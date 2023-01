Votre assureur santé francophone en Floride et aux États-Unis : Bell & Lyons

Rudy Bellaiche est le directeur général de Bell & Lyons à Aventura en Floride, cabinet de courtage spécialisé dans les assurances santé et vie à destination des francophones résidant aux États-Unis. Son objectif : les aider à comprendre le fonctionnement des assurances américaines et leur trouver la meilleure solution, avec un souci permanent d’optimisation des coûts et de satisfaction client.

Basé à Aventura en Floride, Bell & Lyons est un des plus gros cabinets de courtage spécialisé dans les assurances santé et prévoyance à destination des francophones sur tout le continent américain. « En matière de santé, les assurances aux USA sont très différentes de celles en France ou au Canada, et surtout très complexes. Face à un contrat américain, les personnes sont souvent complètement perdues. Mon premier objectif est d’expliquer de façon claire et précise les mécanismes de l’assurance et le contenu des offres (y compris pour Obamacare ou Medicare). Pour chaque assurance, il est important de bien comprendre la couverture, les exclusions ou les franchises, sinon vous risquez d’avoir de mauvaises surprises ! ». Monsieur Bellaiche précise aussi souvent les conditions d’accès à l’assurance « car certains pensent ne pas y avoir droit aux États-Unis ».

Bell & Lyons propose des assurances santé couvrant les soins courants (visites médicales, médicaments, analyses, radiographies), l’hospitalisation ou la maternité, mais aussi dentaire, vision, audition et prévoyance (vie et décès), et les assurances pour expatriés. « Quand un client nous contacte, nous analysons sa situation, ses besoins et ses attentes ». Le courtier trouve ensuite la meilleure offre en fonction de votre statut aux USA (résident permanent, expatrié sous visa), de votre situation professionnelle (chef d’entreprise, travailleur indépendant, salarié, retraité), familiale (célibataire, avec enfants) et de votre budget. Pour Monsieur Bellaiche la mission est claire : « proposer des produits simples, honnêtes, efficaces, sans cotisations exorbitantes, en minimisant les ‘deductible’, ‘coinsurance’, ‘copayment’ ou ‘out of pocket’». Collaborant avec plus d’une trentaine de compagnies d’assurances reconnues aux États-Unis comme Aetna, Humana, United Healthcare, Molina Healthcare, Cigna ou Bright Healthcare, il dispose d’un large éventail de solutions sur mesure pour ses clients.

La grande force de Bell & Lyons est également sur le plan financier. « En matière d’assurances vie par exemple, nous proposons des assurances indexées, c’est-à-dire comportant un volet investissement. Autrement dit, une part de vos cotisations (premium) peut être investie en bourse, avec des risques limités et un retour sur investissement annuel garantis. Chez Bell & Lyons, nous vous proposons de gagner de l’argent grâce à votre assurance pour préserver votre patrimoine ou le faire fructifier, et ainsi maintenir le cap en cas d’inflation ! ».

Monsieur Bellaiche souligne l’importance d’une bonne assurance santé pour se soigner correctement aux USA où les frais médicaux sont très élevés, mais aussi d’une assurance vie. « On pense souvent à tort que ce n’est pas nécessaire, ou qu’elles fonctionnent seulement en cas de décès. Mais en cas d’accident avec incapacité de travail et baisse de revenus, il existe des options pouvant prendre le relais du paiement d’un emprunt par exemple, et ainsi protéger vos proches ».

Besoin d’une assurance santé ou prévoyance ? Contacter Bell & Lyons, « nous sommes là pour aider les francophones, leur faire économiser et même gagner de l’argent ! ».

Bell & Lyons Insurance Rudy Bellaiche, directeur général Tél. : +1 (954) 998-3860 contact@bellandlyons.com www.bellandlyons.com