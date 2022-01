« Trouver l’amour aux Etats-Unis » : un livre d’Isabelle Driel

Elle se présente ainsi sur Facebook : « Pour toutes les femmes qui vivent aux États-Unis et qui ont du mal avec le système du dating, j’ai écrit un livre qui s’intitule « Trouver l’amour aux États-Unis. Une étude de l’homme américain et des codes du dating à l’usage de l’Européenne paumée ». » On n’a pas encore eu le temps de le lire, mais effectivement une étude de « l’homme américain » ça peut être utile car souvent les Européen(ne)s pensent qu’il leur ressemble…. alors que c’est souvent uniquement en façade. Et puis… quel « homme américain » ? Entre un cowboy du Texas, un hipster de Brooklyn et un cubain de Miami…

« Ce qu’elles ignorent, c’est qu’elles jouent à un jeu dont elles ne maîtrisent pas les règles. Du coup, elles perdent chacune de leurs parties et détruisent – au passage – leur petit coeur blessé, mâle après mâle.«

Isabelle Driel aurait pu rajouter à la fin de son titre « sans divorcer au bout de six mois » ! En tout cas vu la présentation sur son site internet, elle (qui vit au Texas à la frontière du Mexique) a l’air de vraiment savoir de quoi elle parle, et elle manie un sympathique humour caustique… donc on tenait à en parler !

Reste encore à savoir si ça vaut le coup de draguer des Américains !

Sorti le 1er décembre 2021, le livre fait 206 pages.

www.isabelledriel.com

