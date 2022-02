Vive le réseau Truth Social !? (opinion)

OPINION – Le réseau « Truth Social » de Donald Trump devrait être lancé un peu plus tard durant ce mois de février 2022 si tout va bien (pour lui). Ses opposants ont commencé à ne pas comprendre ce qui se passait : les investisseurs (et la bourse) sont enthousiastes sur ce projet. Moi aussi je le suis !

Je vais juste vous raconter une petite histoire. Fin novembre dernier nous avons publié sur la page Facebook du “Courrier de Floride” une vidéo en direct du lancement des illuminations de fin d’année par le maire démocrate de Fort Lauderdale. Cette vidéo n’a pas plu à quelques personnes car semble-t-il « personne ne portait de masque » dans la foule de plusieurs milliers de personnes qui assistaient à l’événement. On n’y peut évidemment rien du tout, mais on ne peut pas même vérifier si c’est vrai car cette vidéo ô combien subversive (il y avait même le Père Noël dessus !) à été enlevée – et donc détruite – par Facebook. Le lendemain une notification du groupe de Mark Zuckerberg donnait une longue liste de motivations possibles pour lesquelles notre méchante vidéo aurait pu être éliminée. Avec, également, un bouton pour faire « appel » de cette décision. L’admin aura appris qu’en appuyant sur ce bouton, cela provoquait la disparition de la liste dont nous n’avons ainsi pas eu le temps de prendre connaissance. Depuis lors, près de trois mois plus tard, plus de nouvelles de cet « appel ». Nous citons ce cas car il nous semble révélateur, non pas d’une grave censure politique, non pas pour vous parler d’une petite histoire qui ne nous a pas empêché de dormir, mais parce que selon moi elle est significative du degré de nuisance auquel Facebook est arrivé : jusqu’à la suppression d’une vidéo de décorations de Noël !!!!!!! Peut-on, finalement, faire pire censure que ça ? S’il est possible de censurer les décoration « de fin d’année », alors pensez-vous que le reste n’est pas censurable par Facebook et ses équipes ? Un très grand nombre de personnes a déjà expérimenté ces nuisances. Pour rappel, lors de la seconde moitié du XXe siècle, une petite censure dans un texte provoquait un scandale dans le monde occidental.

En conséquence, je salue bien volontiers la création de nouveaux réseaux qui, c’est certain, vont fonctionner. Et si celui de Trump est mal conçu, alors un autre finira par fonctionner*.

Par le passé, j’ai à plusieurs reprises appelé dans des articles et éditoriaux les grandes démocraties occidentales à prendre leurs responsabilités en main : à créer des réseaux sociaux publics. Et je souhaite toujours la création de ces endroits où l’Etat fera appliquer ses propres lois… et devra en rendre compte auprès des citoyens. S’ils préfèrent que ce soit Trump qui crée des alternatives, alors ils en portent la responsabilité !

Dans mon esprit, les réseaux sociaux peuvent être comparés à des pièces vides, alimentés en information par des internautes bénévoles. N’importe qui est capable de construire une pièce vide. Et c’est ce que Donald Trump va prouver. Des milliers de personnes s’y précipiteront pour la remplir d’informations. Et moi aussi je vais y aller : je ne laisserai pas le monopole à Mark Zuckerberg, qui n’a pas plus de légitimité que Trump à contrôler la liberté d’expression. J’aurai préféré, vraiment, qu’il en fut autrement. Et je ne désespère pas complètement. Mais pour le moment, un peu de pluralisme dans les réseaux sociaux ne fera pas de mal.

www.truthsocial.com

Gwendal GAUTHIER

* L’appeler « truth » (vérité) c’est quand même un peu pompeux…. ça le met au même niveau que la Bible ou le Coran ! Sinon on ne peut pas commenter beaucoup plus Truth Social vu que personne, asteure, ne sait ce que sera ce réseau !

PUBLIICTE :