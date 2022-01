La différence entre journalisme et délation (éditorial du Courrier des Amériques)

J’exprime souvent mon désaccord avec les pratiques des médias nord-américains…. Je n’oublierai donc pas de souligner ici mon admiration pour l’enquête du quotidien Miami Herald par le biais de son reporter Julie K. Brown. Après des mois de travail, en 2018 Julie Brown a dévoilé avoir recueilli 80 témoignages de femmes affirmant avoir été victimes d’un certain Jeffrey Epstein. Grace à cette enquête, Epstein est tombé. Mais aussi l’héritière du puissant clan Maxwell, et même le prince Andrew semble aujourd’hui être « game over ». Grace à ce travail, il est encore moins possible de dire que “les puissants sont à l’abris”. Tout cela grâce à la détermination d’une journaliste. Certains se demandent à quoi ils servent… voici un début de réponse !

(Cliquez sur l’image pour lire les articles de Miami Herald sur l’affaire Epstein (payant et en anglais)

Mais dévoiler des crimes est un devoir pour tout citoyen, comme pour les journalistes.

A l’inverse, j’ai pu lire ce titre le 30 décembre dans un média canadien bien connu : « Des écoles juives ultra-orthodoxes accueillent toujours des enfants ». Une journaliste était allé faire une enquête pour savoir si des écoles accueillent des enfants juifs. Que des journalistes dénoncent un crime, c’est très bien. Mais dénoncer des délits, des contraventions à une règle, n’a jamais été dans les règles du journalisme. En l’occurence, faire un travail de police pour dénoncer un délit, pour moi c’est une abjection. C’est à l’encontre de notre civilisation. Faire cela, c’est plus grave que tout (y compris la Covid). Et on le comprend d’autant mieux en relisant ce titre lamentable (qui n’est pas le premier sur le sujet au Canada).

Gwendal Gauthier

