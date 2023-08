ETIAS : le visa pour les Américains, Canadiens (et autres) désirant accéder à l’UE, arrive bientôt

Les Etats-Unis ont de leur côté l’Esta, un programme d’exemption de visa (qui ressemble à un visa), et l’Union européenne prépare depuis longtemps l’Etias, qui sera à peu près la même chose, et sera obligatoire à partir de 2024 (date non précisée) pour les personnes n’étant pas des citoyens de l’espace Schengen mais actuellement exemptés de visas (y compris britanniques). ETIAS signifie : European Travel Information and Authorisation System.

L’Etias devrait ne couter que quelques euros. Les voyageurs ne pourront pas rester plus de 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Union Européenne, mais l’Etias sera valable pendant trois ans, et donc utilisable à plusieurs reprises.

Précisions importante : les binationaux ayant la nationalité d’un pays d’Europe vont devoir le prouver avec une pièce d’identité afin d’être exempté de l’Etias. Et il se pourrait, en conséquence, qu’il y ait beaucoup de demandes de pièces d’identité dans les consulats…

