Interview de Christophe Poilleux : Les Français et l’investissement en Floride

Christophe Poilleux est depuis février 2020 le président de la French American Chamber of Commerce (FACC) de Miami. Il s’agit d’une des plus importantes chambres de commerce étrangères dans la « Magic City ».

Le Courrier des Amériques : Comment sentez-vous l’économie américaine ? Pensez-vous que c’est toujours le bon moment pour investir en Floride?

Christophe POILLEUX : Regardons maintenant Miami et son dévelopment au cours des dernières années avec l’arrivée de grands groupes Californiens ou New Yorkais. La ville a su prendre de grandes initiatives pour attirer les talents et surtout les conserver. Certes cela va prendre encore du temps mais Miami se développant très vite, elle va devenir une ville incontournable des USA. Enfin par sa localisation géographique, Miami est la porte d’entrée des Caraïbes, de l’Amérique centrale et de toute l’Amérique latine. Cela permet à chaque entreprise d’ouvrir son marché et de maximiser ses ventes. Là encore je vous invite à rencontrer les autres CCI et les CCE régionales.

LE CDA : Les Etats-Unis sont donc toujours une terre d’opportunité ?!

Christophe POILLEUX : Oui, je suis moi-même toujours aussi fasciné après plus de 20 ans à Miami . Vous avez bien vu le rebond économique pendant la pandémie et depuis lors.

LE CDA : Quelle est la tendance, y a-t-il plus ou moins d’investisseurs à arriver de France ?

Christophe POILLEUX : Nous avons eu un début d’année 2022 très fort et certainement une légère baisse avec l’évolution du taux de change, mais les perspectives de développement restent fortes.

LE CDA : Y a-t-il des profil-types d’investisseur français en Floride ?

Christophe POILLEUX : Oui, notamment l’aéronautique, construction, loisirs, hôtelleries, restauration, hedge funds et bien sur la French Tech.

LE CDA : Est-il toujours aussi facile d’obtenir un visa d’investisseur aux Etats-Unis ou bien sentez-vous que ça s’est durci avec la nouvelle administration ?

Christophe POILLEUX : Il semblerait que ça aille bien mieux mais surtout les spécialistes peuvent le dire, il y a beaucoup d’experts que les investisseurs peuvent consulter à la FACC.

LE CDA : Pour le cas particulier des startups, il y a désormais plus de créations en Floride qu’en Californie. Mais pensez-vous qu’il est aussi facile pour un créateur – par exemple français – de trouver des finances en Floride ?

Christophe POILLEUX : Je l’invite a se rapprocher de la French Tech et son president Stanislas Coignard ici à Miami ou encore des CCEF et sa présidente Elisabeth Gazay.

LE CDA : Comment pouvez-vous aider les entreprises françaises à s’installer ici ?

Christophe POILLEUX : La FACC offre une multitude de services aux entreprises et surtout un réseau solide avec son catalogue des experts. Nous avons un bureau ouvert à touts et tous et notre site internet ! Nous organisons des rencontres experts bi-mensuelles, des réunions avec les autres chambres de commerce partenaires, des études de marché pour les entreprises avec le soutien de Business France, des événements sportifs comme le golf, notre gala annuel et les French weeks en Novembre !

