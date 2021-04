Cuba : Raúl Castro quitte le pouvoir

C’est un immense symbole : il n’y aura plus de « Castro » au pouvoir à Cuba pour la première fois depuis 1959. Raúl Castro, qui avait succédé à son frère Fidel à la présidence jusqu’en 2018, avait alors laissé sa place à Miguel Díaz-Canel, mais tout en gardant le poste de Premier secrétaire du Parti Communiste. Mais cette fois c’est terminé, durant le congés du parti qui se déroule du 16 au 19 avril, Raúl Castro, 90 ans, ne va pas se représenter, et c’est Díaz-Canel qui va là aussi prendre la succession. Le symbole est important car il s’agit aussi d’un changement de génération.

Les guérilleros révolutionnaires passent ainsi la main, et pas avec le meilleur des bilans : la pandémie de covid a entraîné une crise économique grave à Cuba, notamment en raison du tourisme qui a été complètement bloqué. Il y a quelques semaines, l’île a accepté de s’ouvrir à l’économie de marché, s’orientant ainsi un peu plus vers un modèle chinois : « communiste mais pas trop », en tout cas sur le plan économique. Mais, trois ans près l’accession au pouvoir de Miguel Díaz-Canel, il est assez difficile de décrire sa personnalité politique. Un communiste dur qui joue au modéré ? Un modéré qui joue au communiste dur ? Tout dépend, avec lui, des occasions et des circonstances politiques. On verra dans les mois qui viennent si sa ligne devient plus claire.

