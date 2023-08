Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ et AMC , aux Etats-Unis en Septembre 2023

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Septembre 2023 aux Etats-Unis.

AMAZON PRIME

Le 1er septembre :

The Wheel of Time (saison 2)

Basé sur la série fantastique à succès de Robert Jordan, un humble garçon de ferme, Rand al’Thor apprend qu’il est The Dragon Reborn, un personnage dangereux de l’histoire destiné à sauver le monde… ou à le détruire. Désespérée de le protéger du Ténébreux, une armée de puissantes sorcières doit compter avec son pouvoir naissant et sa folie envahissante. La roue du temps tourne et la dernière bataille approche.

Le 8 septembre :

Sitting in Bars with Cake (film)

Inspiré de faits réels, Sitting in Bars with Cake suit les meilleures amies Jane (Yara Shahidi) et Corinne (Odessa A’zion), la vingtaine, naviguant dans la vie à Los Angeles. Corinne, l’extravertie par excellence, convainc Jane, sa meilleure amie boulangère timide mais extrêmement talentueuse, de s’engager pour une année à cuisiner des gâteaux et à les amener dans des bars dans le but de rencontrer des gens et de développer la confiance – également connue sous le nom de « cakebarring ».

Le 8 septembre :

How to Date Billy Walsh (film)

Les adolescents Amelia (Charithra Chandran) et Archie (Sebastian Croft) sont les meilleurs amis depuis l’enfance. Archie a toujours été là pour combattre les batailles d’Amelia et rire de ses blagues tout en gardant secret l’amour de toujours qu’il a pour elle. Juste au moment où il trouve le courage de déclarer ses sentiments, Amelia tombe éperdument amoureuse de Billy Walsh (Tanner Buchanan), un nouvel étudiant américain transféré.

Le 8 septembre :

Sentinelle (film)

François Sentinelle mène une double vie. Le jour, il est le flic le plus médiatisé de l’île de la Réunion, connu pour ses méthodes dures et ses chemises à fleurs, pourchassant les criminels dans son célèbre Defender jaune. Mais en dehors des heures de travail (et souvent pendant celles-ci), Sentinelle exerce un autre métier : chanteur de variétés. Tous les Réunionnais ont dansé sur « Le Kiki », le tube de sa jeunesse, un peu gênant aujourd’hui. Depuis une quinzaine d’années, il tente de retrouver le succès en préparant un nouvel album… sans succès. Cependant, Sentinelle ne veut pas choisir entre la police et la musique.

Un film de Hugo Benamozig et David Caviglioli avec Jonathan Cohen.

Le 15 septembre :

A Million Miles Away (film)

Inspiré de l’histoire réelle de l’ingénieur de vol de la NASA José Hernández, A Million Miles Away le suit, lui et sa famille dévouée de fiers travailleurs agricoles migrants, dans un voyage de plusieurs décennies, d’un village rural de Michoacán, au Mexique, aux champs de la Vallée de San Joaquin, à plus de 300km au-dessus de la Terre dans la Station spatiale internationale.

Le 22 septembre :

Cassandro

Saúl Armendáriz, un lutteur amateur gay d’El Paso, accède à la célébrité internationale après avoir créé le personnage de Cassandro, le « Liberace de Lucha Libre ». (Basé sur une histoire vraie.)

Le 29 septembre :

Gen V (saison 1)

Du monde de « The Boys » arrive Gen V, qui suit l’apprentissage de la première génération de super-héros à connaître le Compound V, et que leurs pouvoirs leur ont été injectés, plutôt que donnés par Dieu. Ces jeunes héros compétitifs mettent leurs limites physiques et morales à l’épreuve en se disputant le classement très convoité de l’école.

APPLE TV+

Le 13 septembre :

The Morning Show (saison 3)

Il s’agit d’une des séries phares d’AppleTV qui décrit les coulisses d’un journal télévisé fictif, The Morning Show, sur fond d’actualités bien réelles qui se sont déroulées récemment. La saison 2 était toutefois moins captivante que la première !

Le 20 septembre :

The Super Models (saison 1)

Si vous êtes un ardent fan du monde du mannequinat glamour, The Super Models pourrait être parfait ! La nouvelle série documentaire en quatre parties vous emmènera dans les parcours professionnels des mannequins Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista et Christy Turlington !

DISNEY+

Le 6 septembre :

I Am Groot (saison 2)

La brindille turbulente revient à ses méfaits dans la deuxième saison de « I Am Groot ». Cette fois, Baby Groot se retrouve à explorer l’univers (et au-delà) à bord des vaisseaux spatiaux des Gardiens, se retrouvant face à face – ou nez à nez – avec de nouvelles créatures et environnements colorés.

Le 13 septembre :

Animals Up Close With Bertie Gregory

Bertie Gregory est de retour, et cette fois, les aventures sont encore plus épiques ! Bertie nous emmène dans les coins les plus spectaculaires de notre planète – de l’Antarctique à l’Afrique et de l’Amérique du Sud à l’Asie – à la recherche d’animaux extraordinaires pour capturer leur vie quotidienne comme jamais auparavant.

Le 15 septembre :

Lang Lang Plays Disney – Premiere

Le fameux pianiste Lang Lang joue les musiques de Disney !

NETFLIX ORIGINALS

En septembre :

Top Boy (saison 5)

C’est une dernière sortie pour Top Boy, qui reviendra pour sa troisième et dernière saison, exclusivement sur Netflix.

Le 1er septembre :

A Day and a Half (film)

Film suédois : Un homme désireux de retrouver sa fille prend son ex-conjointe en captivité et part pour un road trip intense et chargé d’émotions avec elle et un policier. Leur chemin les mène à travers la campagne suédoise pendant un été étouffant, les forces de l’ordre n’étant jamais loin derrière eux.

Le 3 septembre :

Is She The Wolf? (saison 1)

Après avoir été diffusé sur Netflix au Japon chaque semaine au cours de l’été, le reste du monde aura droit à l’intégralité de la saison début septembre. « Ils sont tous ici pour chercher une vraie romance – mais caché parmi les femmes se trouve au moins un » loup « , un saboteur qui fait seulement semblant de tomber amoureux. »

Le 7 septembre :

Dear Child (série limitée)

Thriller physiologique allemand basé sur le roman de Romy Hausmann : « Lena et les enfants Hannah et Jonathan vivent dans une maison hautement sécurisée, complètement isolée du reste du monde. Ils prennent leurs repas, vont aux toilettes et se couchent selon un horaire strict. Dès qu’il entre dans la salle, ils s’alignent et présentent leurs mains. Ils font tout ce qu’il dit. Jusqu’à ce que Lena parvienne à s’échapper. Après qu’un accident de voiture l’ait gravement blessée, elle est emmenée à l’hôpital avec Hannah à ses côtés.

Le 8 septembre :

Burning Body (mini-série)

Úrsula Corberó et Quim Gutierrez sont les vedettes de cette nouvelle mini-série policière espagnole qui démarre avec la dépouille d’un policier retrouvé dans une voiture incendiée à Barcelone.

Le 13 septembre :

Tapie / Class Act (série limitée)

Sept épisodes consacrés à la vie de Bernard Tapie.

Le 14 septembre :

Ehrengard: The Art of Seducation

Basé sur le livre ‘Ehrengard’ de Karen Blixen et réalisé par Bille August, ce nouveau drame d’époque danois se déroule dans un royaume de conte de fées et suit un expert en amour engagé par une duchesse intrigante pour l’aider à trouver un héritier.

Le 15 septembre :

Love at First Sight

Adaptation du roman de Jennifer E. Smith ‘The Statistical Probability of Love at First Sight’ voici l’histoire de ce nouveau film d’amour : Après avoir raté son vol de New York à Londres, Hadley rencontre Oliver lors d’une rencontre fortuite à l’aéroport qui déclenche une connexion instantanée. Une longue nuit dans l’avion passe ensemble en un clin d’œil mais à l’atterrissage à Heathrow, le couple est séparé et se retrouver dans le chaos semble impossible.

Le 21 septembre :

Sex Education (saison 4)

C’est la fin de la route pour les étudiants de Moordale, avec Sex Education de retour pour sa quatrième et dernière saison en septembre. C’était la fin pour Moordale de toute façon, avec la fermeture de l’école et nos amis se préparant maintenant pour leur premier jour au « Cavendish Sixth Form College ».

Le 27 septembre :

Street Flow 2

Nous aurons bien une suite au drame français « Banlieusards » qui est sorti pour la première fois en 2019. Kery James, Jammeh Diangana et Bakary Diombera en seront les vedettes. « Deux ans après avoir frôlé la mort, Demba tente de changer de vie et de résister au désir de vengeance. Noumouké se mêle de rixes entre quartiers rivaux, et Soulaymaan, tiraillé entre ses convictions et ses ambitions, fait ses premiers pas d’avocat. Les trois frères pourront-ils résister à la vague de violence et à la brutalité des événements qui s’abattent sur eux ? »

