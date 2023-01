Bricoler votre droit ? On n’en est pas encore là ! (la chronique « Droits aux USA » de Me David S. Willig)

Ces jour-ci, il semblerait qu’il n’y ait pas de solution immédiate pour alléger les effets économiques de l’inflation. Enfin, c’est le moment de faire des économies, là où on peut, n’est-ce pas ?

Il est vrai qu’aujourd’hui il y a plus que jamais un accès facile aux textes de lois, aux commentaires doctrinaux pour les gens qui ne sont pas des professionnels du droit, et aussi, évidemment, des modèles et applications pour remplir des documents simples comme compliqués.

La technologie prend différentes formes, du traitement de texte automatisé avec l’intelligence artificielle, en passant par des prestations en ligne de la recherche du droit et des professionnels du droit. On vient d’introduire un système d’intelligence artificielle pour aider les personnes devant le tribunal dédié aux infractions de la route. Cette application « chuchote » dans l’oreille de l’accusé les bonnes réponses basées sur ce qu’elle a « entendu » dans la salle d’audience. C’est une vraie merveille technologique si vous avez le droit d’utiliser votre téléphone portable (qui est souvent interdit devant les juges).

Pourtant, lorsque l’enjeu est important, il n’est toujours pas une bonne idée de bricoler son droit, ni de le sous-traiter de cette manière. Elles sont d’année en année plus performantes, mais peu de ces technologies sont au point. A titre d’exemple, c’est une forme d’intelligence artificielle qui prédit et modifie les mots que vous écrivez pour un SMS. Qui n’a pas souffert l’embarras d’un message modifié pour le pire ? De la même manière, il y a toujours un risque de faux pas juridique ou judiciaire.

Il y a aux USA des pratiques courantes ui font que la saisie d’un avocat, le cas échéant, est vraiment accessible. Vous avez des avocats qui acceptent les honoraires dans la forme d’un pourcentage, et il y aussi des associations et d’autres organismes en mesure de fournir les prestations d’un avocat gratuitement dans certains cas. On peut même souscrire une assurance pour assurer les prestations d’un avocat lorsque ça devient nécessaire.

Devant un tribunal pénal, on peut demander un « avocat d’office » si l’on peut en satisfaire les critères financiers. Les avocats sont toujours encouragés par l’ordre des avocats à réaliser des prestations gratuites pour des gens de moyens limités.

Le bricolage, ça bien si vous voulez peindre l’intérieur de votre domicile. Si votre avenir, votre fortune ou votre liberté est menacée, il ne faut surtout pas bricoler votre droit.

Si vous vous confrontez à une question de nature juridique, ne bricolez surtout votre droit, appelez :

David S. Willig 2837 SW 3rd Ave, Miami, FL 33129 – www.floridavocat.com Tel : +1 (305) 860-1881 Interlawlink@aol.com Visitez notre page sur Facebook:www.facebook.com/David-S-Willig-Chartered-186613868040926

