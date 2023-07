Votre comptable en Floride (et aux USA) Christina Deckert avec « Tax Firm »

Christina Deckert est très connue dans la communauté francophone de Sud Floride où elle a géré plusieurs entreprises en lien avec les Français, les Canadiens et les Américains. Sa partie a toujours été la comptabilité (durant 18 ans en France et 12 ans aux Etat-Unis), et avec sa société Tax Firm et ses 30 ans d’expérience, elle met à votre disposition tout son savoir faire dans la compta américaine, que vous soyez un particulier ou bien une entreprise. Ceux qui résident entre Orlando et Miami peuvent la rencontrer, « mais aujourd’hui avec les appel-conférences et les apps pour réaliser les signatures officielles de documents, on n’a pas besoin d’être dans le même Etat pour bien travailler ensemble », précise-t-elle.

Que vous ayez besoin de réaliser vos déclarations fiscales personnelles et business, votre comptabilité, vos payes et charges sociales, vos « sales taxes » ; de travailler sur vos finances, vous aider dans votre gestion d’entreprise, créer pour vous votre nouvelle entreprise, faire votre due diligence quand vous achetez un nouveau business, faire votre business plan, préparer votre Trust : Tax Firm et Christina peuvent ainsi vous rendre bien des services. « Vous nous confiez votre comptabilité, comme cela vous pouvez vous concentrer a 100% sur le succès de votre business ! » Et Tax Firm est adapté quelle que soit la taille de votre comptabilité, personnelle ou professionnelle, et pour tous les genres et d’entreprises, « même les petites verront que nous sommes très abordables. »

Il n’y a pas eu beaucoup de nouveautés fiscales ces derniers temps, n’est-ce pas ? « Il y a en revanche eu des nouveautés économiques qui jouent sur chacun, notamment l’inflation, mais aussi la hausse du salaire minimum etc… Il est important de rester à flot dans cette phase économique difficile, gérer ses budgets et bien gérer son entreprise est la clé pour garder la tête hors de l’eau…. Avoir une comptabilité à jour est le meilleur moyen d’y arriver ! »

Christina Deckert est originaire de Marseille. Après avoir longtemps exercé dans le sud de la France, elle a un coup de cœur pour les Etats-Unis, et choisit naturellement un Etat où il faut beau toute l’année : la Floride. « Et un Etat avec une fiscalité avantageuse, il convient de le rappeler ! »

C’est en effet important de le dire aux nouveaux arrivants, eux qui ont vraiment besoin d’un(e) comptable qui parle français ! « Aussi bien les Français que les Canadiens sont complètement perdus avec la comptabilité américaine. Ce qui est important pour nos clients, ce n’est pas de faire passivement leur compta, mais de vraiment les accompagner pour optimiser leurs résultats ; de tout faire pour qu’ils ne payent pas trop d’impôts. Il y a toujours beaucoup de choses à déduire qu’ils ignorent complètement quand ils arrivent. Donc il ne faut pas attendre qu’ils vous en parlent. Quand on connaît le nombre de créateurs d’entreprises qui sont en échec aux USA, on sait que c’est encore plus important pour un étranger d’être vigilant.

Par ailleurs, pour les créateurs d’entreprises étrangers, nous pouvons les accompagner et les conseiller durant les différentes phases de leurs arrivées, faire leur due diligence, ou bien leur étude de marché, les conseiller sur le choix de leur entreprise. »

Pour tout contact :

305-748-5989

info@tax-firm.us

www.tax-firm.us