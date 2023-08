Messi gagne sa première coupe continentale avec l’Inter Miami 29 jours après son arrivée !!!

Un grand nombre de Parisiens accusaient Messi d’être (au moins en partie) le responsable de la non-victoire du PSG en coupe d’Europe*, et voilà qu’un mois seulement après son arrivée à l’Inter Miami (le 21 juillet), Lionel Messi est l’élément central de la victoire de son équipe en coupe continentale. En effet, Leo Messi n’a pas encore joué dans le championnat américain où son équipe est dernière du classement, puisque c’est la League’s Cup qui se jouait durant l’été. Cette « League » est la coupe continentale pour l’Amérique du Nord, avec les clubs des USA, du Canada et du Mexique. Messi a pu jouer les sept matchs de League depuis son arrivée, et il a marqué à chaque fois, pour un total de 11 buts. L’Inter Miami a en plus eu le mérite de gagner cette finale sur la pelouse de son adversaire, Nashville SC, et Lionel Messi a marqué le seul but de son équipe durant le match. Après un score finale de 1-1, les équipes ont dû se départager cette coupe par une séance de tirs au buts, et il aura fallu que les 11 joueurs se prêtent à l’exercice. Le gardien de Miami, Drake Callender, a marqué son pénalty en dernier, alors que le goal de Nashville échouait à tromper Callender. La révolution Messi est donc réellement en marche aux USA.

Le résumé de la finale de la Leaugue’s Cup :

Dans son édition de juillet, Le Courrier des Amériques répondait à cette question de nombreux lecteurs : « est-ce que Messi va réussi à lui seul à faire gagner son équipe ». Notre réponse était : « Oui, d’autant qu’il n’arrive pas tout seul. » Le fait que plusieurs jeunes de bon niveau aient rejoint l’équipe, mais aussi les superstars Sergio Busquets et Jordi Alba, qui ont quitté Barcelone en juillet pour rejoindre l’Inter Miami, permettaient de compléter une équipe désormais taillée sur mesure pour dominer la MSL.

En tout cas, pour le cas de Lionel Messi, depuis la nomination du dernier ballon d’or il a été : champion du monde, champion de France et vainqueur de la League’s Cup. Avec un tel palmarès, il devrait ainsi pouvoir décrocher un nouveau ballon d’or.

A noter que Nashville comme Miami sont les deux dernières équipes à avoir intégré la MLS, en même temps en 2020.

* Le PSG n’a en fait jamais gagné de coupe d’Europe !

