses compatriotes. Au milieu des années 1970, avec sa compagne Marie-Andrée Leclerc (originaire de Lévis au Québec), et sous le pseudonyme de « Alain et Monique Gautier », ils vont approcher de jeunes routards français ou autres, venus visiter la Thaïlande ou le Népal, voler leur argent, leur passeport (afin de les falsifier) et… faire disparaître leurs corps de différentes manières.

La série est haletante, avec toutefois une utilisation déconcertante des flash-backs. Elle suit un employé de l’ambassade des Pays-Bas qui raccroche les disparitions de touristes comme différentes pièces d’un puzzle historique, afin de découvrir ce qui leur est arrivé. En même temps se dévoile un portrait des protagonistes. Et, même s’il est difficile de savoir si ça correspond à la réalité, la personnalité unique des tueurs est extrêmement bien rendue dans la série (certains auraient dit que la réalité était toutefois bien pire !). En tout cas ils sont suffisamment sombres, inquiétants et barjots pour sidérer le public. Bien entendu, ce n’est pas à laisser regarder par un public sensible, mais ce n’est pas non plus un film d’horreur. C’est sans aucun doute l’une des meilleures séries de ce début d’année.

A noter que, en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid, des scènes de la série ont été tournées en Grande-Bretagne, et intégrées aux autres sans qu’on puisse voir la différence : un beau tour de force !

Marie-Andrée Leclerc a été emprisonnée en Inde entre 1976 et 1980, puis interdite de sortir du territoire et enfin autorisée pour raison médicale à rentrer au Québec en 1983 où elle décèdera d’un cancer l’année suivante.

Le « Serpent » Charles Sobhraj est aujourd’hui âgé de 77 ans, et il est toujours en prison au Népal.

