Voici la liste des 12 candidatures déposées pour l’élection législative sur la circo USA / Canada des Français de l’étranger

Ils sont douze à avoir déposé une candidature pour le poste de député de la 1ère circonscription des Français de l’Etranger, dont le titulaire est Roland Lescure (LREM – et qui se représente). Précision : les candidatures ci-dessous ne seront peut-être pas toutes validées si leurs dossiers n’est pas conforme, mais à priori elles devraient presque toutes l’être. En revanche, le dépôt des candidatures étant clos, il ne pourra pas y en avoir d’autre que celles-ci.

Les onze autres candidats ne l’étaient pas en 2017. Lescure est favori, mais la gauche unie (Florence Roger) devrait faire un gros score, notamment grace aux voix des Français du Canada. Les partis de droite (LR, RN) n’ont recueilli que des scores assez petits lors de la Présidentielle (ce qui est étrange, notamment aux USA), et c’est Emmanuel Macron qui semble avoir récupéré bien des votes autrefois acquis à la droite. Ces scores modestes à droite laissent un peu de place pour le candidat de centre droit Franck Bondrille, car son parti (ASFE : Alliance Solidaire des Français de l’Etranger) réalise depuis quelques années de bons scores à l’étranger, notamment ici.

Attention, dans cette liste quelques-uns changent de partis comme de chemise, et d’autres n’ont pas même l’air d’habiter du tout sur la circonscription : on va vérifier tout ça (1) !! D’ailleurs, les candidats dont nous n’indiquons pas la localité et/ou l’appartenance politique, peuvent nous écrire pour nous donner ces éléments.

Les 12 candidatures déposées :

– Patrick CARACO (Californie LR / Centre)

– Roland LESCURE (Paris, Montréal – LREM / Renaissance)

– Franck BONDRILLE (Floride – ASFE)

– Florence ROGER (Montréal – NUPES / LFI, PS, PCF, EELV etc…)

– Alain OUELHADJ (Miami – Reconquête)

– Jennifer ADAM (RN)

– Emmanuel ITIER (Californie, Résistons (Jean Lassalle))

– Gérard MICHON (Californie)

– Isabelle AMAGLIO-TERISSE

– Laisely PARAT-EDOM

– Yann REMINIAC

– James REGIS

– 1 – Il faut savoir que le financement public des partis politiques est établi par le nombre de votes qu’ils reçoivent aux élections législatives ; ça pousse les partis à présenter des candidats partout, y compris des personnes qui n’habitent pas la circonscription et ne connaissent rien aux problématiques des Français de l’étranger.

Opinion : Nous (le journal Le Courrier) recommanderons de ne pas voter pour ces personnes.

Dates des élections législatives :

Les votes (et résultats) en métropole seront les 12 et 19 juin 2022, MAIS les Français aux Etats-Unis voteront pour leur part les 4 et 18 juin.

