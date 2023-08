Boca Raton : pique-nique à l’école Petit Prince, coorganisé par Miami Accueil

L’École Française Internationale de Boca Raton Le Petit Prince inaugure son nouveau campus d’immersion française à deux pas de son campus bilingue sur Est Boca. Pour fêter cela l’école invite la communauté francophone à se réunir lors d’un pique-nique « back to school ». Apportez votre pique nique, l’association Miami Accueil, qui sponsorise l’événement, vous offre les rafraîchissements! Que vous soyez parent d’élève ou pas, venez célébrer la rentrée et rencontrer de nouvelles familles francophones!

Le 9 septembre de 11h à 13h

Depuis le début d’année, Miami Accueil a ainsi démarré des réunions dans les comtés plus au nord (par rapport à Miami) : c’est le moment de prendre contact avec l’asso et de l’aider à se développer sur Broward et Palm Beach !

Pour confirmer votre présence : Bonjour@frenchschoolbocaraton.com

Ecole Le Petit Prince : 258-264 NW 15th Street – Boca Raton, FL 33432

Pour contacter Miami Accueil (Patricia Marmousez) : marmousezpat@gmail.com

PUBLICITE :