Changements climatiques : L’état du marché des assurances en Floride

L’inflation des prix des assurances ces dernières années, suite au passage de très forts ouragans sur la Floride questionne sur les conséquences des changements climatiques et sur les possibles issues à ces problèmes. A titre d’exemple, selon le Tampa Bay Times depuis 2017 le prix des assurances habitations a augmenté de 57% en Floride contre 21% en moyenne aux Etats-Unis (1).

Un article de Louis Gauthier

Tout d’abord, il est important de rappeler l’ampleur des ouragans survenus depuis les années 2010 à savoir l’ouragan Irma en 2017 (catégorie 4 sur la Floride), et les ouragans Michael (2018) et Ian (2022) tous deux en catégorie 5. Selon Daniel Gilford, climatologue à Climate Central (2), l’accroissement de la fréquence des ouragans de catégorie 4 et 5 (ce qu’on appelle des « ouragans majeurs ») est en partie expliqué par le réchauffement climatique augmentant la température des océans dans la zone des Caraïbes et aussi la quantité de précipitations liée aux ouragans.

Outre les importantes pertes humaines engendrées par Irma et Ian (respectivement 72 et 102 morts en Floride), les assureurs privés ont également connu un préjudice économique extrêmement important comme c’est le cas pour l’ouragan Ian : 63 milliards de dollars. De plus, selon l’hebdomadaire Newsweek (3), la Floride possède un taux anormal de fraudes et de litiges liés aux assurances habitation – soit 75% des litiges des Etats-Unis – cet Etat ne représentant que 7% du marché américain !

Or, face à ces préjudices ne pouvant pas être mesurés à l’avance, les assureurs restés solvables n’ont d’autre choix que d’augmenter le prix des assurances, déjà élevés en raison des risques naturels inhérents à cette partie des Etats-Unis.

Néanmoins cette crise des assurances reste relative puisque les assurances inondations possèdent un régime spécifique contrôlé par l’Etat fédéral, comme c’est le cas par exemple de Citizen Property Insurance, dont les prix, plafonnés, sont 30 à 40% inférieurs à ceux proposés par les assureurs privés selon The Economist (4).

De surcroît, la Floride n’en reste pas moins attractive, enregistrant une hausse de 15% des arrivées démographiques de 2010 à 2020 et 1,25 million de nouveaux résidents de 2017 à 2022. En outre, le PIB de Floride représente à lui seul un cinquième du PIB national. Au niveau économique également les risques sont à modérer puisqu’ une augmentation des risques des phénomènes météorologiques extrêmes est enregistrée dans beaucoup d’autres Etats américains (ouragans sur le Golfe du Mexique, pénuries d’eau dans le sud-ouest provoquant des problèmes sur les barrages hydro-électriques, incendies de forêts…), entraînant des allocations fédérales, voire la mise en place d’une « Taxe ouragan » similaire à celle mise en place entre 2007 et 2015 par le gouvernement. Par exemple la Californie reçoit dorénavant des subventions de Washington pour consommer moins d’eau en provenance des Rocheuses.

Enfin, au niveau législatif, comme le rappelle la West University of South Florida, les législateurs du Parlement de Floride ont signé en 2022 un projet de loi basé sur une approche du marché des assurances dans le but de faire baisser les taux des assurances et de limiter les litiges dans ce domaine (approche contestée par les Démocrates) (5).

Parallèlement, Ron De Santis a également signé un projet de loi spécial, destiné à rembourser les personnes dont l’habitation a été rendue inhabitable par l’ouragan Ian, assortie d’un fond de réassurance d’un milliard de dollars (6).

