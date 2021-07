Les Sorties Cinéma du mois d’août 2021 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

Ca y est, ça commence comme prévu à se bousculer au niveau des sorties de films. Attention, il peut toutefois encore y avoir des changements. Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en août 2021.

Le 6 août :

The Suicide Squad

Les super-vilains Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker et une collection d’arnaqueurs de la prison de Belle Reve se joignent à la super secrète et super louche Task Force X alors qu’ils sont déposés sur l’île lointaine et ennemie de Corto Maltese.

Un film de James Gunn avec Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Taika Waititi.

Le 6 août :

Ema

Un couple fait face aux conséquences d’une adoption qui tourne mal alors que leur foyer s’effondre.

Un film de Pablo Larraín avec Mariana Di Girólamo, Gael García Bernal, Santiago Cabrera, Paola Giannini.

Le 13 août :

Free Player

Un caissier de banque découvre qu’il est en fait un PNJ (personnage non jouable) dans un jeu vidéo brutal et ouvert.

Un film de Shawn Levy avec Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi, Utkarsh Ambudkar.

Le 13 août :

Respect

L’histoire de la vie de la légendaire chanteuse de R&B, Aretha Franklin.

Un film de Liesl Tommy avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker.

Le 13 août :

CODA

CODA (c’est l’acronyme en anglais pour “enfant des adultes sourds”). Ainsi, Ruby est la seule personne entendante de sa famille sourde. Lorsque l’entreprise familiale de pêche est menacée, Ruby se retrouve déchirée entre la poursuite de son amour de la musique et sa peur d’abandonner ses parents.

Un film de Sian Heder avec Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant.

Le 20 août :

The Night House

Une veuve commence à découvrir les secrets inquiétants de son mari récemment décédé.

Un film de David Bruckner avec Rebecca Hall, Stacy Martin, Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit.

Le 20 août :

Reminiscence

Un scientifique découvre un moyen de revivre le passé et utilise cette technologie pour rechercher son amour perdu depuis si longtemps.

Un film de Lisa Joy avec Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Natalie Martinez, Hugh Jackman.

Le 20 août :

Paw Patrol: The Movie

Ryder et les chiots sont appelés à Adventure City pour empêcher le maire Humdinger de transformer la très animée métropole en un chaos total.

Un film de Cal Brunker.

Le 20 août :

The Asset

Sauvée enfant par le légendaire assassin Moody (Samuel L. Jackson) et formée dans l’entreprise familiale, Anna (Maggie Q) est la tueuse à gages la plus qualifiée au monde. Mais lorsque Moody – l’homme qui était comme un père pour elle et lui a appris tout ce qu’elle doit savoir sur la confiance et la survie – est brutalement tué, Anna jure de se venger.

Un film de Martin Campbell avec Maggie Q, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Robert Patrick.

Le 27 août :

Candyman

Une “suite spirituelle” du film d’horreur Candyman (1992) qui revient dans le quartier désormais embourgeoisé de Chicago où la légende a commencé.

Un film de Nia DaCosta avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris.

Le 27 août :

The Beatles: Get Back

Documentaire sur le groupe The Beatles avec des séquences en studio tournées au début de 1969 pour le long métrage de 1970 “Let It Be”.

Un film de Peter Jackson.

