Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Février 2023

De la musique cubaine à Miam ? Une comédie musicale à Fort Lauderdale ? Une course à pied dans les Keys ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Février 2023 !

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions et ne le sont pas ici.

Voir aussi en février nos articles sur ces événements majeurs :

– Daytona 500 : toute la folie américaine en 1 journée !

– Garlic Fest : la très appréciée Fête de l’Ail de Wellington, en février

– Pow wow de la tribu seminole de Floride au Hard Rock de Hollywood

– Le Street Painting Festival de Lake Worth : c’est à voir en Floride en février !

– Deerfield Beach : Le Renaissance Festival (fête médiévale) revient en février et mars !

– Coconut Grove Arts Festival : un grand festival à Miami

– Miami Boat Show : la grande fête du bateau à Miami et Miami Beach

Jusqu’au 19 février :

Alex Katz – In Good Company

Une exposition composée d’une sélection de peintures et dessins originaux, de tirages d’art et d’autres œuvres d’art de l’icône américaine, Alex Katz. Cette expo offre un aperçu fascinant de l’évolution du style de Katz et de son esthétique minimaliste caractéristique, tout en reflétant l’expérimentation continue de l’artiste avec la forme et la couleur.

New River Fine Art :

822 EAST LAS OLAS BLVD. – FORT LAUDERDALE FLORIDA,, FL 33301 https://www.newriverfineart. com

Jusqu’au 5 février :

Home Design and Remodeling Show

Il s’agit de celui de Fort Lauderdale.

Broward County Convention Center.

1950 EISENHOWER BOULEVARD FORT LAUDERDALE, FL

www.homeshows.net

Jusqu’au 5 avril :

Pandemic: The Unmasking of America

Cette exposition est un photo-documentaire présentant des images avec des récits qui témoignent de la pandémie de coronavirus alors qu’elle s’étend dans New York au printemps 2020. Craig Gordon a passé la période initiale de confinement du printemps 2020 entre la campagne, le nord de l’État de New York et la ville de New York, capturant les images qui parlaient des inégalités et des injustices démasquées par la pandémie de Covid.

City of Pompano Beach Cultural Arts

50 W ATLANTIC BLVD – POMPANO BEACH, FL 33060

www.pompanobeacharts. org/events/pandemic-the- unmasking-of-america

Le 19 février :

Gay8 Festival

Fête de rue dédiée à la communauté latino LGBTQ+ sur Calle Ocho.

www.gay8festival.com

Jusqu’au 28 février :

The Gaze Africana

Dans le cadre d’Afrikin Art, une expo d’art contemporain sur l’excellence africaine.

Scott Galvin Community Center, North Miami, FL 33181

www.afrikin.art

Jusqu’au 29 mars :

New Music Miami ISCM Festival

Écoutez les dernières nouveautés de la musique contemporaine interprétées par des artistes invités de renom avec des musiques pour ensembles de chambre, solistes et artistes électroniques multimédias. Le festival 2023 débutera le mercredi 18 janvier avec un concert d’Augusta Read Thomas, Rachel Calloway et Amernet String Quartet suivi d’une série de concerts jusqu’en mars comprenant des performances de l’ODUS Ensemble, de la pianiste Jen Hui Chen, de compositeurs invités et plus encore.

1001 Washington Ave., Miami Beach, FL 33139

www.wolfsonian.org/whats- on/events/

Le 1er février :

Anne-Sophie Mutter & Mutter Virtuosi

Les Mutter Virtuosi sont un ensemble de jeunes solistes boursiers (actuels et anciens) de la Fondation Anne Sophie-Mutter. Le récital mettra en vedette des classiques, tels que Les Quatre Saisons de Vivaldi, op. 8 ainsi qu’une œuvre récemment découverte du compositeur, violoniste et chef d’orchestre noir français Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges.

Arsht Center :

1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/classical- series/anne-sophie-mutter– mutter-virtuosi/

Du 2 au 5 février :

Ubu Pandemia

Ecrit par Abel González Melo et réalisé par Mario Ernesto Sánchez, elle aconte l’histoire du roi Ubú et de la crise sociale sans précédent sur son île mythique d’Uba, où les habitants se sont rebellés en réponse à la pauvreté généralisée. L’intrigue se corse avec une pandémie qui s’est propagée dans le monde entier et menace l’île. Convaincu à tort que son île est immunisée, Ubú prend des mesures pour vaincre la pauvreté sans se rendre compte des conséquences de ses actes.

MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St., Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/ubu-pandemia-2023/all/

Le 3 février :

Cécile McLorin Salvant: Ghost Song

La série musicale Jazz Roots du Arsht Center, acclamée par la critique, présente la chanteuse et compositrice Cécile McLorin Salvant d’origine française et haïtienne, trois fois lauréate d’un Grammy Award. De formation classique, imprégné de jazz, de blues et de folk et s’inspirant du théâtre musical et du vaudeville, Salvant embrasse un vaste répertoire qui élargit les possibilités de performance en direct. Son dernier album, Ghost Song, présente un mélange varié de sept originaux et de cinq interprétations sur les thèmes des fantômes, de la nostalgie et du désir.

Knight Concert Hall :

1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/jazz-roots/ cecile-mclorin-salvant/

Le 3 février :

The Wendy Pedersen Quintet

Dans le cadre du Sunshine Jazz Organization’s Monthly Concert Series, le quintet de Wendy Pedersen se produira avec Jim Gasior au :

SANDRELL RIVERS THEATER

6103 NW 7th Avenue, Miami, FL 33127

www.tickets.ftfshows.com/ TheatreManager/1/tmEvent/ tmEvent937.html

Le 4 février :

Hockey HMI All Star Breakfast

John Vanbiesbrouck, Serge Payer, Jon Globke et Paul Baxter sont en tête d’affiche de ce petit-déjeuner (50$) avec de nombreux autres joueurs de hockey de la LNH présents sur le site pour des séances d’autographes et de photos avec les fans !

Westin

321 N FORT LAUDERDALE BEACH BOULEVARD, GRAND BALLROOM FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.hockeyministries. org/florida-all-star- breakfast/

Le 4 février :

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Phénomène international de 16 danseurs costauds (et entièrement masculins-. Célébrant près de 50 ans, les « Trocks » ont ravi le public de tous âges lors de spectacles à guichets fermés mettant en vedette leur fabuleux sens du plaisir à travers une danse sans faille alors qu’ils interprètent des parodies de célèbres classiques du ballet. The Parker :

707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.parkerplayhouse. com/events/detail/les-ballets- trockadero-de-monte-carlo

Du 4 au 19 février :

HONEYMOON IN VEGAS

Basé sur le film à succès de 1992, Honeymoon in Vegas est une nouvelle comédie musicale hilarante qui se concentre sur un triangle amoureux inhabituel, avec une merveilleuse nouvelle partition du compositeur Tony Robert Brown. Jack, un Brooklynois aux manières douces, a promis à sa mère mourante qu’il ne se marierait jamais, mais c’était avant qu’il ne rencontre sa douce et belle petite amie, Betsy. Hanté par la peur des représailles de maman, Jack évite de faire sa demande en mariage mais, lorsqu’il trouve enfin le courage d’emmener la patiente Betsy à Las Vegas pour se marier… rien ne se passe comme prévu !

Amaturo Theater

581 W LAS OLAS BLVD – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/slow-burn- theatre-honeymoon-in-vegas

Les 4 et 5 février :

Discover Miami Through Music

Et cette fois Orchestra Miami vous convie à un récital de l’oratorio rarement entendu The Road of Promise de Kurt Weill au :

Temple Emanu-El

1701 Washington Avenue, Miami Beach, FL 33139

www.eventbrite.com/cc/ the-road-of-promise-1397639

Le 5 février :

STEP AFRIKA!

Fondée en 1994 par C. Brian Williams, Step Afrika! se classe désormais parmi les dix meilleures compagnies de danse afro-américaines aux États-Unis.

The Parker

707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.parkerplayhouse. com/events/detail/step-afrika- 2023

Le 5 février :

Viva Zarzuela !

Nous vous défions de résister aux harmonies hypnotiques et aux rythmes entraînants de la Zarzuela, la forme d’opéra de l’Espagne, de Cuba et d’autres pays hispanophones. Des invités spéciaux se joindront aux artistes du studio FGO pour une soirée de plaisir musical enflammé.

Cuban Hebrew Congregation of Miami

1700 Michigan Ave., Miami Beach, FL 33139

www.fgo.org

Le 9 février :

Burgerliscious Block Party

L’un des plus célèbres quartiers de Miami – notamment pour ses restaurants – organise sa soirée de dégustation de burger pour la 11e édition !

201 Alhambra Circle, Coral Gables, FL 33134

www.burgerliscious.com

Du 9 au 11 février :

Gianni Schicchi & Buoso’s Ghost

Vous connaissez peut-être des personnes toxiques, mais l’une d’entre elles a-t-elle été immortalisée en tant qu’habitante de l’Enfer de Dante ?

Broward Center Au Rene

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/florida- grand-opera/gianni-schicchi- and-buosos-ghost/

Le 9 février 2023 :

Squirrel Nut Zippers & Dirty Dozen Brass Band

Voici le brass band moderne le plus célèbre de la Nouvelle-Orléans, The Dirty Dozen Brass Band, associé aux Squirrel Nut Zippers et à leur mélange de jazz, de swing et de folk des années 1930.

The Parker 707 NE 8TH ST FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.parkerplayhouse. com/events/detail/squirrel- nut-zippers-and-the-dirty- dozen-brass-band

Du 10 au 12 février :

Modern Masters

Rejoignez le Miami City Ballet pour une soirée de danse moderne et contemporaine avec des œuvres acclamées par des sommités de la danse moderne et des premières par des chorégraphes célèbres.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd., Miami Beach, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/miami-city- ballet/miami-city-ballet- modern-masters/

Le 11 février :

Miss Carnaval Miami

Les festivités se dérouleront principalement en mars, mais ça commence toujours le mois précédent par l’élection de Miss Carnaval. Et ce sera la 41e !

Manuel Artime Theater – 900 SW 1st St, Miami, FL 33130

www.carnavalmiami.com/ events/miss-carnaval-miami/

Le 12 février :

Disney’s iconic Winnie the Pooh

Cette belle et fraîche adaptation scénique est racontée avec de superbes marionnettes grandeur nature à travers les yeux des personnages que nous connaissons et aimons tous, dans une nouvelle histoire !

The Parker

707 NE 8TH ST FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.parkerplayhouse. com/events/detail/disneys- winnie-the-pooh

Du 14 au 19 février :

CHICAGO – THE MUSICAL

Situé dans les années 1920 rugissantes « jazz hot », Chicago raconte l’histoire de deux meurtrières vaudevilliennes rivales enfermées dans la prison du comté de Cook. Au-Rene Theater

201 SW 5TH AVE, FORT LAUDERDALE, FL – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/chicago-the- musical-2023

Du 15 février au 5 mars :

WICKED

Laissez-vous transporter au pays magique d’Oz, bien avant l’arrivée de Dorothy avec cette sensationnelle comédie musicale de Broadway qui arrive sur la scène :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/broadway-in- miami/wicked/

Le 15 février :

Winds of Change Aromatherapy Seminar

« Séminaire d’aromathérapie Winds of Change » : laissez les vents doux de la connaissance vous guider en vous montrant les bienfaits curatifs des huiles essentielles et des techniques de relaxation. À 19h au :

Eden Roc Miami Beach & Nobu Hotel Miami Beach, Miami Beach, FL 33140

www.miamiandbeaches. com/event/winds-of-change- aromatherapy-seminar/24307

Du 16 au 26 février :

Seraphic Fire en Février

L’ensemble vocal baroque de Miami a deux programmes en février pour chanter du Bach :

Enlightenment Festival: Life | Death

– 16 fév : Miami

– 17 fév : Coral Gables

– 18 fév : Ft. Lauderdale

– 19 fév : Miami Beach

Enlightenment Festival: Beginning | End

– 23 fév : Naples

– 24 fév : Coral Gables

– 25 fév : Ft. Lauderdale

– 26 fév : Boca Raton

www.seraphicfire.my. salesforce-sites.com/ticket/#/

Le 16 février :

North Beach Social: PALO!

C’est un des meilleurs groupes cubains de Miami, et ce concert est gratuit (sur réservation) à 20h au :

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event/north-beach-social- palo/

Du 16 au 19 février :

LOVE BURN

Un peu de la magie du Burning Man avec arts et musique, artistes multi-disciplinaires etc… le tout au cœur de Miami :

HISTORIC VIRGINIA KEY BEACH PARK

4020 Virginia Beach Drive, Miami , FL 33149

www.theloveburn.com

Du 16 au 20 février :

Art Wynwood

Depuis dix ans ce festival est organisé par ceux qui produisent le fameux Art Miami (et au même endroit) :

1 Herald Plaza, Miami, FL 33132

www.artwynwood.com

Du 16 au 21 février :

The Palm Beach Show

Le Palm Beach Show présente des collections passionnantes de bijoux, d’art, d’antiquités et de design. Il attire des collectionneurs privés, des conservateurs de musées, des investisseurs et des décorateurs d’intérieur haut de gamme… alors achetez votre billet pour trouver votre trésor !

Palm Beach County Convention Center, 650 Okeechobee Boulevard, West Palm Beach, FL 33401

www.palmbeachshow.com

Le 17 février :

Baila Pompano

Préparez-vous à bouger ! La danse latine revient au centre culturel de Pompano Beach. Dans la foulée de la série de danse très appréciée du Centre Sabado de Salsa, le nouveau programme de danse participative de Pompano, présentée par le célèbre danseur et instructeur latin Alex Bezianis de Poppin ‘Events. Baila Pompano comprend de la salsa, de la bachata et d’autres danses latines, chaque événement comprenant un cours de danse d’une heure, un groupe de huit musiciens, un DJ et des performances par des danseurs professionnels. Les billets coûtent 20 $.

ALI CULTURAL ARTS

353 DR MARTIN LUTHER KING BLVD – POMPANO BEACH, FL 33060

www.pompanobeacharts. org/events/baila-pompano

Le 18 février :

Christone « Kingfish » Ingram

Depuis la sortie de Kingfish, son premier album chez Alligator Records, le guitariste, chanteur et auteur-compositeur Christone « Kingfish » Ingram est rapidement devenu la voix blues déterminante de sa génération. De sa ville natale de Clarksdale, dans le Mississippi, aux scènes du monde entier, il a déjà été la tête d’affiche de deux tournées nationales et s’est produit avec des amis, dont Vampire Weekend, Jason Isbell et Buddy Guy (avec qui il est apparu sur Austin City Limits). Il a été interviewé par Sir Elton John sur son podcast Apple Music, Rocket Hour, et a récemment sorti un duo avec Bootsy Collins.

The Parker :

707 NE 8TH ST FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.parkerplayhouse. com/events/detail/christone- kingfish-ingram

Le 18 février :

Run with Deer 5k

Vous avez déjà couru au milieu des cerfs nains ? C’est ce que vous pourrez réaliser durant ce 5K sur la belle île de Big Pine Key !

www.southernmostrunners.com

Les 18 et 19 février :

ARTIGRAS



Pour l’Amour de l’Art ! ArtiGras vous permet de voir des pièces de qualité et d’interagir avec des artistes ; mais aussi aux enfants de réaliser des activités artistiques, d’écouter de la musique live… Près de 300 artistes y présentent leurs plus belles collections.

Gardens North County District Park, 5107 117th Court North, Palm Beach Gardens, FL 33418

www.artigras.org

Le 19 février :

The New Florida Follies



Leur tout nouveau spectacle pour 2023, « Magic, Music & Mystery » est une extravagance de chansons et de danses de style Broadway interprétée par l’ensemble toujours jeune des Follies ! Le public sera diverti avec de la magie, de la bonne musique, des claquettes de style Rockette et de mystérieuses surprises en cours de route. Le casting de Follies comprend d’anciens danseurs professionnels tels que les Rockettes du Radio City Music Hall, les danseurs de June Taylor, les pom-pom girls de la NFL, des showgirls de Las Vegas…

The Parker :

707 NE 8TH ST FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.parkerplayhouse. com/events/detail/the-new- florida-follies-presents- curtain-up

Le 21 février :

BIG THIEF



Le groupe indie folk originaire de Brooklyn passe pour la première fois en Floride au :

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event/big-thief/

Du 23 au 26 février :

South Beach Wine & Food Festival

Le festival de South Beach est le plus grand festival culinaire de Miami et l’un plus grands des Etats-Unis.

www.sobewff.org

Du 23 au 26 février :

Melton Mustafa Jazz Festival Weekend

Vingt-sixième édition de ce festival à Overtown Miamiavec des musiciens comme Dr. Ed Calle et John Daversa; le percussionniste Victor Lewis, le saxophoniste Bobby Watson, le bassiste Curtis Lundy…

BLACK ARCHIVES HISTORIC LYRIC THEATER

819 NW 2nd Ave., Miami, FL 33136

www. meltonmustafajazzfestival.com

Du 24 fév au 2 mars :

A Doll’s House Part 2

La suite (spéculative) par Lucas Hnath du chef-d’œuvre de Henrik Ibsen (1879). A Doll House Part 2 reprend 15 ans après les événements du drame d’Ibsen de 1879, qui se termine avec Nora quittant son mari et ses enfants pour poursuivre son propre bonheur. Cette fois elle retourne dans sa famille avec une faveur incroyablement maladroite à demander aux personnes qu’elle a abandonné.

GABLESTAGE AT THE BILTMORE

1200 Anastasia Ave., Coral Gables, FL 33134

www.ci.ovationtix.com/473/ production/1126370

Le 24 février :

Beethoven on the Beach

La populaire série de concerts gratuits en plein air d’Orchestra Miami revient avec « Unfinished », mettant en vedette deux œuvres inachevées de compositeurs célèbres. La première est la Symphonie N°10 de Ludwig van Beethoven, méconnue, restée inachevée à sa mort en 1827. Orchestra Miami interprétera ce qui existe de cette symphonie pour la première fois dans le sud de la Floride, au :

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event/orchestra-miami- beethoven-on-the-beach/#3719

Le 24 février :

Cleveland Ballet

Le Cleveland Ballet de renommée nationale, reconnu pour son innovation et son excellence artistique, présente « Momentum ! », une performance exaltante d’une seule soirée de ballet mettant en vedette certains des danseurs de renommée internationale. Un monde de mouvement éthéré, palpitant et dynamique, de passions et d’expériences humaines organisé par la directrice artistique de la compagnie et chorégraphe primée Gladisa Guadalupe.

Broward Center for the Performing Arts

www.browardcenter.org/ events/detail/cleveland- ballet-momentum

Le 25 février :

Secret Garden Tour of Fort Lauderdale

Voici un classique annuel présenté par le Fort Lauderdale Garden Club : une occasion spéciale de profiter au mieux de la splendeur du jardinage du sud de la Floride et de voir des trésors cachés dans des jardins privés. La visite présente 7 magnifiques jardins et des expositions remarquables d’orchidées et de spécimens de plantes spectaculaires. C’est 35$ sur internet ou 45$ sur place.

2414 E. SUNRISE BLVD. – FT LAUDERDALE, FL 33304

www.flgc.org

Le 25 février :

Drone Racing League World Championship

Les meilleurs pilotes de drones du monde en compétition au stade de base ball :

MIAMI MARLINS

loanDepot Park, Miami, FL 33125

www.mlb.com/marlins/ ballpark/events/drone-racing- league

Le 25 février :

AILEY II

Les brillants jeunes danseurs d’Ailey II ont captivé le public pendant plus de quatre décennies. Dirigée par la directrice artistique Francesca Harper, la compagnie présente les classiques intemporels d’Alvin Ailey et les nouvelles œuvres passionnantes de chorégraphes émergents exceptionnels dans des villes du monde entier.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/dance-at- arsht/ailey-ii/

Le 26 février :

Winter Stargazing



Rassemblez-vous autour d’un feu de joie pour une nuit d’observation des étoiles au Fruit and Spice Park. Apportez votre télescope pour admirer le ciel étoilé des Redlands en hiver. Des kits de S’more, du vin, de la bière et des sodas seront disponibles à l’achat !

FRUIT & SPICE PARK

24801 SW 187th Ave., Homestead, FL 33031

www.redlandfruitandspice. com/event/winter-stargazing-3/

Le 28 février :

THE IRISH TENORS

La formation vocale puissante des ténors irlandais est composée d’Anthony Kearns, Ronan Tynan et Declan Kelly et elle est incontestablement la marque phare de ce genre. Tous les chanteurs de formation classique ayant chacun joué dans les plus grandes salles de concert du monde entier, se combinent pour produire une expérience sonore qui touche les cœurs et suscite les émotions.

The Parker

707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.parkerplayhouse. com/events/detail/the-irish- tenors-with-orchestra-2023

Au Kravis Center de West Palm Beach :

Notre sélection de spectacles. Vous pouvez voir la totalité ici : www.kravis.org

Le 2 février :

Get Happy! Michael Feinstein Celebrates the Judy Garland Centennial

Le 4 février :

Boyz II Men

Du 7 au 12 février :

TOOTSIE

Les 13 et 14 février :

The Philadelphia Orchestra

Le 14 février :

Andrea Bocelli in Concert for Valentine’s Day

Le 15 février :

Gospel Gala : Tasha Cobbs Leonard

Du 17 au 19 février :

Miami City Ballet Presents Modern Masters

Du 24 au 26 février :

Palm Beach Opera Presents Così Fan Tutte

Le 27 février :

Academy of St Martin in the Fields

Le 28 février :

The Hit Men: Classic Rock Supergroup

