Gims en tournée cet automne à Miami, NYC, L-A, Atlanta, DC et Las Vegas !

C’est reparti avec une nouvelle tournée américaine pour Gims comprenant six dates de prévues en novembre (après sa tournée française estivale et en plus de Montréal où il est programmé pour le 29 septembre). L’ex-leader de « Sexion d’Assaut » qui chante aussi bien qu’il rappe est toujours un phénomène artistique et très commenté en France !

L’automne va être chaud pour le chanteur congolais (auparavant connu sous le nom de « Maître Gims ») qui avait déjà eu du succès et du monde à ses concerts aux USA en 2019. La tournée est coproduite par la société Silverprod de notre ami Franck Bondrille et Le Noir Entertainment.

www.lenoirnyc.com

www.gimstour.com

Les dates de la tournée de Gims telle que publiées sur le site Le Noir Entertainment :

– 3 novembre : Washington, DC (Karma) – 19h

– 4 novembre : New York City (Palladium Times Square) – 19h

– 6 novembre : Atlanta (Buckhead Theater) – 19h

– 9 novembre : Miami (Bandshell) – 19h

– 12 novembre : Los Angeles (Globe Theater) – 19h

– 13 novembre : Las Vegas (House of Blues) – 19h

PUBLICITE :