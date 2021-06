Les Sorties Cinéma du mois de Juillet 2021 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

Ca y est, ça commence comme prévu à se bousculer au niveau des sorties de films. Attention, il peut toutefois encore y avoir des changements. Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en juillet 2021.

Vous pouvez retrouver tous nos derniers articles sur le ciné/TV aux Etats-Unis en cliquant ici.

Le 2 juillet :

Baby Boss 2: Family Business

Les frères Templeton sont devenus adultes et se sont éloignés les uns des autres, mais un nouveau bébé-boss est sur le point de les réunir à nouveau – et d’inspirer une nouvelle entreprise familiale.

Un film de Tom McGrath.

Le 2 juillet :

Zola

Une strip-teaseuse nommée Zola se lance dans un road trip sauvage en Floride.

Un film de Janicza Bravo avec Taylour Paige, Riley Keough, Colman Domingo, Nicholas Braun.

Le 2 juillet :

The Forever Purge

Toutes les règles sont enfreintes lorsqu’une secte de maraudeurs sans foi ni loi décide que la « purge annuelle » (le crime est autorisé pendant 12 heures) ne s’arrêtera en fait pas à l’aube et ne devrait jamais se terminer.

Un film d’Everardo Gout avec Ana de la Reguera, Josh Lucas.

Le 2 juillet :

Summer Of Soul

Ou, quand la révolution ne pouvait pas être télévisée. Il s’agit d’un un long métrage documentaire sur le légendaire festival culturel de Harlem de 1969 qui célébrait la musique et la culture afro-américaines et promouvait la fierté et l’unité des Noirs.

Un film de Questlove avec Chris Rock, Lin-Manuel Miranda, Stevie Wonder, B.B. King.

Le 2 juillet :

Till Death

Une femme est menottée à son mari décédé dans le cadre d’un complot de vengeance. Incapable de se libérer, elle doit survivre alors que deux tueurs arrivent pour l’achever.

Un film de S.K. Dale avec Megan Fox, Callan Mulvey, Eoin Macken, Lili Rich.

Le 9 juillet :

Black Widow

Un film sur Natasha Romanoff et ses quêtes, entre les films Civil War et Infinity War.

Un film de Cate Shortland avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz.

Le 16 juillet :

Space Jam : A New Legacy

La superstar de la NBA LeBron James fait équipe avec Bugs Bunny et le reste des Looney Tunes pour cette suite tant attendue.

Un film de Malcolm D. Lee avec LeBron James, Zendaya, Don Cheadle, Jim Cummings.

Le 16 juillet :

Escape Game 2

Six personnes se retrouvent involontairement enfermées dans une nouvelle suites de salles d’évasion, découvrant lentement ce qu’elles ont en commun pour survivre. En joignant leurs forces à celles de deux des premiers survivants, elles découvrent bientôt qu’elles ont toutes déjà joué au jeu.

Un film d’Adam Robitel avec Taylor Russell, Logan Miller, Thomas Cocquerel, Holland Roden.

Le 23 juillet :

Old

Cet été, le cinéaste visionnaire M. Night Shyamalan dévoile un nouveau thriller effrayant et mystérieux sur une famille en vacances tropicales qui découvre que la plage isolée où ils se détendent pendant quelques heures… les fait vieillir rapidement – réduisant leur vie entière à un seul jour !

Un fillm de M. Night Shyamalan avec Gael García Bernal, Vicky Krieps, Thomasin McKenzie, Embeth Davidtz.

Le 23 juillet :

Snake Eyes

Un spin-off de G.I. Joe centré sur le personnage de Snake Eyes.

Un film de Robert Schwentke avec Henry Golding, Andrew Koji, Samara Weaving, Úrsula Corberó.

Le 23 juillet :

Hotel Transylvania 4

L’équipe de Drac’ est de retour, comme vous ne l’avez jamais vue auparavant pour le dernier chapitre de cet « Hotel Transylvanie ».

Un film de Derek Drymon.

Le 23 juillet :

Joe Bell

L’histoire vraie d’un père de famille d’une petite ville qui se lance dans une marche en solo à travers les États-Unis pour faire campagne contre l’intimidation après que son fils a été tourmenté au en raison de son homosexualité.

Un film de Reinaldo Marcus Green avec Mark Wahlberg, Connie Britton, Gary Sinise, Morgan Lily.

Le 23 juillet :

How It Ends

Dans cette comédie apocalyptique réconfortante, Liza (Zoe Lister-Jones) se lance dans un voyage hilarant à travers L-A dans l’espoir de se rendre à sa dernière fête avant que tout ne se termine, se heurtant à un casting éclectique de personnages en cours de route.

Un film de Zoe Lister-Jones et Daryl Wein avec Zoe Lister-Jones, Cailee Spaeny, Whitney Cummings, Tawny Newsome.

Le 30 juillet :

Jungle Cruise

Basé sur la promenade du parc à thème de Disneyland où un petit bateau fluvial emmène un groupe de voyageurs à travers une jungle remplie d’animaux et de reptiles dangereux… mais avec cette fois un élément surnaturel.

Un film de Jaume Collet-Serra avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez, Jesse Plemons.

Le 30 juillet :

The Green Knight

Un récit fantastique basé sur l’histoire médiévale de Sire Gauvain et du chevalier vert.

Un film de David Lowery avec Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury.

Le 30 juillet :

Stillwater

Un père voyage de l’Oklahoma en France pour aider sa fille dont il est séparé : elle est en prison pour un meurtre qu’elle prétend ne pas avoir commis.

Un film de Tom McCarthy avec Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cottin, Deanna Dunagan.

Le 30 juillet :

Enemies of the State

Une famille américaine s’empêtre dans un étrange réseau de secrets et de mensonges lorsque leur fils pirate est pris pour cible par le gouvernement américain, ce qui en fait tous des ennemis du gouvernement.

Un film de Sonia Kennebeck avec Joel Widman, Stuart Anderson, Nemo Baletic, Angela Barbosa.

Le 30 juillet :

Nine Days

Un homme reclus mène une série d’entretiens avec cinq âmes humaines dont seulement une va avoir une chance de naître !

Un film d’Edson Oda avec Brandy Pitcher, Eric Ramaekers, Eliza de Azevedo Brown, Lisa Starrett.

Le 30 juillet :

Midnight in the Switchgrass

Un agent du FBI et un officier de l’État de Floride s’associent pour enquêter sur une série de meurtres non résolus.

Un film de Randall Emmett avec Megan Fox, Bruce Willis, Machine Gun Kelly, Emile Hirsch.

Le 30 juillet :

Ride the Eagle

Leif, dont la mère est décédée, lui laisse un « héritage conditionnel ». Avant de pouvoir emménager dans sa pittoresque cabane de Yosemite, il doit compléter cette liste de choses à faire… parfois douteuse.

Un film de Trent O’Donnell avec Jake Johnson, J.K. Simmons, Susan Sarandon, D’Arcy Carden.

PUBLICITE :