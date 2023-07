Fort Lauderdale : Lionel Messi sera présenté dimanche 16 juillet au DRV PNK Stadium

Les médias ont reçu de l’Inter Miami un avertissement pour une cérémonie nommée « The Unveil » (Le dévoilement) qui se déroulera dimanche 16 juillet à 20h au stade où joue l’Inter, le DRV PNK Stadium. L’ouverture des portes sera faite à 17h pour les médias. « L’événement de dévoilement majeur comprendra des divertissements passionnants, des discours et plus encore », dit le communiqué sur lequel il n’y a pas d’autre information… ni de nom (!), et il n’y en a d’ailleurs pas eu depuis que Lionel Messi a annoncé qu’il allait signer à l’Inter Miami, ni par la suite pour l’arrivée de deux autres Barcelonais : Sergio Busquets et Jordi Alba. Ces joueurs qui viennent de terminer leurs saisons en Europe ont pris quelques vacances, et il était estimé qu’ils pourraient débuter les matchs dans les rangs de l’Inter Miami le 21 juillet avec la rencontre de Coupe de la Ligue face à Cruz Azul.

Une cérémonie aussi mystérieusement nommée ne peut avoir qu’une seule signification, et tous les fans devraient se donner rendez-vous à Fort Lauderdale dimanche soir, même si aucune annonce d’événément public n’a encore été faite (on le mettra sur cette page si c’est ouvert au public) : Messi, Busquets et Alba devraient être là dimanche !

Ce qui est certain, c’est que les autres joueurs de l’Inter Miami ne seront pas présents, puisque l’équipe doit se produire ce même dimanche soir à 18h à Cincinnati.

Il est fort possible qu’il y ait un entraînement public le lendemain, 17 juillet, au stade de Fort Lauderdale (à confirmer).

Depuis l’annonce de l’arrivée de ces stars, l’Inter Miami a gagné plus de 5 millions de followers sur Instagram !

