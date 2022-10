Comment détecter et se protéger contre la fraude financière? (article partenaire avec Natbank)

Comment détecter une tentative de fraude?

Plusieurs indices peuvent vous signaler qu’une personne mal intentionnée cherche à vous frauder :

S’agit-il d’une communication non sollicitée? Vous attendiez-vous à ce qu’un tel interlocuteur vous contacte? Dans le cas d’un organisme, vous appelle-t-on hors des heures normales de bureau?

Percevez-vous un sentiment d’urgence? Les cybercriminels cherchent à vous déstabiliser, à jouer avec vos émotions et à vous mettre de la pression pour vous empêcher d’agir rationnellement.

L’appât du gain est-il démesuré? En d’autres termes, le retour sur investissement est-il trop beau pour être vrai? Prenez l’exemple de la fraude à l’héritage où un escroc vous contacte prétextant que vous avez été choisi pour aider à liquider une succession de plusieurs millions.

Y a-t-il un élément de confidentialité entourant la transaction? Les fraudeurs insistent pour que vous n’ébruitiez pas la situation pour éviter que vous consultiez vos proches, qui vous dissuaderaient d’agir.

Enfin, si votre interlocuteur se fait passer pour une entreprise, une organisation ou une institution financière, est-ce par le mode de communication habituellement utilisé? Rappelez-vous que vos préférences de communication sont enregistrées auprès des organismes avec lesquels vous faites affaires.

Comment se protéger contre la fraude financière?

Les cybercriminels sont des acteurs, en quelque sorte. Ils sont préparés, ils savent comment jouer le jeu pour exploiter votre bonne foi. Pour vous protéger contre la fraude bancaire, le doute est votre meilleur atout

Dans les protocoles de contact avec les clients, les grandes organisations ne demandent jamais des informations comme votre numéro d’assurance sociale ou votre NIP. Si cela vous est demandé, raccrochez immédiatement. Si l’appel est réellement important, l’interlocuteur rappellera et laissera un message avec ses coordonnées pour le recontacter. Entre temps, vous pourrez faire des vérifications ou discuter de la situation avec une personne de confiance.

Intéressez-vous à tous les détails entourant la transaction dont il est question et évitez de consentir à quoi que ce soit lors de l’appel. Demandez plutôt qu’on vous envoie la documentation par écrit, prétextant que vous avez besoin de temps pour y réfléchir. On vous demande votre adresse? Il s’agit d’un autre indice qu’il pourrait s’agir d’une fraude si votre interlocuteur est censé la connaître.

Ne répondez jamais à une question dont votre interlocuteur devrait déjà connaître la réponse. Par exemple, ne lui prêtez pas de nom avant qu’il ne puisse lui-même s’identifier en premier. N’ayez pas peur de le froisser en lui disant que vous ne le reconnaissez pas et que vous aimeriez qu’il se nomme.

Dans le même ordre d’idée, ne divulguez pas de données sensibles auxquelles votre interlocuteur devrait déjà avoir accès. otre institution financière ne vous appellerait pas pour vous demander votre date de naissance, votre numéro d’assurance sociale ou le NIP de votre carte bancaire. Demandez-vous pourquoi votre interlocuteur voudrait obtenir le renseignement personnel.

Vérifiez la légitimité de tout appel par vous-même. Vous pourriez contacter d’autres membres de la famille si vous pensez que vous pourriez être victime de l’arnaque du proche en détresse. Dans le cas d’un prétendu appel de votre institution financière, vous pourriez contacter celle-ci en utilisant les coordonnées au dos de votre carte bancaire.

Enfin, si un inconnu vous appelle en vous félicitant d’avoir remporté un concours, méfiez-vous. S’agit-il d’un concours auquel vous avez participé? Si vous avez un doute, demandez à votre interlocuteur de vous fournir plus de détails comme les coordonnées de l’organisateur et où obtenir plus d’informations afin de valider la légitimité du concours. Si la procédure de réclamation implique de payer des frais, c’est un signal d’alarme.

