Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Février 2023

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Février 2023 aux Etats-Unis.

DISNEY+

Le 1er février :

Black Panther: Wakanda Forever

Dans « Black Panther : Wakanda Forever » de Marvel Studios, la reine Ramonda (Angela Bassett) et ses alliés se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenant à la suite de la mort du roi T’Challa.

APPLE TV+

Le 3 février :

Dear Edward

Un garçon de 12 ans devient le seul survivant d’un accident d’avion. Alors que lui et d’autres personnes touchées par la tragédie tentent de donner un sens à ce qui s’est passé, des amitiés, des romances et des communautés inattendues se forment.

Le 17 février :

Hello Tomorrow!

Situé dans un monde rétro-futuriste, « Hello Tomorrow ! » s’articule autour d’un groupe de vendeurs ambulants colportant des multipropriétés lunaires.

Le 17 février :

Sharper

Personne n’est vraiment ce qu’il semble être dans Sharper, un thriller néo-noir de secrets et de mensonges, qui se déroule dans les chambres, les bars et les salles de conférence de New York. Les personnages rivalisent pour la richesse et le pouvoir avec des enjeux élevés d’ambition, de cupidité, de luxure et de jalousie qui laissera le public réfléchir jusqu’au dernier moment.

Le 23 février :

The Reluctant Traveler

Cette série en huit épisodes suit Eugene Levy alors qu’il visite certaines des destinations les plus belles et les plus intrigantes du monde au Costa Rica, en Finlande, en Italie, au Japon, aux Maldives, au Portugal, en Afrique du Sud et aux États-Unis, explorant des hôtels remarquables et les lieux et cultures qui les entourent.

Le 24 février :

Liaison

Un thriller explorant comment les erreurs de notre passé ont le potentiel de détruire notre avenir, combinant l’action avec une intrigue imprévisible à plusieurs niveaux où l’espionnage et l’intrigue politique se mêlent à une histoire d’amour passionnée ».

C’est avec Vincent Cassel, Eva Green, Peter Mullan, et Gérard Lanvin.

AMAZON PRIME

Le 3 février :

Harlem (saison 2)

Les quatre meilleures copines stylées et ambitieuses de Harlem NYC, la Mecque de la culture noire en Amérique, poursuivent leurs aventures. Après avoir fait exploser sa carrière et perturbé sa vie amoureuse, Camille (Meagan Good) doit trouver un moyen de recoller les morceaux ; Tye (Jerrie Johnson) envisage son avenir ; Quinn (Grace Byers) entreprend un voyage de découverte de soi ; et la carrière d’Angie (Shoniqua Shandai) prend une tournure prometteuse.

Le 10 février :

Somebody I Used to Know (film)

La travailleuse productrice de télévision Ally (Alison Brie) fait face à un revers professionnel majeur, qui l’envoie dans le confort de sa ville natale. Elle passe une soirée éclair à se remémorer son premier amour Sean (Jay Ellis) et commence à tout remettre en question sur la personne qu’elle est devenue. Les choses ne font que se compliquer lorsqu’elle découvre que Sean va se marier avec Cassidy (Kiersey Clemons), dont la confiance et les convictions créatives rappellent à Ally qui elle était. Réalisé par Dave Franco et écrit par Franco & Brie, Somebody I Used to Know est une histoire d’amour non conventionnelle sur trois personnes qui s’entraident de manière inattendue pour redécouvrir qui elles sont vraiment, d’où elles viennent et où elles vont.

Le 17 février :

Carnival Row (saison 2)

Enfin la saison 2 de cette bonne fiction Amazon Prime. Dans un monde fantastique où les humains et les créatures s’affrontent, Carnival Row reprend avec l’ancien inspecteur Rycroft Philostrate alias Philo (Orlando Bloom) enquêtant sur une série de meurtres horribles attisant les tensions sociales. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) et Black Raven complotent pour se venger de l’oppression injuste infligée par les dirigeants humains de The Burgue. Tourmaline (Karla Crome) hérite de pouvoirs surnaturels qui menacent son destin et l’avenir de The Row. Malheureusement ce sera la saison finale.

Le 17 février :

La Cabeza de Joaquín Murrieta

La série est composée de 8 épisodes et emmesuit les aventures de deux hommes : Joaquín Murrieta, un personnage légendaire également connu sous le nom de « Robin des Bois mexicain » et Joaquín Carrillo, dont les chemins se croisent au milieu d’un violent malentendu. Ils unissent leurs forces pour combattre un ennemi commun, Harry Love.

Le 24 février :

The Consultant (saison 1)

The Consultant est une série de thrillers comiques tordus qui explore la relation sinistre entre le patron et l’employé. Lorsqu’un nouveau consultant, Regus Patoff (Christoph Waltz), est embauché pour améliorer l’activité de la société de jeux sur applications « CompWare », les employés sont confrontés à de nouvelles demandes et à de nouveaux défis qui remettent tout en question… y compris leur vie.

NETFLIX

Le 2 février :

Freeridge

Freeridge est un spin-off de la série à succès Netflix, « On My Block », et nous emmène au même endroit mais elle se concentre sur un nouvel ensemble d’adolescents et leur propre ensemble de problèmes.

Le 3 février :

True Spirit (film)

Un biopic est basé sur cette incroyable histoire vraie : « Quand Jessica Watson entreprend d’être la plus jeune personne à naviguer en solitaire, sans escale et sans assistance autour du monde, elle doit surmonter sa plus grande peur alors qu’elle navigue sur les étendues d’océans les plus difficiles du monde. »

Le 9 février :

You (saison 4 – Part 1)

La nouvelle saison de You est divisée en deux moitiés, le premier lot d’épisodes devant arriver sur Netflix le 9 février, juste à temps pour la Saint-Valentin. Cette fois, Joe Goldberg a élu domicile à Blighty (Royaume-Uni).

Le 9 février :

My Dad the Bounty Hunter

Cette nouvelle série animée raconte l’histoire de deux enfants découvrant que leur père est l’un des chasseurs de primes les plus coriaces de toute la galaxie. La nouvelle série vient de Dwarf Animation Studio en France.

Le 10 février :

Your Place or Mine

Une nouvelle comédie romantique mettant en vedette Reese Witherspoon et Ashton Kutcher arrive juste à temps pour la Saint-Valentin ! « Deux meilleurs amis à distance changent la vie de l’autre lorsqu’elle décide de poursuivre un rêve de toute une vie et qu’il se porte volontaire pour garder un œil sur son fils adolescent. »

Le 15 février :

Red Rose (saison 1)

Cette nouvelle série pour adolescents a été diffusée pour la première fois au Royaume-Uni en août 2022 et provient des créateurs de « Sex Education » sur Netflix. « Au cours d’un été long et chaud après les examens, des amis sont séduits par le pouvoir obscur de la sinistre application Red Rose. »

Le 16 février :

The Upshaws (Part 3)

La deuxième saison d’Upshaws a été divisée en deux parties, et la troisième (composée de huit épisodes) fera ses débuts en février 2023. Par Netflix : « Dans cette partie à venir, les Upshaw continuent de traverser les hauts et les bas de la vie, y compris les nouveaux amours, les vieilles flammes, les grands rêves, les changements de vie, l’amour et le drame qui accompagnent la famille. » Il y aura une troisième saison fin 2022.

Le 23 février :

Call Me Chihiro

Ce drame japonais suit une ancienne travailleuse du sexe qui a quitté le business pour travailler dans un petit magasin de bento au bord de la mer.

Le 24 février :

We Have A Ghost

Initialement prévu pour une sortie en 2022, la sortie de We Have A Ghost arrive enfin. « Trouver un fantôme nommé Ernest hantant leur nouvelle maison… ça transforme la famille de Kevin du jour au lendemain en véritable sensation sur les réseaux sociaux. Mais quand Kevin et Ernest enquêtent sur le mystère du passé d’Ernest, ils deviennent alors la cible de la CIA…

